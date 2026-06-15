BEYOND Leadership Dialogue 2026: τεχνητή νοημοσύνη, εμπιστοσύνη και ψηφιακή κυριαρχία

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Στο πλαίσιο της BEYOND 2026 θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου 2026 στο Metropolitan Expo το BEYOND Leadership Dialogue 2026, μια διεθνή συνάντηση που φέρνει στο ίδιο τραπέζι κυβερνητικούς αξιωματούχους, εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, ακαδημαϊκούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και ειδικούς από όλο τον κόσμο.

Με θέμα «Shaping Resilient Digital Futures: AI, Innovation, Trust and Strategic Transformation in an Era of Disruption», το BEYOND Leadership Dialogue φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τον διάλογο γύρω από τις τεχνολογικές, οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής εποχής.

Η διοργάνωση θα ανοίξει με την Υπουργική Συνεδρία, στην οποία συμμετέχουν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, η Υπουργός Παιδείας, Επιστημών και Καινοτομίας του Μαυροβουνίου, Anđela Jakšić-Stojanović, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών, Δημήτρης Σκάλκος.

Στη συνέχεια, τρεις στρατηγικοί διάλογοι θα εξετάσουν κρίσιμες πτυχές της ψηφιακής μετάβασης και της τεχνολογικής εξέλιξης.

Η πρώτη θεματική, «Digital Power, Sovereignty and Regional Security», εστιάζει στις επιπτώσεις της τεχνολογίας, της κυβερνοανθεκτικότητας και της στρατηγικής συνεργασίας σε ένα ολοένα πιο σύνθετο διεθνές περιβάλλον. Διακεκριμένοι εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της διπλωματίας, της άμυνας και της στρατηγικής ανάλυσης θα συζητήσουν τον ρόλο της ψηφιακής ισχύος στη διαμόρφωση της περιφερειακής και διεθνούς ασφάλειας.

Η δεύτερη θεματική, «Innovation, Regulation and the Future of Competitiveness», θα αναδείξει τον τρόπο με τον οποίο η καινοτομία, οι επενδύσεις και τα ρυθμιστικά πλαίσια επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα οικονομιών και επιχειρήσεων. Στη συζήτηση συμμετέχουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, κυβερνήσεων και κορυφαίων φορέων τεχνολογίας και καινοτομίας, όπως οι Smart Africa, EIT Digital, GIZ, Siemens AG και το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών για τις Ψηφιακές και Αναδυόμενες Τεχνολογίες.

Η τρίτη θεματική, «Trust, Democracy and Governance in the Age of AI», εστιάζει στις προκλήσεις που δημιουργεί η ταχεία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, τα ψηφιακά δικαιώματα και τη δημόσια διακυβέρνηση. Μέσα από τη συμμετοχή εκπροσώπων κυβερνήσεων, διεθνών οργανισμών και ερευνητικών ιδρυμάτων, θα αναζητηθούν οι προϋποθέσεις για ένα αξιόπιστο, ασφαλές και ανθρωποκεντρικό ψηφιακό μέλλον.

Με περισσότερους από 30 διακεκριμένους ομιλητές από την Ευρώπη, την Αφρική και την Ασία, το BEYOND Leadership Dialogue 2026 αναδεικνύει τη BEYOND ως μια πλατφόρμα ουσιαστικού διαλόγου για τα ζητήματα που θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της ψηφιακής διακυβέρνησης σε διεθνές επίπεδο.