BEYOND 2026 | Day 1: όσα ανέδειξε η πρώτη μέρα για AI, υποδομές και καινοτομία!

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Η BEYOND 2026 άνοιξε τις πύλες της σήμερα στο Metropolitan Expo, επιβεβαιώνοντας από την πρώτη ημέρα τον ρόλο της ως σημείο συνάντησης για το τεχνολογικό οικοσύστημα, την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τη δημόσια πολιτική στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Με κεντρικό μήνυμα «BEYOND FRACTURES. Where Innovation Meets the Real Market», η φετινή διοργάνωση εστιάζει στις ανατροπές που προκαλεί η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο οι νέες τεχνολογίες μετατρέπονται σε πρακτικές λύσεις για την αγορά, το Δημόσιο, τις πόλεις και τους πολίτες.

Η πρώτη ημέρα κινήθηκε σε έντονο ρυθμό, με αυξημένη προσέλευση, επιχειρηματικές συναντήσεις, παρουσιάσεις λύσεων και συζητήσεις γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την κυβερνοασφάλεια, τα data centers, τα smart cities, το cloud, την εκπαίδευση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στα περίπτερα της έκθεσης, εταιρείες από διαφορετικούς κλάδους παρουσίασαν προϊόντα, υπηρεσίες και εφαρμογές που δείχνουν πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχει πλέον περάσει από τη θεωρία στην πράξη.

Εκπρόσωποι και στελέχη των εταιρειών μίλησαν στο InfoCom.gr, στην πρώτη ημέρα της φετινής BEYOND, μεταφέροντας την εικόνα που βλέπουν στην αγορά, τις τεχνολογίες που παρουσιάζουν και τις προτεραιότητες που διαμορφώνονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη, την ασφάλεια, τις υποδομές και την καινοτομία. Το πλήρες υλικό των συνεντεύξεων θα είναι διαθέσιμο τις επόμενες ημέρες, ενώ το ρεπορτάζ του InfoCom.gr από την έκθεση θα συνεχιστεί και αύριο, στη 2η ημέρα της διοργάνωσης.

Εκπαίδευση, cloud και ανθρώπινο δυναμικό

Στο πεδίο της εκπαίδευσης, η DigiPro Education και η FUNecole ανέδειξαν την ανάγκη προετοιμασίας εκπαιδευτικών και μαθητών για το νέο τεχνολογικό περιβάλλον. Η εταιρεία στάθηκε στην πολυετή εμπειρία της στην εκπαίδευση παιδιών και δασκάλων πάνω στις νέες τεχνολογίες και στο Artificial Intelligence, υπογραμμίζοντας ότι η αξιοποίηση του AI στην εκπαίδευση προϋποθέτει σχολεία και εκπαιδευτικούς που μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Στην ίδια κατεύθυνση, η Code.Hub έδωσε έμφαση στον ανθρώπινο παράγοντα, παρουσιάζοντας τη δουλειά της σε εταιρικές ακαδημίες, tech skills, soft skills, AI skilling και recruitment. Το βασικό μήνυμα ήταν πως, παρά τη διεθνή συζήτηση για περιορισμό ανθρώπινου δυναμικού λόγω AI, στην Ελλάδα παραμένει κρίσιμη η ανάγκη για ανθρώπους που θα κάνουν την τεχνολογία πραγματικότητα μέσα στους οργανισμούς.

Στο cloud και τις επιχειρησιακές υποδομές, η Cloud Office περιέγραψε ένα ισχυρό κύμα μετάβασης προς το cloud, το οποίο συνδέεται άμεσα με την εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι λύσεις παραγωγικότητας, η αυτοματοποίηση διαδικασιών, η διαχείριση εγγράφων και η εξυπηρέτηση πελατών αποτελούν ήδη πεδία όπου το AI μπορεί να δημιουργήσει αξία. Η Office Lineπαρουσίασε τη δική της στρατηγική γύρω από τρεις βασικούς άξονες: cloud λύσεις, κυβερνοασφάλεια και εφαρμοσμένες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης, συνδέοντας τις τεχνολογίες αυτές με την ανάγκη οι επιχειρήσεις να χτίσουν πιο ανθεκτικά και future proof μοντέλα λειτουργίας.

