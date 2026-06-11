Scan & Pay: η εξέλιξη των πληρωμών συναντά τη BEYOND Expo

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Το Scan & Pay ανακοινώνει τη συμμετοχή του στη BEYOND Expo 2026, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026 στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo (Περίπτερο: HALL 3 – A14/B13), αποτελώντας μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις τεχνολογίας και καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η BEYOND έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικό σημείο συνάντησης για εταιρείες τεχνολογίας, startups, επενδυτές, ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, καθώς και εκπροσώπους της δημόσιας διοίκησης και της καινοτομίας από την Ελλάδα και το εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις σύγχρονες τάσεις που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής οικονομίας.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, το Scan & Pay θα παρουσιάσει την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακών πληρωμών που μετασχηματίζει τις παραδοσιακές διαδικασίες συναλλαγών σε μια εύκολη, άμεση και πλήρως ψηφιακή εμπειρία. Μέσω της χρήσης ενός QR Code, οι χρήστες μπορούν να πραγματοποιούν πληρωμές γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια από το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς μετρητά, χωρίς POS, χωρίς σύνδεση σε web banking, χωρίς RF codes και χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας σε ταμείο ή σημείο εξυπηρέτησης, αξιοποιώντας πολλαπλές μεθόδους πληρωμής, όπως χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες, IRIS, Apple Pay, Google Pay, Klarna και PayPal κ.α.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πολλαπλές εφαρμογές του Scan & Pay σε ολόκληρο το φάσμα των ψηφιακών πληρωμών, από το ηλεκτρονικό εμπόριο και τις υπηρεσίες last-mile logistics έως τις B2B εισπράξεις, τους λογαριασμούς, τα τέλη και τις οφειλές προς φορείς του Δημοσίου.

Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου, το Scan & Pay μετασχηματίζει την παραδοσιακή αντικαταβολή σε μια σύγχρονη ψηφιακή διαδικασία πληρωμής, διατηρώντας τα πλεονεκτήματα που την έχουν καταστήσει δημοφιλή στους καταναλωτές, όπως η αίσθηση ασφάλειας και εμπιστοσύνης, ενώ παράλληλα εξαλείφει τις δυσκολίες που συνδέονται με τη διαχείριση μετρητών. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνονται οι πωλήσεις, μειώνονται οι αρνήσεις παραλαβής, επιταχύνονται οι εισπράξεις, βελτιώνεται η συνεργασία μεταξύ καταναλωτών, επιχειρήσεων και εταιρειών courier και ενισχύεται η συνολική εμπειρία αγορών.

Παράλληλα, η λύση δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και φορείς του Δημοσίου να εκσυγχρονίσουν τις διαδικασίες είσπραξης, να περιορίσουν το λειτουργικό κόστος διαχείρισης πληρωμών, να προσφέρουν πολλαπλές ψηφιακές επιλογές εξόφλησης και να επιταχύνουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών τους.

Η συμμετοχή του Scan & Pay στη BEYOND επιβεβαιώνει τη δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στην καινοτομία και να συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος των ψηφιακών πληρωμών και του ηλεκτρονικού εμπορίου.