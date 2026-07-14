Η ΖΕΝΙΘ επιταχύνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της με τη λύση ηλεκτρονικής υπογραφής AMY e-sign

Η ΖΕΝΙΘ, ένας από τους κορυφαίους παρόχους ενέργειας στην Ελλάδα, προχώρησε στην υλοποίηση της λύσης AMY e-sign για την ψηφιοποίηση της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων με τους πελάτες της, μετά από διαδικασία αξιολόγησης διαθέσιμων λύσεων στην αγορά.

Η εφαρμογή της λύσης AMY e-sign αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό των καθημερινών λειτουργιών της εταιρείας, αντικαθιστώντας τη χρήση έντυπων εγγράφων με πλήρως ψηφιακές διαδικασίες και συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο γρήγορου, ασφαλούς και αποδοτικού μοντέλου εξυπηρέτησης πελατών.

Η πρόκληση: Απλοποίηση της διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων

Η παραδοσιακή διαδικασία υπογραφής συμβάσεων απαιτούσε την εκτύπωση εγγράφων, τη χειρόγραφη υπογραφή τους, τη σάρωση και στη συνέχεια την αποθήκευση ή αποστολή των αρχείων.

Η διαδικασία αυτή δημιουργούσε επιπλέον λειτουργικά βήματα, αυξημένο χρόνο διαχείρισης, πιθανότητα λαθών από τους χρήστες, αλλά και σημαντική κατανάλωση χαρτιού.

Με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας τόσο των εργαζομένων όσο και των πελατών της, η ΖΕΝΙΘ αναζήτησε μια λύση που θα επέτρεπε την πλήρη μετάβαση από τα έντυπα έγγραφα σε ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα αρχεία PDF.

Η λύση: AMY e-sign – Χειρόγραφη ηλεκτρονική υπογραφή με ασφάλεια και ευελιξία

Η λύση AMY e-sign αποτελεί έναν κρίσιμο κρίκο στις ψηφιακές ροές εργασίας (workflows) μιας επιχείρησης, επιτρέποντας την ασφαλή αντικατάσταση της παραδοσιακής χειρόγραφης υπογραφής σε χαρτί με χειρόγραφη ηλεκτρονική υπογραφή πάνω σε ψηφιακά έγγραφα PDF.

Η λύση αποτελείται από το λογισμικό AMY e-sign και ειδικές συσκευές υπογραφής Wacom, οι οποίες επιτρέπουν στον πελάτη να υπογράφει ηλεκτρονικά με φυσικό και οικείο τρόπο.

Κατά τη διαδικασία της υπογραφής, το λογισμικό AMY e-sign συλλέγει τα απαραίτητα βιομετρικά χαρακτηριστικά της υπογραφής, τα ενσωματώνει στο αρχείο PDF και στη συνέχεια το κλειδώνει, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και την εγκυρότητα του εγγράφου.

Παράλληλα, η λύση μπορεί να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες υποδομές μιας επιχείρησης ή οργανισμού, λειτουργώντας απρόσκοπτα με τα υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα και εφαρμογές.

Υλοποίηση σε όλα τα καταστήματα της ΖΕΝΙΘ

Η ΖΕΝΙΘ εγκατέστησε τη λύση AMY e-sign στο σύνολο του δικτύου καταστημάτων της, επιτρέποντας πλέον την ηλεκτρονική υπογραφή όλων των συμβάσεων με τους πελάτες της.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιλοτικής φάσης, η εφαρμογή πέρασε σε πλήρη παραγωγική λειτουργία, αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής διαδικασίας εξυπηρέτησης.

Τα οφέλη της λύσης

Η υιοθέτηση του AMY e-sign προσφέρει σημαντικά λειτουργικά και περιβαλλοντικά οφέλη:

Απλούστερη διαδικασία για εργαζομένους και πελάτες

Κατάργηση της ανάγκης εκτύπωσης, σάρωσης και χειροκίνητης αποστολής εγγράφων.

Ταχύτερη ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας υπογραφής και αρχειοθέτησης.

Μείωση πιθανότητας λαθών

Αυτόματη αποθήκευση των υπογεγραμμένων εγγράφων.

Περιορισμός χειροκίνητων ενεργειών και πιθανών παραλείψεων.

Καλύτερη οργάνωση και διαχείριση αρχείων.

Ενίσχυση της ψηφιακής εμπειρίας πελάτη

Μια πιο σύγχρονη και εύχρηστη διαδικασία εξυπηρέτησης.

Διατήρηση της φυσικής εμπειρίας της χειρόγραφης υπογραφής σε ψηφιακό περιβάλλον.

Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Σημαντική μείωση της χρήσης χαρτιού και εκτυπώσεων.

Υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης και ψηφιακής μετάβασης της εταιρείας.

AMY e-sign: Ο δρόμος προς ένα πιο ψηφιακό και αποδοτικό μέλλον

Η συνεργασία της ΖΕΝΙΘ με την AMY αποδεικνύει πώς η τεχνολογία μπορεί να απλοποιήσει σύνθετες επιχειρησιακές διαδικασίες, προσφέροντας μεγαλύτερη ταχύτητα, ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Με την υιοθέτηση της λύσης AMY e-sign, η ΖΕΝΙΘ κάνει ένα ακόμη βήμα προς ένα πλήρως ψηφιακό μοντέλο λειτουργίας, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία των πελατών και των εργαζομένων της.

Σχετικά με την AMY

Η AMY παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας που βοηθούν επιχειρήσεις και οργανισμούς να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες τους, αξιοποιώντας εργαλεία ψηφιακού μετασχηματισμού, αυτοματοποίησης και ασφαλούς διαχείρισης εγγράφων.

Ενδιαφέρεστε για τη λύση AMY e-sign;

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λύση ηλεκτρονικής υπογραφής AMY e-sign και το πώς μπορεί να συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δικής σας επιχείρησης ή οργανισμού, επισκεφθείτε τη σελίδα της λύσης ή επικοινωνήστε με την ομάδα της AMY.

Περισσότερες πληροφορίες:

https://www.amyshop.gr/amy-e-sign

Η ομάδα της AMY είναι στη διάθεση σας για να συζητήσει τις ανάγκες σας και να σας προτείνει την κατάλληλη λύση για την επιχείρηση σας.