Η Quento τοποθέτησε τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας integrated ICT λύσεις που καλύπτουν data and AI, cybersecurity, cloud solutions και customized business applications για ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Αντίστοιχα, η PartnerNET στάθηκε στην ενσωμάτωση AI σε λύσεις building automation και φωνητικούς agents, με στόχο την αυτοματοποίηση επιχειρησιακών διαδικασιών, τη βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης και την αξιοποίηση δεδομένων μέσω analytics. Η εικόνα που μετέφεραν οι εταιρείες του κλάδου είναι ότι η ελληνική αγορά έχει κάνει σημαντικά βήματα, αλλά εξακολουθεί να έχει μπροστά της σημαντικό δρόμο για την πλήρη ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Κυβερνοασφάλεια, συμμόρφωση και εξειδικευμένες λύσεις AI

Η κυβερνοασφάλεια βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο. Η ICON Advisory ανέδειξε τη σημασία του cybersecurity and digital resilience, του privacy and data protection και του IT audit and assurance, τονίζοντας ότι οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην τεχνολογία χρειάζεται να επενδύουν παράλληλα στην κυβερνοασφάλεια. Η εταιρεία περιέγραψε μια προσέγγιση που ξεπερνά την τυπική συμμόρφωση και εστιάζει στην αύξηση της ωριμότητας, στον έλεγχο και στη διαρκή ενίσχυση της ανθεκτικότητας των οργανισμών.

Στο ίδιο πεδίο, η TicTac, μέσα από το StartComply, παρουσίασε την πλατφόρμα, η οποία στοχεύει στη διευκόλυνση της συμμόρφωσης με πλαίσια όπως το NIS2, το DORA, το ISO 27001 και ευρύτερα πρότυπα cybersecurity. Η εταιρεία ανέφερε ότι οι μεσαίες και μεγαλύτερες επιχειρήσεις δείχνουν αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμμόρφωση, όχι μόνο λόγω νομοθετικών απαιτήσεων, αλλά και λόγω της ουσιαστικής ανάγκης προστασίας απέναντι σε κυβερνοεπιθέσεις. Η STid εστίασε στο secure access και στο access control, συνδέοντας την ασφάλεια φυσικής πρόσβασης με τις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η AI. Η Cardel, από την πλευρά της, παρουσίασε την εμπειρία της σε τεχνολογίες safety και ελέγχου πρόσβασης, με αναφορές στο 112, το SMS Alerting και λύσεις έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς σε σημαντικούς χώρους πολιτιστικής και δημόσιας αξίας.

Στο πεδίο των εξειδικευμένων λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, η Cogninn παρουσίασε custom-made secure AI solutions και λύσεις που μπορούν να λειτουργούν σε edge devices με χαμηλό latency. Η Eight Bells ανέδειξε την εξειδίκευσή της σε AI, Cyber Security, 5G και 6G, καθώς και την παρουσίαση prototypes και dual use εφαρμογών. Η AETHON Engineering τοποθέτησε την τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο της αυτοματοποίησης διαδικασιών και της ενίσχυσης της παραγωγικότητας, επισημαίνοντας την ανάγκη το AI να λειτουργήσει ως εργαλείο ενδυνάμωσης του ανθρώπου και όχι ως απλή λογική αντικατάστασης.

Smart cities, περιβάλλον και λύσεις για την καθημερινότητα

Η DOTSOFT παρουσίασε την τεχνολογία ως εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τον τρόπο λειτουργίας οργανισμών, πόλεων και κοινωνιών. Η εταιρεία αναφέρθηκε σε λύσεις για καθαριότητα, κινητικότητα, πολιτική προστασία, διαχείριση ανακύκλωσης και κυκλοφορίας, δείχνοντας τη σύνδεση των ψηφιακών υπηρεσιών με την καθημερινότητα των πολιτών. Η NORATEX ανέδειξε εφαρμογές έξυπνου φωτισμού και smart city λύσεις, με έμφαση σε σημεία διέλευσης όπου υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας, αξιοποιώντας αισθητήρες στάθμης, νερού και κίνησης, καθώς και μηχανισμούς προειδοποίησης. Η Urban Mobility παρουσίασε λύσεις mobility για τη σύγχρονη πόλη, με στόχο τη βελτίωση της κίνησης πολιτών, επισκεπτών, πεζών και ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Η εταιρεία συνέδεσε την AI με τη δυνατότητα καλύτερης πληροφόρησης, ταχύτερης επεξεργασίας δεδομένων και βελτίωσης της καθημερινότητας.

