BEYOND 2026: Οι Περιφέρειες επενδύουν στην καινοτομία!

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Η BEYOND 2026, που θα πραγματοποιηθεί στις 17, 18 και 19 Ιουνίου στο Metropolitan Expo, αναδεικνύεται σε σημείο συνάντησης για την τεχνολογία, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις συνεργασίες που μπορούν να διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της οικονομίας. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επιχειρήσεων, startups, επενδυτών, πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων, αλλά και των Περιφερειών της χώρας, οι οποίες βλέπουν τη συμμετοχή τους ως ευκαιρία προβολής των τοπικών οικοσυστημάτων και ενίσχυσης της αναπτυξιακής τους στρατηγικής.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από τις Περιφέρειες είναι κοινό: η τεχνολογία ξεπερνά πλέον τα στενά όρια ενός κλάδου και λειτουργεί ως εργαλείο παραγωγικής ανασυγκρότησης, εξωστρέφειας, προσέλκυσης επενδύσεων, στήριξης της επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων ευκαιριών. Από την Αττική και την Κρήτη έως την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, οι δηλώσεις των εκπροσώπων τους καταγράφουν τη σταδιακή μετατόπιση των Περιφερειών προς ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται στη γνώση, την καινοτομία, τις ψηφιακές υποδομές και τη συνεργασία με την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα.

Η SmartPress, με το αφιέρωμα SmartPress @ Beyond, θα βρίσκεται στη BEYOND 2026 ως strategic media sponsor, μεταφέροντας μέσα από τα μέσα και τα newsletter της το κλίμα της διοργάνωσης, τις σημαντικότερες παρουσίες, τις συζητήσεις και όλες τις εξελίξεις από το Metropolitan Expo. Μέσα από τη δημοσιογραφική κάλυψη, τις αναλύσεις και τις ειδικές αναφορές της, θα αναδείξει τον ρόλο της έκθεσης ως πλατφόρμας τεχνολογίας, καινοτομίας, επιχειρηματικής δικτύωσης και περιφερειακής ανάπτυξης!

Ο Νίκος Χαρδαλιάς, Περιφερειάρχης Αττικής, περιγράφει την παρουσία της Περιφέρειας Αττικής στη φετινή BEYOND 2026 ως «μια ξεκάθαρη πολιτική επιλογή για το πού θέλουμε να πάει η Αττική τα επόμενα χρόνια». Όπως σημειώνει, στόχος είναι «η μεγαλύτερη μητροπολιτική Περιφέρεια της χώρας» να βρίσκεται «στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας, της ψηφιακής μετάβασης και της νέας παραγωγικής εποχής που διαμορφώνεται διεθνώς». Στο ίδιο πλαίσιο, επισημαίνει ότι «η τεχνολογία από μόνη της δεν αρκεί», υπογραμμίζοντας πως η πραγματική πρόκληση είναι η καινοτομία να μετατρέπεται σε καλύτερη καθημερινότητα, νέες δουλειές, ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και περισσότερες δυνατότητες για τους νέους ανθρώπους.

Ο κ. Χαρδαλιάς συνδέει αυτή τη στρατηγική με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της Περιφέρειας Αττικής, από το πρόγραμμα «Attiki On», μέσω του οποίου, όπως αναφέρει, 1.044 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 95,5 εκατομμυρίων ευρώ περνούν στη φάση της υλοποίησης, μέχρι το Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας «Athens Forward», τις συνεργασίες με τους Ευρωπαϊκούς Κόμβους Ψηφιακής Καινοτομίας και το Παιδικό Πανεπιστήμιο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η καινοτομία για την Περιφέρεια Αττικής «δεν είναι σύνθημα», αλλά «εργαλείο ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και εθνικής προοπτικής», ενώ τονίζει ότι, καθώς η Αττική παράγει σχεδόν το μισό ΑΕΠ της χώρας, όταν η Περιφέρεια προχωρά μπροστά, «προχωρά μπροστά η Ελλάδα».

