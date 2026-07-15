Iceye και Adamant Composites συνεργάζονται για την κατασκευή δορυφόρων στην Ελλάδα

Στη δημιουργία παραγωγικών δυνατοτήτων για την κατασκευή δορυφόρων στην Ελλάδα προχωρούν η Iceye και η ελληνική Adamant Composites, οι οποίες υπέγραψαν μνημόνιο συνεργασίας (Memorandum of Understanding – MoU) με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών και βιομηχανικών υποδομών για τη διεθνή διαστημική αγορά.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη δυνατοτήτων κατασκευής δορυφόρων σε μεγάλη κλίμακα, την ενίσχυση της εγχώριας εφοδιαστικής αλυσίδας και τη διεκδίκηση κοινής συμμετοχής σε ευρωπαϊκά και εθνικά διαστημικά προγράμματα. Σύμφωνα με τις δύο εταιρείες, στόχος είναι η ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Η Iceye, που δραστηριοποιείται στην τεχνολογία ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (Synthetic Aperture Radar – SAR), και η Adamant Composites, η οποία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη και παραγωγή διαστημικών υποσυστημάτων και σύνθετων κατασκευών, θα συνεργαστούν για την εξέλιξη της βιομηχανικής παραγωγής δορυφορικών υποσυστημάτων.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, οι δύο εταιρείες θα επικεντρωθούν σε τρεις βασικούς άξονες: τη βελτιστοποίηση της κατασκευής δορυφορικών υποσυστημάτων, την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής μεγάλης κλίμακας και την από κοινού συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά διαστημικά προγράμματα. Το μνημόνιο έχει διάρκεια τριών ετών και προβλέπει ότι θα αποτελέσει τη βάση για επιμέρους συμφωνίες που θα αφορούν έργα μηχανικής, παραγωγής και προμήθειας.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Iceye Hellas, Βασίλης Χαλουλάκος, ανέφερε ότι η συνεργασία εντάσσεται στον σχεδιασμό της εταιρείας για τη δημιουργία ενός βιώσιμου βιομηχανικού οικοσυστήματος στην Ελλάδα, με στόχο την παραγωγή δορυφόρων στη χώρα αξιοποιώντας ελληνική τεχνογνωσία και παραγωγικές δυνατότητες.

Από την πλευρά της Adamant Composites, ο διευθύνων σύμβουλος Αντώνιος Βαβουλιώτης δήλωσε ότι η εταιρεία έχει αναπτύξει παραγωγική βάση με δυνατότητα κατασκευής διαστημικών υποσυστημάτων για περισσότερους από 140 δορυφόρους ετησίως, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία επιβεβαιώνει τη στρατηγική της για περαιτέρω επενδύσεις και ενισχύει τη θέση της ως ευρωπαϊκού βιομηχανικού εταίρου στη διαστημική αγορά.

Η συνεργασία έρχεται σε συνέχεια της ολοκλήρωσης του ελληνικού διαστημικού προγράμματος «Άξονας 1.2», στο πλαίσιο του οποίου η Iceye ανέπτυξε και έθεσε σε τροχιά τους δύο πρώτους ελληνικούς δορυφόρους ραντάρ, ενώ, σύμφωνα με την εταιρεία, αποτελεί ακόμη ένα βήμα της επενδυτικής της παρουσίας στην Ελλάδα.