Η WINGS ICT Solutions παρουσίασε ένα ευρύ φάσμα λύσεων για περιβάλλον, προστασία από φωτιές, διαχείριση δικτύων νερού και ενέργειας, μεταφορές, οδική ασφάλεια, αγροτικό τομέα, βιομηχανία και υγεία. Η εταιρεία συνέδεσε τις εφαρμογές της με IoT, AI και προηγμένα δίκτυα, σημειώνοντας ότι μπορεί να συνδυάζει λύσεις για έξυπνες πόλεις και για το μοντέλο της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις λύσεις για φωτιές, όπου η αγορά περνά από πολλά μικρότερα έργα σε λιγότερα αλλά μεγαλύτερης κλίμακας έργα, καθώς και στη βιομηχανία, με εφαρμογές για ποιότητα, μετακίνηση υλικών και βελτιστοποίηση παραγωγής.

Στο πεδίο της γεωργίας ακριβείας και του περιβάλλοντος, η AGENSO παρουσίασε λύσεις που συλλέγουν, αναλύουν και διαχειρίζονται δεδομένα σχετικά με το νερό, το περιβάλλον και τη γεωργία. Η εταιρεία συνέδεσε τις τεχνολογίες AI και IoT με την ανάγκη παραγωγών και επιχειρήσεων να διαχειρίζονται δεδομένα με μεγαλύτερη ακρίβεια, ώστε να πετυχαίνουν καλύτερες αποδόσεις και χαμηλότερο κόστος. Η nvisionist παρουσίασε εφαρμογές AI και computer vision για την προστασία της βιοποικιλότητας, με λύσεις όπως για ανεμογεννήτριες, αεροδρόμια και βιοτόπους, καθώς και για την πρόληψη πυρκαγιών. Η εταιρεία συνέδεσε την ανάπτυξη της AI με τη δημιουργία νέων προϊόντων σε πεδία όπως η περιβαλλοντική προστασία, η τεχνική επιθεώρηση και η χαρτογράφηση.

Πλατφόρμες, custom λύσεις και δημόσια έργα

Η Valmore Technologies παρουσίασε την πλατφόρμα Validity, η οποία συνδέεται με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και στοχεύει σε γρήγορο deployment λύσεων. Η εταιρεία αναφέρθηκε στη δραστηριότητά της σε web, mobile και embedded technologies, καθώς και στην ενσωμάτωση AI και mobile χαρακτηριστικών στις λύσεις της. Η Infoteam εστίασε στις custom ψηφιακές λύσεις για πελάτες σε διαφορετικούς κλάδους, περιγράφοντας μια αγορά δύο ταχυτήτων: επιχειρήσεις που ξεκινούν τώρα την ψηφιοποίησή τους και επιχειρήσεις που έχουν ήδη μπει σε πιο ώριμη φάση και αναζητούν τεχνητή νοημοσύνη και πιο σύνθετες λύσεις.

Η Aegean Solutions παρουσίασε την πλατφόρμα Kymma ai, με στόχευση στον ιδιωτικό τομέα και ειδικά στον χώρο της φιλοξενίας και των ξενοδοχείων. Παράλληλα, ανέδειξε έργα στον δημόσιο τομέα και στον πολιτισμό, δείχνοντας πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αξιοποιηθεί τόσο σε επιχειρησιακές όσο και σε πολιτιστικές εφαρμογές. Η KiNNO παρουσίασε τον ρόλο της ως διαμεσολαβητή καινοτομίας, βοηθώντας early-stage τεχνολογίες και εταιρείες να ωριμάσουν, να βρουν πελάτες, να σχεδιάσουν business models και να αναπτύξουν συνεργασίες. Η εταιρεία ανέδειξε τη δυναμική του deep tech, της ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και των ναυτιλιακών τεχνολογιών.

Η Nova ICT συνέδεσε τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού με κοινωνικό αποτύπωμα, δίνοντας έμφαση σε τομείς όπως η υγεία, η άμυνα, η πολιτική προστασία και η παιδεία. Η εταιρεία αναφέρθηκε στον σχεδιασμό, την καταγραφή αναγκών, την ανάλυση απαιτήσεων και τα σφιχτά χρονοδιαγράμματα που χαρακτηρίζουν έργα της τρέχουσας περιόδου, σημειώνοντας ότι η συγκέντρωση και οργάνωση δεδομένων ανοίγει τον δρόμο για την επόμενη φάση αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης. Παράλληλα, στάθηκε στην προοπτική μεγαλύτερης εξωστρέφειας και συμμετοχής σε ευρωπαϊκά έργα.

