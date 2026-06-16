SmartTalks #122: Ρέα Παπαθανασοπούλου, EPSILON NET – AI στην τιμολόγηση!

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Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει μετατραπεί από τεχνολογική απαίτηση συμμόρφωσης σε κρίσιμη υποδομή καθημερινής επιχειρησιακής λειτουργίας, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν ταχύτητα, έλεγχο και αξιόπιστη προσαρμογή σε ένα περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, η Ρέα Παπαθανασοπούλου, Product Development Manager στην EPSILON NET, αναλύει πώς το EPSILON SMART εξελίχθηκε τα τελευταία έξι χρόνια από εφαρμογή έκδοσης παραστατικών σε ολοκληρωμένη cloud πλατφόρμα για την ελληνική αγορά. Όπως επισημαίνει, η πλατφόρμα στηρίχθηκε εξαρχής στην ανάγκη για απλή πρόσβαση, τεχνολογική αξιοπιστία και πλήρη συμμόρφωση, ενώ σήμερα λειτουργεί ως εργαλείο που ενισχύει την καθημερινή διαχείριση. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η τιμολόγηση αποτελεί πλέον αφετηρία για ευρύτερη ψηφιακή οργάνωση.

Σύμφωνα με την ίδια, η διαδρομή του EPSILON SMART αποτυπώνει τη μετάβαση από τη λογική του «κόβω τιμολόγιο» στη λογική της ενιαίας επιχειρησιακής υποστήριξης. Η κ. Παπαθανασοπούλου τονίζει ότι, μέσα σε έξι χρόνια, η πλατφόρμα ενσωμάτωσε cloud υπηρεσίες, mobile εφαρμογές και τεχνολογίες αιχμής, ακολουθώντας αλλά και ανοίγοντας δρόμο στις εξελίξεις. Η έμφαση δίνεται σε περισσότερη ταχύτητα και έλεγχο, αλλά και σε αυτοματοποίηση που περιορίζει χειροκίνητες διαδικασίες. Στη δική της προσέγγιση, η αξία της λύσης προκύπτει από τη δυνατότητα να απαντά στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς, διατηρώντας ταυτόχρονα σταθερή τεχνολογική εξέλιξη και άμεση χρηστικότητα για διαφορετικά προφίλ επιχειρήσεων.

Όπως αναφέρει, η διαφοροποίηση μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής τιμολόγησης δεν μπορεί να εξαντλείται στην έκδοση παραστατικών, καθώς η πραγματική αξία βρίσκεται στη σιγουριά, στην προσαρμοστικότητα και στην επιχειρησιακή χρησιμότητα. Η κ. Παπαθανασοπούλου υπογραμμίζει ότι το EPSILON SMART εναρμονίζεται άμεσα με τις νέες απαιτήσεις της ΑΑΔΕ, αναφέροντας ενδεικτικά το ψηφιακό δελτίο αποστολής και το ψηφιακό πελατολόγιο. Με αυτόν τον τρόπο, ο επαγγελματίας παραμένει φορολογικά καλυμμένος, χωρίς να αναζητά λύσεις την τελευταία στιγμή. Παράλληλα, η πλατφόρμα ενσωματώνει εξειδικευμένες λειτουργίες ανά επιχειρησιακό κλάδο, ώστε η συμμόρφωση να συνδέεται με πρακτική λειτουργικότητα.

