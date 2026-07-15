LG: από το Build Well στο Operate Well

Στην LG, γνωρίζουμε ότι η ποιότητα κατασκευής ενός ακινήτου παραμένει θεμελιώδης, αλλά πλέον δεν αρκεί από μόνη της. Καθώς τα χαρτοφυλάκια κατοικιών διευρύνονται και το λειτουργικό κόστος αυξάνεται, το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα εξαρτάται λιγότερο από την ολοκλήρωση ενός έργου και περισσότερο από το πώς αποδίδει ένα ακίνητο σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του.

Πρόσφατες μελέτες συνδέουν ολοένα και περισσότερο τη δημιουργία αξίας με την απόδοση των ακινήτων μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής. Σύμφωνα με την Deloitte, η μακροπρόθεσμη απόδοση των ακινήτων και η λειτουργική αποδοτικότητα αποτελούν πλέον βασικές προτεραιότητες για τους κατασκευαστές και τους θεσμικούς επενδυτές. Αντίστοιχα, η Morgan Stanley αναδεικνύει τη διαχείριση του κόστους καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής ενός ακινήτου και τις τεχνολογικά υποστηριζόμενες λειτουργίες ως κρίσιμους παράγοντες για την ανθεκτικότητα και τη διατήρηση της αξίας του. Παράλληλα, η Green Builder Media προτείνει μια νέα προσέγγιση αξιολόγησης της αξίας μιας κατοικίας, αντικαθιστώντας τον παραδοσιακό δείκτη «Τιμή ανά Τετραγωνικό Μέτρο» με τον δείκτη «Αξία ανά Τετραγωνικό Μέτρο», ο οποίος λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας, τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την ευεξία και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, ζητήματα όπως η εγκατάσταση, η λειτουργία, η συντήρηση, η εγγύηση και η διαχείριση των παγίων αποκτούν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της ανταγωνιστικότητας.

Επαναπροσδιορίζοντας τις οικιακές συσκευές ως λειτουργικές πλατφόρμες

Παραδοσιακά, οι οικιακές συσκευές επιλέγονταν με βάση τον σχεδιασμό, το κόστος και την αναγνωρισιμότητα του brand, χωρίς να αναμένεται ότι θα προσφέρουν αξία πέρα από τη βασική τους λειτουργία. Σήμερα, όμως, αποτελούν μέρος ενός διασυνδεδεμένου λειτουργικού οικοσυστήματος, ικανού να παρέχει δεδομένα σχετικά με τα πρότυπα χρήσης, την κατανάλωση ενέργειας, την απόδοση και τις ανάγκες συντήρησης. Σε μεγάλης κλίμακας οικιστικές αναπτύξεις, τα δεδομένα αυτά μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της αξίας των ακινήτων, στη διαχείριση των κινδύνων και στη βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Η εξέλιξη αυτή μεταμορφώνει και την έννοια του «έξυπνου σπιτιού». Αυτό που ξεκίνησε ως ένας τρόπος για να γίνει η καθημερινότητα πιο εύκολη και πιο άνετη, εξελίσσεται πλέον σε μέρος μιας ευρύτερης λειτουργικής υποδομής. Μέσω αισθητήρων τρίτων κατασκευαστών και διασυνδέσεων με ανοικτά APIs, το διασυνδεδεμένο σπίτι επεκτείνεται πέρα από την ευκολία χρήσης και μετατρέπεται σε στρατηγικό εργαλείο διαχείρισης. Η συνδεσιμότητα παύει να αποτελεί απλώς στοιχείο άνεσης και αναδεικνύεται σε θεμέλιο για τη βελτίωση της απόδοσης των ακινήτων, τη διαχείριση κινδύνων και τη μακροπρόθεσμη λειτουργική αποδοτικότητα.

Από προμηθευτής συσκευών σε συνεργάτης καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής

Στην LG αναγνωρίσαμε έγκαιρα ότι η ηγετική μας θέση στην παγκόσμια αγορά οικιακών συσκευών B2C καλύπτει μόνο ένα μέρος των αναγκών της αγοράς των κατασκευαστών. Το ευρύ χαρτοφυλάκιο προϊόντων μας και η αξιοπιστία του brand αποτελούν μια ισχυρή βάση, όμως η αγορά B2B απαιτεί ένα πολύ υψηλότερο επίπεδο υπευθυνότητας.

Με βάση αυτά τα δεδομένα αναπτύξαμε το LG Pro Builder, παρέχοντας ένα μοντέλο που επικεντρώνεται σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής και όχι απλώς σε μια προσφορά προμήθειας προϊόντων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ολοκληρωμένη δομή ευθύνης που καλύπτει τον αρχικό σχεδιασμό, την εγκατάσταση, τη διαχείριση μετά την εγκατάσταση, την τεχνική υποστήριξη και την ενσωμάτωση της εγγύησης. Το LG Pro Builder σχεδιάστηκε με αυτή τη μετατόπιση στο επίκεντρο — για να περάσουμε από τη συναλλακτική προμήθεια στη συνεργασία.

