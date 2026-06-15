BEYOND 2026: Το οικοσύστημα που φέρνει την επόμενη μέρα της τεχνολογίας!

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Από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου, η BEYOND 2026 ανοίγει τις πύλες της στο Metropolitan Expo, με κεντρικό μήνυμα «BEYOND FRACTURES. Where Innovation Meets the Real Market» και με τη συμμετοχή περισσότερων από 230 εκθετών από 11 χώρες και περίπου 100 startups. Η φετινή διοργάνωση συγκεντρώνει εκθεσιακές παρουσίες, το AI Fractures Forum, θεματικές εκδηλώσεις, workshops, B2B συναντήσεις και δράσεις για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, επιχειρώντας να συνδέσει την τεχνολογική καινοτομία με τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Η Smart Press, με τα BizNow.gr και InfoCom.gr, υποστηρίζει την BEYOND 2026 ως Strategic Media Partner.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, μιλήσαμε με θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και εταιρείες που συμμετέχουν στη BEYOND 2026, ζητώντας τους να περιγράψουν τι παρουσιάζουν, ποιο είναι το τεχνολογικό και επιχειρηματικό τους αποτύπωμα και ποιοι είναι οι στόχοι τους για την επόμενη ημέρα. Η εικόνα που προκύπτει δείχνει μια αγορά που περνά από τη γενική συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, τα δεδομένα, την κυβερνοασφάλεια και τις ψηφιακές υποδομές σε πιο συγκεκριμένες εφαρμογές, με μετρήσιμη αξία, λειτουργικό αποτέλεσμα και σύνδεση με επιχειρήσεις, παραγωγή, θεσμούς και κοινωνία.

Στο θεσμικό επίπεδο, ο Μάνος Μακρομάλλης, Πρόεδρος του ΣΕΚΕΕ, υπογραμμίζει ότι «η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες αποτελούν σήμερα βασικούς πυλώνες ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ανθεκτικότητας για κάθε σύγχρονη οικονομία». Όπως προκύπτει από την τοποθέτησή του, η BEYOND μπορεί να λειτουργήσει ως πλατφόρμα για την Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, φέρνοντας πιο κοντά επιχειρήσεις, επενδυτές, ακαδημαϊκή κοινότητα και φορείς πολιτικής, σε μια περίοδο όπου η Ευρώπη αναζητά τεχνολογική αυτονομία και νέες πηγές ανταγωνιστικότητας.

Ισχυρή είναι και η παρουσία και της ερευνητικής κοινότητας. Ο Βασίλης Χαρμανδάρης, Πρόεδρος του ΙΤΕ, αναφέρει ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας «αποτελεί διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες παραγωγής γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην Ελλάδα». Το ΙΤΕ δίνει έμφαση σε τεχνολογίες αιχμής που μετατρέπουν τη γνώση σε απτά οφέλη για την οικονομία και την κοινωνία, με ειδική αναφορά στην τεχνητή νοημοσύνη, την εξατομικευμένη υγεία, τα διαγνωστικά και θεραπευτικά συστήματα, καθώς και την αξιοποίηση δεδομένων και υπολογιστικών υποδομών για εφαρμογές στο διάστημα και την παρατήρηση της Γης.

Ανάλογη προσέγγιση καταγράφεται και στα πανεπιστήμια. Ο Αθανάσιος Μαλάμος, Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας, ΕΛΜΕΠΑ, σημειώνει ότι «η έρευνα και η καινοτομία δεν αποτελούν απομονωμένες ακαδημαϊκές διαδικασίες, αλλά γέφυρες σύνδεσης του πανεπιστημίου με την κοινωνία, την αγορά και τις πραγματικές ανάγκες της οικονομίας». Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο δίνει έμφαση στη μεταφορά τεχνολογίας, στην υποστήριξη καινοτόμων ιδεών και στη δημιουργία συνεργειών με επιχειρήσεις και φορείς. Αντίστοιχα, η Χρυσή Λασπίδου, Αντιπρύτανις Καινοτομίας, Διεθνοποίησης, Συνεργασιών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρει ότι η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη BEYOND αποτελεί «φυσική προέκταση της αποστολής μας: να μετατρέπουμε την έρευνα σε γνώση, τη γνώση σε καινοτομία και την καινοτομία σε λύσεις με κοινωνικό, περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα».