Data centers, enterprise λύσεις και διεθνής παρουσία

Στο πεδίο των data centers και της ενεργειακής διαχείρισης, η Schneider Electric ανέδειξε τον ρόλο της στη διαχείριση ενέργειας και στα data centers, καθώς και τη στήριξή της στο έργο της Greek Data Center Association. Η συζήτηση για τα data centers αποκτά ιδιαίτερη σημασία στην εποχή της AI, καθώς οι υπολογιστικές ανάγκες αυξάνονται και η αγορά αναζητά πιο αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές. Η Samsung Electronics Ελλάς παρουσίασε επαγγελματικές λύσεις, Enterprise Edition και rugged συσκευές, καθώς και λύσεις όπως το The Wall, ενώ στάθηκε στη δυναμική της τεχνητής νοημοσύνης και στο πώς οι εταιρικές λύσεις μπορούν να βοηθήσουν επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν τις νέες δυνατότητες.

Η Softec παρουσίασε λύσεις business και IT integration, με εφαρμογές που συνδέονται με δημόσιους οργανισμούς, διαχείριση κινδύνων και αξιοποίηση AI. Η interworks.cloud ανέδειξε τη νέα της φάση μετά την εξαγορά από την Climb Global Solutions, παρουσιάζοντας την ένταξη σε μεγαλύτερο όμιλο ως εξέλιξη που μπορεί να ενισχύσει τη δυναμική της και να δώσει περισσότερες δυνατότητες στους συνεργάτες της. Η εταιρεία στάθηκε επίσης στην ανάγκη καλύτερης καθοδήγησης των συνεργατών γύρω από την αξιοποίηση της AI στην καθημερινή λειτουργία τους.

Ξεχωριστή παρουσία είχε και ο Όμιλος Σπανός, μέσα από την AiMOGA, παρουσιάζοντας ανθρωποειδές ρομπότ που συνδέεται με το AI και τα robotics. Η εταιρεία ανέδειξε τη δυνατότητα αξιοποίησης τέτοιων ρομπότ σε χώρους όπως εκθέσεις, ξενοδοχεία και reception, καθώς και το μοντέλο leasing ως πιο πρακτικό τρόπο διάθεσης για επιχειρήσεις που θέλουν να δοκιμάσουν την τεχνολογία χωρίς άμεση αγορά. Η παρουσία του ρομπότ αποτέλεσε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά φυσική παρουσία μέσα στον εκθεσιακό χώρο.

Τα βασικά συμπεράσματα της πρώτης ημέρας

Η εικόνα που διαμορφώθηκε από την πρώτη ημέρα της BEYOND 2026 είναι εκείνη μιας αγοράς που κινείται πλέον με πιο ώριμους όρους. Η τεχνητή νοημοσύνη διατρέχει σχεδόν κάθε κλάδο, αλλά εμφανίζεται με διαφορετικούς τρόπους: ως εργαλείο παραγωγικότητας, ως μηχανισμός ασφάλειας, ως υποδομή για cloud εφαρμογές, ως λύση για έξυπνες πόλεις, ως εργαλείο περιβαλλοντικής προστασίας, ως πλατφόρμα συμμόρφωσης και ως μέσο βελτίωσης της καθημερινότητας.

Παράλληλα, η έκθεση ανέδειξε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην Ελλάδα έχει αποκτήσει μεγαλύτερο βάθος. Οι εταιρείες μιλούν πλέον για έργα, πελάτες, εφαρμογές, δεδομένα, εξαγωγές, επενδύσεις και ανάγκη κλιμάκωσης. Η πρόκληση για την επόμενη ημέρα είναι να περάσουν οι λύσεις αυτές σε περισσότερες επιχειρήσεις, σε περισσότερους δημόσιους φορείς, σε περισσότερες πόλεις και σε περισσότερους παραγωγικούς κλάδους.

Το πλήρες υλικό των συνεντεύξεων θα είναι διαθέσιμο τις επόμενες ημέρες, ενώ το InfoCom.gr θα συνεχίσει και αύριο το ρεπορτάζ από τη 2η ημέρα της φετινής BEYOND, καταγράφοντας τις εξελίξεις, τις παρουσιάσεις, τις δηλώσεις των εταιρειών και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν την επόμενη ημέρα της αγοράς!