Όπως επισημαίνει, οι 130.000 συνδρομές λειτουργούν ως επιβεβαίωση εμπιστοσύνης, αλλά και ως ένδειξη της πολυμορφίας που καλείται να υπηρετήσει το product development. Το EPSILON SMART απευθύνεται σε επιχειρήσεις διαφορετικού μεγέθους, διαφορετικών αναγκών και διαφορετικού επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας, κάτι που απαιτεί σχεδιασμό με κοινό παρονομαστή την ευκολία. Η κ. Παπαθανασοπούλου συνοψίζει τη λογική της πλατφόρμας σε τρεις άξονες: απλότητα, αξιοπιστία, διασύνδεση. Ο χρήστης, όπως αναφέρει, πρέπει να ανοίγει την εφαρμογή και να μπορεί να εργαστεί άμεσα, χωρίς ειδικές γνώσεις και χωρίς άγχος. Η επιπλέον αξία προκύπτει από τη σύνδεση με το επιχειρηματικό οικοσύστημα του ομίλου EPSILON NET.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η κ. Παπαθανασοπούλου στη μείωση του λειτουργικού βάρους, ειδικά για επιχειρήσεις με περιορισμένη τεχνολογική εξοικείωση. Περιγράφει την περίπτωση μιας εμπορικής επιχείρησης ή ενός ελεύθερου επαγγελματία που παλαιότερα συγκέντρωνε τιμολόγια, έκανε χειροκίνητες καταχωρήσεις και έτρεχε στο τέλος του μήνα να προλάβει τον λογιστή. Με το EPSILON SMART, όπως αναφέρει, αυτή η γραφειοκρατία περιορίζεται δραστικά, με διαδικασίες που από ώρες μπορούν να γίνουν σε λίγα λεπτά. Η δυνατότητα έκδοσης παραστατικού από κινητό, η αυτόματη ενημέρωση του myDATA και η παρακολούθηση πράξεων σε πραγματικό χρόνο διαμορφώνουν νέα καθημερινότητα. Για την ίδια, η ουσία βρίσκεται στην πρακτική αποφόρτιση της επιχείρησης.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης, η κ. Παπαθανασοπούλου τοποθετεί το AI όχι ως μελλοντικό ενδεχόμενο, αλλά ως ήδη διαθέσιμο εργαλείο για τους χρήστες της πλατφόρμας. Σύμφωνα με την ανάλυσή της, το μέλλον της ηλεκτρονικής τιμολόγησης αφορά μια πλατφόρμα που παύει να λειτουργεί ως παθητικό σύστημα καταγραφής και εξελίσσεται σε στρατηγικό ψηφιακό συνεργάτη. Με το Agentica AI, όπως αναφέρει, αυτόνομοι ψηφιακοί βοηθοί εργάζονται στο παρασκήνιο, αναλύουν δεδομένα και εντοπίζουν τάσεις, όπως η πορεία των πωλήσεων ή η απόδοση κατηγοριών ειδών. Η στόχευση είναι να αποκτά ο επαγγελματίας επιχειρηματική γνώση πριν ακόμη εμφανιστεί μια ανάγκη στην αγορά.

Στο ίδιο πλαίσιο, η κ. Παπαθανασοπούλου αναδεικνύει τον ρόλο του CFO Assistant ως ψηφιακού οικονομικού διευθυντή για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Όπως εξηγεί, το σύστημα μπορεί ήδη να προτείνει αποφάσεις, παρέχοντας AI insights που βοηθούν τον χρήστη να κινηθεί ταχύτερα και ασφαλέστερα. Ο CFO Assistant, σύμφωνα με την ίδια, δεν περιμένει από τον χρήστη να αναζητήσει μόνος του την πληροφορία, αλλά τον καθοδηγεί βήμα-βήμα, τον ενημερώνει για credit risk πελατών και για την ανάγκη αναπλήρωσης αποθέματος. Η αξία εδώ εντοπίζεται στη μετάβαση από την απλή παρακολούθηση στην υποστήριξη αποφάσεων, με στόχο πιο κερδοφόρες κινήσεις στην καθημερινή λειτουργία.

Για τα επόμενα τρία έως πέντε χρόνια, η κ. Παπαθανασοπούλου περιγράφει ένα σαφές όραμα: το EPSILON SMART να εξελιχθεί σε κεντρική cloud πλατφόρμα όχι μόνο για την ηλεκτρονική τιμολόγηση, αλλά συνολικά για την εμπορική, οικονομική και ψηφιακή διαχείριση της επιχείρησης. Όπως σημειώνει, το επόμενο διάστημα θα περιλαμβάνει μεγαλύτερη αξιοποίηση AI τεχνολογιών, περισσότερες αυτοματοποιήσεις, νέες mobile δυνατότητες και υπηρεσίες που θα ενισχύουν τη συνολική ψηφιακή λειτουργία. Ο στόχος, κατά την ίδια, είναι ο επαγγελματίας να ελέγχει από ένα περιβάλλον τιμολόγηση, εμπορική διαχείριση, χρηματοοικονομικές ροές, AI προβλέψεις και επικοινωνία με συνεργάτες. Το στρατηγικό ζητούμενο είναι ένα περιβάλλον που κρατά τις επιχειρήσεις ένα βήμα μπροστά.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!