Στο ίδιο πανεπιστημιακό οικοσύστημα, ο Δρ. Αθανάσιος Κακαρούντας, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοϊατρική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, περιγράφει το Τμήμα ως «έναν ταχέως εξελισσόμενο ακαδημαϊκό και ερευνητικό κόμβο», με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό της υγείας και στις λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για μεγάλης κλίμακας πληροφοριακά συστήματα. Από το ΕΚΠΑ, ο Βασίλειος Ν. Σταθόπουλος, Καθηγητής και Διευθυντής του LCMT, αναφέρει ότι η έρευνα του εργαστηρίου εστιάζει σε προηγμένα και βιώσιμα υλικά, τα οποία αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης», με αναφορά και στο έργο i-GREENPHARM για τον μετασχηματισμό της φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Την τεχνολογική και κοινωνική διάσταση της καινοτομίας συμπληρώνουν δύο ακόμη ακαδημαϊκές παρουσίες. Ο Φώτης Ν. Κουμπουλής, Director of Robotics, Automatic Control and Cyber-Physical Systems Laboratory, επισημαίνει ότι «το ψηφιακό μέλλον δεν θα κριθεί μόνο από την ταχύτητα των υπολογιστών, την ευφυΐα των αλγορίθμων ή τον αριθμό των διασυνδεδεμένων συσκευών. Θα κριθεί κυρίως από το αν θα μπορέσουμε να σχεδιάσουμε συστήματα που αντιλαμβάνονται, αποφασίζουν και δρουν με τρόπο ασφαλή, αξιόπιστο και χρήσιμο για την παραγωγή και κυρίως για τον άνθρωπο». Από την πλευρά του Παντείου Πανεπιστημίου, η Ανδριανή Θωμά, Επικεφαλής Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, θέτει στο επίκεντρο την κοινωνική καινοτομία, σημειώνοντας ότι η τεχνολογία αποκτά πραγματικό αποτύπωμα μέσα από την κοινωνία που την ερμηνεύει, τη ρυθμίζει και την αποδέχεται.

Στη θεσμική κυβερνοασφάλεια, η Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει τον ρόλο της ως εθνικού φορέα για τον σχεδιασμό, τη ρύθμιση και την υλοποίηση της στρατηγικής κυβερνοασφάλειας της Κύπρου. Η Ναταλία Πολυκάρπου, Λειτουργός Διοικητικών Θεμάτων, μεταφέρει ότι η Αρχή εστιάζει στην προστασία κρίσιμων υποδομών, στην ενδυνάμωση εθνικών ικανοτήτων και στη στήριξη κοινωνίας και επιχειρήσεων απέναντι στις σύγχρονες κυβερνοαπειλές, με στόχο η Κύπρος να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην περιοχή.

Από τους θεσμικούς και ακαδημαϊκούς φορείς, η εικόνα περνά στις επιχειρήσεις που παρουσιάζουν λύσεις για την αγορά. Η Samsung Electronics Ελλάδας τοποθετεί την τεχνητή νοημοσύνη και την ασφάλεια στον πυρήνα των ψηφιακών εμπειριών. Ο Αριστείδης Παρασκευόπουλος, Head of Mobile Experience Division, τονίζει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη και η ασφάλεια αποτελούν τους δύο βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους χτίζουμε το μέλλον των ψηφιακών εμπειριών στη Samsung». Η εταιρεία δίνει έμφαση στις δυνατότητες Galaxy AI, στο Samsung Knox και στο on-device AI, με στόχο την παραγωγικότητα, την εξατομίκευση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ο Angelo Gentili, Founder & CEO της PartnerNET, αναφέρει ότι «το 2026 μας βρίσκει σε μια νέα, ιδιαίτερα δημιουργική φάση», με ανανεωμένη εταιρική ταυτότητα, νέες εγκαταστάσεις και μεγαλύτερη επένδυση σε ανθρώπους, υποδομές και υπηρεσίες. Η PartnerNET παρουσιάζει λύσεις επικοινωνίας, δικτύωσης, συνεργασίας, ασφάλειας, έξυπνων κτιρίων και σύγχρονων χώρων εργασίας, με στόχο να λειτουργήσει ως καταλύτης καινοτομίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων, ο Νικόλαος Σχετάκης, CEO της Quantum Innovation, αναφέρει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη ήδη μετασχηματίζει κάθε τομέα της οικονομίας, από την υγεία και τα χρηματοοικονομικά έως την ενέργεια, τη μεταποίηση και τις μεταφορές», ενώ το επόμενο μεγάλο άλμα, όπως σημειώνει, θα προκύψει από τη σύγκλιση AI και quantum computing. Ο Κωνσταντίνος Πέρρος, Διευθύνων Σύμβουλος της SyeniteLabs, τοποθετείται στο applied AI, αναφέροντας ότι «στη SyeniteLabs, βραχυπρόθεσμος στόχος μας είναι να λανσάρουμε ένα εστιασμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και υπηρεσιών εφαρμοσμένης τεχνητής νοημοσύνης με μετρήσιμο επιχειρηματικό αντίκτυπο». Η εταιρεία παρουσιάζει το GEO, υπηρεσία AI visibility για brands μέσα σε generated answers, comparisons και product shortlists. Στο ίδιο πεδίο, ο Φώτης Φουκαλάς μεταφέρει ότι η Cogninn παρουσιάζει εφαρμογές υπολογιστικής όρασης, πράκτορες εικόνας και κειμένου, πράκτορες προβλέψεων και λύσεις που λειτουργούν σε edge, cloud ή συνδυαστικά περιβάλλοντα.

