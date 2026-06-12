Το Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας στη διεθνή έκθεση BEYOND 2026

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Mε εκθέματα στην αιχμή της καινοτομίας και συμμετοχή σε panels, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας θα δώσει δυναμικά το παρών, στη διεθνή έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας και καινοτομίας BEYOND 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, στο Metropolitan Exhibition Centre στην Αθήνα.

Το ΙΤΕ θα βρίσκεται στο ομαδικό Περίπτερο της Περιφέρειας Κρήτης –Παρατηρητήριο Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (HALL 3|Stand:B52/C49) και το Ινστιτούτο Πληροφορικής θα έχει επίσης ξεχωριστή παρουσία και περίπτερο C46.

Panels

Πέμπτη 18 Ιουνίου

11:30 – 11:50 – Orbit to Impact: How Space Data and AI Are Rewriting What’s Possible for European Builders

Συμμετέχει ο Καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής Ινστιτούτου Πληροφορικής και Αντιπρόεδρος ΔΣ ΙΤΕ

Παρασκευή 19 Ιουνίου

13:20-13:40-The Connected City: Data, Mobility and Better Urban Living

Συμμετέχει ο Δρ. Νίκος Παπαδόπουλος, Διευθυντής Ερευνών και επικεφαλής του Εργαστηρίου Γεωφυσικής Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Αρχαιοπεριβάλλοντος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών (ΙΜΣ)

Αναλυτικά τα εκθέματα του ΙΤΕ

Ινστιτούτο Πληροφορικής

HALL 3|Stand:B52/C49

SPACE-Crete: Νέο Κέντρο Αριστείας Κρήτης σε Αναδυόμενες Διαστημικές Τεχνολογίες

Το νέο αυτό οικοσύστημα δημιουργείται για πρώτη φορά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και θα καλύπτει όλο το φάσμα της καινοτομίας στον τομέα του διαστήματος, ενισχύοντας τη στρατηγική διαστημική κατεύθυνση της Ελλάδας και συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της Κρήτης μέσω νέων θέσεων εργασίας και προσέλκυσης καινοτόμων επιχειρήσεων. Προϋπολογισμός: 35 εκατ. €. Συντονιστής: καθ. Παναγιώτης Τσακαλίδης, Διευθυντής του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Ινστιτούτο Πληροφορικής

Περίπτερο C46 (Hall 3)

Εργαστήριο Επεξεργασίας Σήματος

EVa : έξυπνη πλατφόρμα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώνει το κόστος ενέργειας και την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Προβλέπει τις διακυμάνσεις των τιμών ρεύματος και τις συνδυάζει με τις συνήθειες μετακίνησης των οδηγών, εντοπίζει τις βέλτιστες ώρες φόρτισης και μεταφέρει αυτόματα τη ζήτηση εκτός αιχμής.

: έξυπνη πλατφόρμα φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (EV) που αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη για να μειώνει το κόστος ενέργειας και την πίεση στο ηλεκτρικό δίκτυο. Προβλέπει τις διακυμάνσεις των τιμών ρεύματος και τις συνδυάζει με τις συνήθειες μετακίνησης των οδηγών, εντοπίζει τις βέλτιστες ώρες φόρτισης και μεταφέρει αυτόματα τη ζήτηση εκτός αιχμής. Διαλειτουργικά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) για διαχείριση και παρακολούθηση υδάτων: μετατρέπουν τα ακατέργαστα δεδομένα αισθητήρων και δορυφορικών εικόνων σε έγκαιρη και αξιοποιήσιμη πληροφόρηση.

SmartWater: ανιχνεύει διαρροές και ανωμαλίες σε δίκτυα ύδρευσης μέσα σε λεπτά,

OrbitalMosaic: cloud-based παρατηρητήριο για λίμνες, ποτάμια και ταμιευτήρες, συνδυάζοντας δορυφορικά δεδομένα, επίγειους αισθητήρες και μετεωρολογικές προβλέψεις για ιστορική ανάλυση και βραχυπρόθεσμες προβλέψεις κρίσιμων παραμέτρων.

Εργαστήριο Κατανεμημένων Συστημάτων και Κυβερνοασφάλειας

Cretan Security Operations Center (C–SOC): Σύγχρονο Κέντρο Επιχειρήσεων Κυβερνοασφάλειας στην Κρήτη, που επιτρέπει σε επιχειρήσεις και οργανισμούς να μειώσουν τον κυβερνοκίνδυνο χωρίς επένδυση σε εσωτερικές υποδομές. Αξιοποιεί προηγμένη τεχνογνωσία και ερευνητικά αποτελέσματα για την παροχή αξιόπιστων και οικονομικά αποδοτικών λύσεων. Παρέχει συνεχή παρακολούθηση απειλών, αξιολόγηση ευπαθειών, έγκαιρη ανίχνευση και απόκριση σε περιστατικά, συμβάλλοντας στη μείωση λειτουργικών απωλειών, διακοπών λειτουργίας και οικονομικών επιπτώσεων.