Ο Σταύρος Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, τονίζει ότι η συμμετοχή της Περιφέρειας Κρήτης για 5η συνεχή χρονιά στη διεθνή έκθεση BEYOND 2026 επιβεβαιώνει τη στρατηγική επιλογή της Περιφέρειας να επενδύσει «στην τεχνολογία, την εξωστρέφεια και την οικονομία της γνώσης». Μέσα από τη διαρκή παρουσία του Παρατηρητηρίου Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας (IBO), όπως αναφέρει, η Κρήτη επιχειρεί να αποδείξει ότι ο σχεδιασμός της μετατρέπει το όραμα σε μετρήσιμα αποτελέσματα, αναδεικνύοντας το νησί σε ισχυρό περιφερειακό κόμβο καινοτομίας.

Στη φετινή διοργάνωση, η Περιφέρεια Κρήτης εμφανίζεται με ενισχυμένη παρουσία στο Metropolitan Exhibition Centre, ενώ, όπως σημειώνει ο κ. Αρναουτάκης, στο ομαδικό περίπτερο ενώνονται οι δυνάμεις της Περιφέρειας με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, καθώς και με πρωτοπόρες επιχειρήσεις. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης συνδέει τον ψηφιακό μετασχηματισμό με την περιφερειακή ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα, των νεοφυών επιχειρήσεων και των νέων επιστημόνων, ενώ εντάσσει στη στρατηγική αυτή και την ανάδειξη του κρητικού διατροφικού πολιτισμού, με αφορμή την ανακήρυξη της Κρήτης ως Ευρωπαϊκής Περιφέρειας Γαστρονομίας για το 2026. Όπως υπογραμμίζει, «ο μόνος τρόπος να ενισχύσει η Ευρώπη τη θέση της στον παγκόσμιο τεχνολογικό χάρτη είναι η επένδυση στις Περιφέρειες».

Ο Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου, επισημαίνει ότι η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει για τρίτη φορά στη Διεθνή Έκθεση BEYOND, με στόχο «να προβάλει και να ενισχύσει τις καινοτόμες τεχνολογίες και υπηρεσίες των επιχειρήσεων» της περιοχής. Όπως αναφέρει, η εμπειρία από τις δύο προηγούμενες συμμετοχές ξεπέρασε τις προσδοκίες και οδήγησε την Περιφέρεια σε ακόμη πιο ενεργή παρουσία στη BEYOND 2026, φιλοξενώντας στο περίπτερό της 14 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας και τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται ήδη στην Ήπειρο.

Ο κ. Καχριμάνης τοποθετεί την ανάπτυξη της καινοτομίας στις βασικές προτεραιότητες του αναπτυξιακού σχεδιασμού της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης. Αναφέρεται στη λειτουργία Γραφείου Έρευνας και Καινοτομίας, το οποίο χαρακτηρίζει κόμβο διασύνδεσης μεταξύ Περιφέρειας, επιχειρήσεων, ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων και πολιτών, καθώς και στην αξιοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ήπειρος 2021-2027» για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στο Κέντρο Υψηλής Τεχνολογίας και Έρευνας, το οποίο, παρά την πρόσκαιρη καθυστέρηση, όπως σημειώνει, προορίζεται να στεγάσει εταιρείες που λειτουργούν ήδη στην Ήπειρο, αλλά και νέες που πρόκειται να δημιουργηθούν στην περιοχή.

Ο Νικόλαος Τζόλλας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χαρακτηρίζει τη συμμετοχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στην BEYOND 2026 «μια σημαντική ευκαιρία» για την ανάδειξη των δυνατοτήτων του τόπου και την ενίσχυση της θέσης της Περιφέρειας «στον ευρωπαϊκό και διεθνή χάρτη της καινοτομίας και της τεχνολογίας». Όπως υπογραμμίζει, η Κεντρική Μακεδονία διαθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα που συνδυάζει πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα υψηλού επιπέδου, δυναμικές επιχειρήσεις, νεοφυείς εταιρείες και ανθρώπινο δυναμικό με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση.