Η επιχειρησιακή αξιοποίηση της πληροφορίας εμφανίζεται ως κοινός άξονας για αρκετές εταιρείες. Ο Μιχάλης Ανδρεάδης, CEO της IID, τονίζει ότι «η πραγματική αξία δεν βρίσκεται μόνο στην ψηφιοποίηση των εγγράφων, αλλά κυρίως στη δυνατότητα μετατροπής της πληροφορίας σε γνώση και της γνώσης σε αποτελεσματική δράση». Η εταιρεία εστιάζει σε λύσεις Document Intelligence, OCR, Intelligent Document Processing και τεχνητή νοημοσύνη. Ο Νίκος Ψιμόγιαννος, CEO της Quento, σημειώνει ότι «σήμερα, η Τεχνητή Νοημοσύνη, τα δεδομένα και η αυτοματοποίηση αναδιαμορφώνουν τον τρόπο λειτουργίας επιχειρήσεων και θεσμών», δίνοντας έμφαση στη μετατροπή της τεχνολογίας σε ουσιαστικό αντίκτυπο. Η Νίκη Ηλιάνα Κατσαράκη, Founder & COO της PaperTrail, παρουσιάζει B2B πλατφόρμα που μετατρέπει το χάος των δεδομένων σε δομημένη πληροφορία, με εξατομικευμένες ροές επεξεργασίας δεδομένων, σύνδεση με ERP συστήματα και AI agents.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Στέλιος Παπανδρέου, General Manager της SingularLogic, επισημαίνει ότι «η αγορά έχει πλέον περάσει σε πιο μια ώριμη συζήτηση γύρω από την τεχνολογία: όχι μόνο τι προσφέρει, αλλά πώς μπορεί να δημιουργήσει ουσιαστική αξία». Η SingularLogic εστιάζει σε επιχειρησιακές εφαρμογές, ψηφιακές υπηρεσίες, αυτοματισμούς, αξιοποίηση δεδομένων, cloud υποδομές, κυβερνοασφάλεια και ολοκληρωμένα έργα πληροφορικής που υπηρετούν επιχειρησιακούς στόχους και δημιουργούν μετρήσιμο αποτέλεσμα. Την ίδια επιχειρησιακή λογική εξυπηρετεί και η ODYX, με τον Κωνσταντίνο Παζάλο, CEO, να παρουσιάζει το fungy.ai, «μια πλατφόρμα της ODYX, που δημιουργήθηκε για να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο συχνά και δαπανηρά προβλήματα στον ψηφιακό μετασχηματισμό: την έλλειψη σαφήνειας στην αρχή των IT έργων». Η πλατφόρμα αυτοματοποιεί τη συλλογή επιχειρησιακής πληροφορίας, θέτει τις σωστές ερωτήσεις στους εμπλεκόμενους και μετατρέπει την αρχική επιχειρησιακή ανάγκη σε πιο δομημένα business cases και προδιαγραφές έτοιμες προς υλοποίηση.

Στην κυβερνοασφάλεια και τη συμμόρφωση, ο Σταύρος Αρώνης, Managing Director της Alphabit Cybersecurity, αναφέρει ότι η εταιρεία παρουσιάζει λύσεις που βοηθούν οργανισμούς «να μεταβούν από τη διαχείριση κινδύνου στην κυβερνοανθεκτικότητα (Cyber Resilience)». Ο Πάνος Παναγιώτου, CEO της Circl3.tech, σημειώνει ότι η εταιρεία ιδρύθηκε «με μια ξεκάθαρη αποστολή: να μετατρέπει τις κανονιστικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε πραγματική, λειτουργική ασφάλεια». Ο Θεόδωρος Κρίγγου, CEO της Infocredit Group, αναφέρει ότι η BEYOND 2026 αποτελεί ευκαιρία να αναδειχθεί ο τρόπος με τον οποίο η τεχνολογία, η AI και τα δεδομένα μπορούν να συμβάλουν σε ένα πιο ασφαλές και διαφανές ψηφιακό οικοσύστημα, με ειδική αναφορά στο ComplianceSuite.ai για AML, KYC, KYB, Transaction Monitoring και διαχείριση κινδύνου. Ο Σταύρος Οικονόμου, Sales & Marketing Director της StartComply, παρουσιάζει πλατφόρμα Governance, Risk & Compliance, με έμφαση σε αυτοματοποίηση, συμμόρφωση, διαχείριση κινδύνων και Third-Party Risk Management.