Τμήμα Συστημάτων και Δικτύων

DocMan: μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εφαρμογή που αυτοματοποιεί τη διαδικασία προμηθειών και διαχείρισης δαπανών έως 30.000€, που συμβάλλει στη μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας και την επιτάχυνση των διοικητικών διαδικασιών. Αποτελεί μια ώριμη GovTech λύση, με δυνατότητες όπως ψηφιακές υπογραφές, αυτόματες αναρτήσεις σε Διαύγεια και ΚΗΜΔΗΣ και διασύνδεση με SAP.

Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής & Λέιζερ

Περίπτερο B52/C49 (Hall 3)

Ομάδα Μικροηλεκτρονικής

Μία AI-πιλοτική γραμμή κατασκευής ολοκληρωμένων κυκλωμάτων: Κατασκευή Μικρο/Νανο ηλεκτρονικών διατάξεων και Μικρο-Ηλεκτρο-Μηχανικών Συστημάτων (MEMS) με στόχο εφαρμογές σε τηλεπικοινωνιακά συστήματα επόμενης γενιάς. Η ομάδα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη για να επιτύχει τη μέγιστη απόδοση σε τομείς όπως η σχεδίαση και οι διεργασίες κατασκευής προωθώντας μια πιο αποδοτική, βιώσιμη και ανθρωποκεντρική παραγωγή, με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Το έκθεμα βασίζεται στο έργο0-“Artificial Intelligence in Manufacturing leading to Sustainability and Industry5.0”.

Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών

Περίπτερο B52/C49 (Hall 3)

Εργαστήριο Γεωφυσικής – Δορυφορικής Τηλεπισκόπησης & Αρχαιοπεριβάλλοντος- GeoSat

ESG Analytics: Ψηφιακές Γεωχωρικές Τεχνολογίες για Ανθεκτικές και Βιώσιμες Κοινωνίες: Ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γεωχωρικών τεχνολογιών που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα, GIS και προηγμένες μεθόδους ανάλυσης για την υποστήριξη εφαρμογών ESG και τη δημιουργία ανθεκτικών και βιώσιμων κοινωνιών. Συνδυάζοντας περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δεδομένα, ενισχύει την προστασία του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων, προσφέροντας καινοτόμες λύσεις για δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Περίπτερο B52/C49 (Hall 3)

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΙΤΕ, υποστηρίζει την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχει στοχευμένη συμβουλευτική υποστήριξη σε ερευνητές, ερευνητικούς οργανισμούς, φορείς και Καινοτόμες ΜμΕ. Θα αναδειχθούν βασικοί άξονες δράσης: υποστήριξη Επιχειρήσεων & Καινοτομίας (μέσω του Enterprise Europe Network), Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα Ορίζοντας Ευρώπη και γραφείο μεταφοράς τεχνολογίας TTO. Εφαρμογή της καινοτομίας στην πράξη, σε τομείς όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη, η ψηφιακή ανθεκτικότητα και η κυβερνοασφάλεια, η ενίσχυση των ΜμΕ με σύγχρονες ψηφιακές λύσεις και η βιωσιμότητα (ESG, Green Mobility) αλλά και στον τρόπο με τον οποίο συμβάλλει στην ανάπτυξη των startups και spin-offs, μετατρέποντας την έρευνα σε επιχειρηματικές εφαρμογές, μέσα από δράσεις όπως η θερμοκοιτίδα C Nest Accelerator στην Περιφέρεια Κρήτης και το έργο TETRIS.

Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης

Περίπτερο B52/C49 (Hall 3)

Το ΕΤΕΠ Κρήτης έχει σημαντικό ρόλο στην αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης που παράγεται στα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της Κρήτης και στη διασύνδεσή τους με την αγορά, και συμβάλλει στη μετατροπή της έρευνας σε βιώσιμες επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη μεταφορά τεχνογνωσίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και την ανάπτυξη με θετικό κοινωνικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην Έκθεση BEYOND, θα παρουσιάσει τον τρόπο προώθησης της καινοτομίας «από κάτω προς τα πάνω», μέσα από τη στήριξη δυναμικών startups και spin-offs του τοπικού οικοσυστήματος.