Πλαίσιο: διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Η καινοτομία γεννιέται καθημερινά σε σχολικές αίθουσες, πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Εκεί όπου η δημιουργικότητα συναντά την τεχνολογία και οι ιδέες μετατρέπονται σε λύσεις για πραγματικές προκλήσεις της κοινωνίας. Με αυτή τη φιλοσοφία, το Πλαίσιο συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά μέσα από το Plaisiobots: The Race 4.0, προσφέροντας σε μαθητικές και φοιτητικές ομάδες τη δυνατότητα να εξελίξουν τα υφιστάμενα έργα τους και να τα παρουσιάσουν σε διεθνείς διοργανώσεις ρομποτικής και καινοτομίας.

Η πρώτη μεγάλη διεθνής διάκριση του φετινού Plaisiobots: The Race 4.0 ήρθε ήδη από τη Νότια Κορέα, όπου η ομάδα MakerLab Elite, η μοναδική ελληνική συμμετοχή στο RoboCup 2026, κατέκτησε την 4η θέση στη γενική κατάταξη της κατηγορίας Rapidly Manufactured Robot Challenge (RMRC), καθώς και την 1η θέση στο Team Challenge, μία ειδική δοκιμασία του διαγωνισμού που βασίζεται στη συνεργασία ομάδων από διαφορετικές χώρες. Στο πλαίσιο της πρόκλησης, η MakerLab Elite συνεργάστηκε με δύο ομάδες από το Μεξικό, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και μία από την Ταϊλάνδη, αποδεικνύοντας στην πράξη τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Η MakerLab Elite ανέπτυξε ένα προηγμένο ρομπότ παντός εδάφους για αποστολές έρευνας και διάσωσης σε απαιτητικά περιβάλλοντα. Το όχημα λειτουργεί αυτόνομα ή μέσω τηλεχειρισμού και αξιοποιεί αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιχειρεί ακόμη και χωρίς άμεση οπτική επαφή με τον χειριστή. Υποστηρικτής αυτής της ενέργειας, πέρα από το Πλαίσιο, στάθηκε και η Samsung – όχι μόνο στην προετοιμασία της ομάδας για τον διαγωνισμό, αλλά και παρέχοντάς τους μία μοναδική ευκαιρία να επισκεφτούν τo Samsung Innovation Museum στη Νότια Κορέα.

Το RoboCup αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διεθνείς διοργανώσεις ρομποτικής παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας κάθε χρόνο κορυφαίες ομάδες στις κατηγορίες Soccer, Rescue, Home και Industrial Robots. Η φετινή διάκριση αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς η MakerLab Elite ήταν η μοναδική ελληνική συμμετοχή στη διοργάνωση.

Η επιτυχία της MakerLab Elite αποτελεί την πρώτη διεθνή διάκριση του φετινού Plaisiobots: The Race 4.0. Μαζί της, ακόμη τρεις ομάδες που ξεχώρισαν μέσα από το Open Call του θεσμού ετοιμάζονται να παρουσιάσουν τις καινοτόμες λύσεις τους σε διεθνείς διοργανώσεις τους επόμενους μήνες.

Carsoneers: Μια έξυπνη απάντηση στη λειψυδρία

Η μαθητική ομάδα Carsoneers από το Ηράκλειο αναπτύσσει μια συσκευή που συλλέγει νερό από την ατμόσφαιρα και αξιοποιεί αισθητήρες και τεχνητή νοημοσύνη για την παρακολούθηση της ποιότητάς του. Η πρόταση στοχεύει στην ενίσχυση της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων και θα παρουσιαστεί, με την υποστήριξη του Πλαισίου και της Canon, στο International Warsaw Invention Show (IWIS) στις 6 Νοεμβρίου.

MindLab Education – Happy Buoy 2.0: Μια έξυπνη σημαδούρα για ασφαλέστερες θάλασσες

Η ομάδα του MindLab Education από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζει το Happy Buoy 2.0, μια αυτόνομη, ηλιακά τροφοδοτούμενη ρομποτική σημαδούρα που συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, ενώ διαθέτει λειτουργίες SOS και GPS. Η λύση θα παρουσιαστεί στο RoboChallenge 2026 στις 30 Οκτωβρίου στο Βουκουρέστι.

UoP Robotics: Η γεωργία ακριβείας συναντά τη ρομποτική

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου αναπτύσσει το Smart Vineyard UGV, ένα αυτόνομο όχημα για την αμπελουργία που συνδυάζει παρακολούθηση καλλιεργειών, πρόβλεψη ασθενειών και υποστήριξη της συγκομιδής μέσω τεχνητής όρασης και δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Με την υποστήριξη του Πλαισίου και της HP θα συμμετάσχει στο RoboChallenge Romania 2026 στις 30 Οκτωβρίου.

Μέσα από το Plaisiobots: The Race 4.0, το Πλαίσιο συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά της ελληνικής καινοτομίας, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε μαθητικές και φοιτητικές ομάδες να εξελίσσουν τις ιδέες τους και να τις παρουσιάζουν στη διεθνή σκηνή. Μετά τη σημαντική επιτυχία της MakerLab Elite στο RoboCup 2026, οι επόμενες αποστολές του θεσμού σε Πολωνία και Ρουμανία συνεχίζουν αυτή την πορεία, αποδεικνύοντας ότι η ελληνική ρομποτική μπορεί να διακρίνεται και να αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες στα σημαντικότερα φόρα καινοτομίας.