Στην αγροτεχνολογία, το IoT και τις έξυπνες υποδομές, η Μάχη Συμεωνίδου, CEO και Συνιδρύτρια της AgroApps, τονίζει ότι «η τεχνητή νοημοσύνη, η δορυφορική παρατήρηση γης και η ανάλυση μεγάλων δεδομένων έχουν δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τον αγροδιατροφικό τομέα». Η εταιρεία παρουσιάζει, μεταξύ άλλων, το CropApp, που χρησιμοποιείται ήδη από περίπου 20.000 παραγωγούς, και το AgroHub, έργο που αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα του Copernicus, των Ελληνικών Μικροδορυφόρων, δεδομένα IoT και AI. Η Αλίκη Τσιροπούλου, CEO της AGENSO, παρουσιάζει τα AG-IoT, ελληνικής σχεδίασης και κατασκευής συστήματα για Smart Agriculture, Smart Cities και Environmental Monitoring, με εφαρμογές σε 10 Δήμους, περισσότερους από 50 οργανισμούς και παρουσία σε 12 χώρες. Ο Μιχάλης Στυλιανού, Γενικός Διευθυντής της CyRIC IoT, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις IoT και ασύρματης τηλεμετρίας, με χιλιάδες αισθητήρες εγκατεστημένους και παρουσία σε Κύπρο, Ελλάδα, Βαλκάνια και Μέση Ανατολή.

Στο space tech, τη γεωπληροφορική και τα digital twins, η Βασιλική Χαραλαμποπούλου, President & CEO της GEOSYSTEMS HELLAS, αναφέρει ότι η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009 και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, προσφέροντας προϊόντα downstream space & PNT, υπηρεσίες γεωπληροφορικής και geointelligence. Η GEOSYSTEMS HELLAS παρουσιάζει λύσεις για digital twins, πολιτική προστασία, ασφάλεια, άμυνα, περιβαλλοντική παρακολούθηση και κλιματική ανθεκτικότητα. Στο ίδιο ευρύτερο πεδίο, ο Αναστάσιος Γ. Κατελούζος αναφέρει για την HTR ότι «πριν λίγες ημέρες, η NASA επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της HTR σε δοκιμές με το Micro-Chariot rover», όπου οι τροχοί της ελληνικής εταιρείας θα αξιολογηθούν στο “Rock yard” του NASA JSC στο Houston, μια αναφορά που αναδεικνύει την ελληνική τεχνολογική εξωστρέφεια.

Στη βιομηχανία, την παραγωγή και τις επιχειρησιακές λειτουργίες, ο Χρήστος Αθανασιάδης, CEO της Robovision, αναφέρει ότι η εταιρεία «εξειδικεύεται σε λύσεις μηχανικής όρασης και βιομηχανικού αυτοματισμού από το 2004» και ότι έχει υλοποιήσει πάνω από 1.200 έργα σε περισσότερες από 10 χώρες. Η Robovision παρουσιάζει λύσεις ποιοτικού ελέγχου, 3D επιθεώρησης, OCR/OCV και συνεργατικά ρομπότ με ενσωματωμένη όραση. Στον τουρισμό και τη φιλοξενία, ο Χρήστος Καλογερόπουλος, Co-Founder της ODIAq, αναφέρει ότι η εταιρεία δημιουργήθηκε για να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων φιλοξενίας μέσα από την τεχνολογία, με ενιαίο λειτουργικό σύστημα για cost control, προμήθειες, αποθέματα, λειτουργικές διαδικασίες και εκπαίδευση προσωπικού.