Η προσέγγιση αυτή ενισχύει τη βάση μας στη Βόρεια Αμερική, όπου έχουμε συνεργαστεί με κορυφαίους κατασκευαστές για την υποστήριξη οικιστικών αναπτύξεων, από μονοκατοικίες μεσαίας και πολυτελούς κατηγορίας έως πολυκατοικίες. Αντί να αποχωρούμε με την παράδοση, παραμένουμε ενεργοί σε όλο τον κύκλο ζωής. Αντί η ευθύνη να διαχέεται σε πολλαπλά μέρη, μια πιο συνδεδεμένη προσέγγιση μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση καθυστερήσεων, αυξανόμενου κόστους και λειτουργικής αναποτελεσματικότητας σε βάθος χρόνου.

ThinQ Pro: όταν το «Smart Home» γίνεται «Smart Operation»

Το ThinQ Pro βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της μετατόπισης ως B2B πλατφόρμα σχεδιασμένη για κατασκευαστές, εγκαταστάτες, διαχειριστές ακινήτων και ομάδες λειτουργίας. Ενοποιεί την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και τη διαχείριση εγγυήσεων σε ένα ενιαίο σύστημα, παρέχοντας σε πραγματικό χρόνο ορατότητα στην απόδοση των συσκευών σε όλα τα ακίνητα μέσω απομακρυσμένης παρακολούθησης με dashboards.

Αυτό μεταφράζεται άμεσα σε μετρήσιμα λειτουργικά οφέλη:

Μείωση των επιτόπιων επισκέψεων μέσω προληπτικής ανίχνευσης προβλημάτων

Τυποποίηση των διαδικασιών εγκατάστασης και αρχικής ενεργοποίησης

Συσσώρευση λειτουργικών δεδομένων για προγνωστική συντήρηση

Βελτίωση της διαχειριστικής αποδοτικότητας μέσω κεντρικής εποπτείας

Η αξία της συνδεσιμότητας αυξάνεται όταν συνδυάζεται με αποδοτική λειτουργική διαχείριση και αναβαθμισμένες εμπειρίες διαβίωσης για τους κατοίκους. Το ThinQ Pro συνδυάζει αυτά τα στοιχεία, συνδέοντας τις συσκευές σε ένα ενιαίο οικοσύστημα, επιτρέποντας αποτελεσματικότερη διαχείριση και υποστηρίζοντας λύσεις με τεχνητή νοημοσύνη που βελτιώνουν την καθημερινή ζωή των ενοίκων.

Καθώς οι δυνατότητες του IoT εξελίσσονται περαιτέρω, η πλατφόρμα μπορεί να επεκταθεί σε ευρύτερες λειτουργίες διαχείρισης ακινήτων, από την ανίχνευση διαρροών νερού έως την παρακολούθηση περιβαλλοντικών συνθηκών και τη βελτίωση της εποπτείας σε ολόκληρα κτίρια.

Το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα: η υπευθυνότητα, όχι μόνο η τεχνολογία

Πολλές πλατφόρμες μπορούν να συνδέουν συσκευές, να συλλέγουν δεδομένα και να δημιουργούν dashboards, όμως η συνδεσιμότητα από μόνη της δεν δημιουργεί λογοδοσία. Όταν η ευθύνη μοιράζεται μεταξύ κατασκευαστών, παρόχων λογισμικού, εγκαταστατών και φορέων τεχνικής υποστήριξης, τα ζητήματα μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επιλυθούν και η εμπιστοσύνη μπορεί να υπονομευθεί.

Στις οικιστικές αναπτύξεις, η μακροπρόθεσμη σταθερότητα δεν εξαρτάται μόνο από την τεχνολογία, αλλά και από μια σαφή λειτουργική βάση. Ενσωματώνοντας τη φιλοσοφία του κύκλου ζωής τόσο στην πλατφόρμα ThinQ Pro όσο και στο οργανωτικό μας μοντέλο, μετατρέπουμε τον λειτουργικό σχεδιασμό σε λογοδοσία.

Ένας νέος ρόλος στην παγκόσμια αγορά των κατασκευαστών

Ο χώρος των κατασκευαστών εξελίσσεται και μαζί της αλλάζουν οι προσδοκίες από τις συνεργασίες. Οι κατασκευαστές δεν χτίζουν πλέον απλώς κατοικίες, αλλά διαχειρίζονται μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία μέσα σε όλο και πιο σύνθετα κανονιστικά, χρηματοοικονομικά και λειτουργικά περιβάλλοντα.

Στην LG ανταποκρινόμαστε σε αυτή τη μετατόπιση της αγοράς επαναπροσδιορίζοντας τη θέση μας: από κατασκευαστής οικιακών συσκευών σε συνεργάτης σε όλο τον κύκλο ζωής. Μέσα από το LG Pro Builder και το ThinQ Pro, εξελισσόμαστε σε ηγέτη λειτουργικών πλατφορμών, διαμορφώνοντας το μέλλον της αγοράς των κατασκευαστών μέσα από την από κοινού ανάληψη ευθύνης για ολόκληρο τον κύκλο ζωής των οικιστικών περιουσιακών στοιχείων.