Σύμφωνα με τον κ. Τζόλλα, στόχος της Περιφέρειας είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η συνεργασία μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας, έρευνας και επιχειρηματικότητας, ώστε η γνώση και η καινοτομία να μετατρέπονται σε νέες επενδύσεις, θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές ευκαιρίες. Παράλληλα, αναφέρει ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να προσελκύσει περισσότερες άμεσες ξένες επενδύσεις στους τομείς της τεχνολογίας, της ψηφιακής οικονομίας και της καινοτομίας. Για τον ίδιο, η BEYOND αποτελεί «τη μεγαλύτερη έκθεση καινοτομίας και τεχνολογίας της χώρας» και ένα σημείο συνάντησης ιδεών, επενδύσεων και συνεργασιών, μέσα από το οποίο η Κεντρική Μακεδονία εκπέμπει το μήνυμα ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό κόμβο καινοτομίας, τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Κωνσταντίνος Βαρδακώστας, Αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σημειώνει ότι η BEYOND 2026 αποτελεί «κάτι πολύ περισσότερο από μια έκθεση τεχνολογίας». Τη χαρακτηρίζει σημείο συνάντησης ιδεών, τεχνογνωσίας και συνεργασιών που διαμορφώνουν το μέλλον των Περιφερειών, των επιχειρήσεων, των τοπικών κοινωνιών και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Για τη Στερεά Ελλάδα, όπως αναφέρει, η ψηφιακή μετάβαση αντιμετωπίζεται ως καθημερινή προσπάθεια με συγκεκριμένες δράσεις και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ο κ. Βαρδακώστας περιγράφει μια στρατηγική που στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού οικοσυστήματος, το οποίο θα ενισχύει τις δημόσιες υπηρεσίες, θα υποστηρίζει την επιχειρηματικότητα, θα αναβαθμίζει τις ψηφιακές δεξιότητες των πολιτών και θα δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης σε κάθε γωνιά της Περιφέρειας. Η συμμετοχή στη BEYOND 2026, όπως επισημαίνει, αποτελεί ευκαιρία για την παρουσίαση πρωτοβουλιών στους τομείς της καινοτομίας, της ψηφιακής εκπαίδευσης, των έξυπνων τεχνολογιών και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και για την αναζήτηση νέων συνεργασιών με επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και ακαδημαϊκούς φορείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Όπως αναφέρει, η περιφερειακή ανάπτυξη του μέλλοντος θα βασιστεί στη γνώση, στην τεχνολογία και στην ικανότητα μετατροπής της καινοτομίας σε πραγματικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ο Νικόλαος Λυσσαρίδης, Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας και Μεταφορών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, χαρακτηρίζει τη BEYOND 2026 σημαντικό θεσμό για την ανάδειξη της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των νέων δυνατοτήτων που διαμορφώνονται για την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη. Για τη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή που βρίσκεται σε διαδικασία μετάβασης προς ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο, η αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων και των νέων τεχνολογιών, όπως σημειώνει, αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τον κ. Λυσσαρίδη, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει την εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων και την προσπάθειά τους να έρθουν σε επαφή με νέες αγορές, τεχνολογικές λύσεις, συνεργασίες και επενδυτικές ευκαιρίες. Η συμμετοχή σε διοργανώσεις όπως η BEYOND δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις, στους φορείς και στο ανθρώπινο δυναμικό της περιοχής να συνδεθούν με το ευρύτερο οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας, να ενημερωθούν για νέες εφαρμογές και να αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Όπως επισημαίνει, η τεχνολογία και η καινοτομία μπορούν να συμβάλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην αναβάθμιση υπηρεσιών και υποδομών και στη δημιουργία νέων προοπτικών για την τοπική οικονομία.

Η παρουσία των Περιφερειών στη BEYOND 2026 δείχνει ότι η συζήτηση για την τεχνολογία και την καινοτομία έχει πλέον σαφή περιφερειακή διάσταση. Ξεπερνά τα αμιγώς τεχνολογικά οικοσυστήματα και αφορά τον τρόπο με τον οποίο κάθε περιοχή μπορεί να αξιοποιήσει τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα, να ενισχύσει τις επιχειρήσεις της, να συνδεθεί με την έρευνα και την αγορά και να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Από την Αττική μέχρι την Κρήτη, την Ήπειρο, την Κεντρική Μακεδονία, τη Στερεά Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία, η BEYOND 2026 λειτουργεί ως πλατφόρμα προβολής, δικτύωσης και συνεργασίας. Στις 17, 18 και 19 Ιουνίου, στο Metropolitan Expo, οι Περιφέρειες θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν πρωτοβουλίες, επιχειρήσεις, οικοσυστήματα και στρατηγικές που δείχνουν πώς η καινοτομία μπορεί να περάσει από τη θεωρία στην πράξη και να γίνει μοχλός ανάπτυξης για την πραγματική οικονομία!