Στον χώρο των επαγγελματικών υπηρεσιών και της επιχειρησιακής οργάνωσης, ο Νικόλας Χατζηαβραάμ, Διευθύνων Σύμβουλος της Softline Computer Systems, αναφέρει ότι η εταιρεία εξυπηρετεί «πάνω από 400 εταιρείες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων γραφεία Legal 500 και κυβερνητικοί φορείς». Η πλατφόρμα της καλύπτει onboarding πελατών, KYC, χρέωση, εργασίες και ροές εγγράφων, με στόχο να εξελιχθεί σε λειτουργικό σύστημα για τα επαγγελματικά γραφεία στην Ευρώπη. Ο Χρήστος Κόκκωνας, Εμπορικός Διευθυντής της ZOUBOULAKIS S.A., παρουσιάζει λύσεις σε εκπαιδευτική τεχνολογία, ICT, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και συστήματα ασφάλειας, με στόχο την επέκταση σε αγορές όπου η τεχνολογία δημιουργεί πραγματική αξία.

Στις επιχειρησιακές επικοινωνίες, τις υποδομές και το cloud, ο Χρήστος Πέτσας, CEO της modulus, αναφέρει ότι η εταιρεία συμμετέχει στη BEYOND 2026 για να αναδείξει τον ρόλο των σύγχρονων επιχειρησιακών επικοινωνιών ως κρίσιμης υποδομής για ανάπτυξη, εξυπηρέτηση πελατών και ανθεκτικότητα. Η modulus εστιάζει σε VoIP, cloud PBX, business messaging και διασυνδεδεμένες εφαρμογές. Ο Δημήτρης Πετρόγλου, Managing and Sales Director της Solidity Technology Services, παρουσιάζει υπηρεσίες Data Center, Cloud Infrastructure και ICT έργων, με έμφαση στην προσαρμογή στις πραγματικές επιχειρησιακές ανάγκες, ενώ η Μαρία Παληκάρα, Marketing & Sales Director της interworks.cloud, αναφέρει ότι η εταιρεία, μετά την ένταξή της στην Climb Global Solutions, ενισχύει το portfolio της και τις δυνατότητες έργων ψηφιακής μετάβασης με τεχνολογίες Microsoft.

Στο ανθρώπινο δυναμικό, τις δεξιότητες και την καριέρα, ο Βασίλειος Βέλκος, Co-CEO της Code.Hub Group of Companies, αναφέρει ότι «ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν είναι απλώς θέμα τεχνολογίας, αλλά θέμα ανθρώπων, δεξιοτήτων και κουλτούρας». Η εταιρεία εστιάζει σε tech recruitment, upskilling/reskilling, augmented capacity και end-to-end software delivery. Η Νίκη Δαλιανά, Founder & CEO της Career Flame, παρουσιάζει το FlameVerse AI, με την τοποθέτηση ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός χρειάζεται πλέον πιο σύγχρονα, βιωματικά και τεκμηριωμένα εργαλεία. Στο ίδιο πεδίο, ο Παναγιώτης Ασημάκης, Founder & CEO της CVTellers, αναφέρει ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής της τεχνητής νοημοσύνης δεν είναι η δημιουργία εξυπνότερων μηχανών, αλλά η απελευθέρωση του ανθρώπινου δυναμικού», συνδέοντας AI, gamification, psychometrics και ελληνική πολιτιστική κληρονομιά.

Την εικόνα συμπληρώνουν εταιρείες που κινούνται στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας, των immersive εφαρμογών και των ψηφιακών εμπειριών. Ο Ιωάννης Γεραγωτέλλης, Διαχειριστής και Νόμιμος Εκπρόσωπος της KiNNO Innovation Intermediaries, αναφέρει ότι η συμμετοχή της εταιρείας στη BEYOND 2026 εκφράζει τη δέσμευσή της να ενισχύει τη διασύνδεση έρευνας, τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και αγοράς. Ο Απόστολος Βόντας, CEO της ViLabs, παρουσιάζει λύσεις που συνδυάζουν προηγμένο λογισμικό, AI και immersive τεχνολογίες XR/AR/VR, με στόχο τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών.

Η συνολική εικόνα από τις τοποθετήσεις δείχνει ότι η BEYOND 2026 φιλοδοξεί να αποτυπώσει το πέρασμα της καινοτομίας από το εργαστήριο, το πιλοτικό έργο και τη γενική συζήτηση στην αγορά, την παραγωγή και τη λειτουργία των οργανισμών. Από την τεχνητή νοημοσύνη και την κυβερνοασφάλεια μέχρι το IoT, τη γεωπληροφορική, το space tech, τις ψηφιακές υποδομές, την εκπαίδευση και τις δεξιότητες, η κοινή σύνδεση είναι η ανάγκη η τεχνολογία να μετατρέπεται σε πραγματικό αποτέλεσμα για επιχειρήσεις, θεσμούς, οικονομία και κοινωνία!