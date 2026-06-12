Η ESET συμμετέχει στην έκθεση Beyond 2026 υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβακίας

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Η ESET, παγκόσμιος ηγέτης στον χώρο της κυβερνοασφάλειας, ανακοινώνει τη συμμετοχή της στην έκθεση Beyond, που θα πραγματοποιηθεί στις 17–19 Ιουνίου 2026 στο Metropolitan Expo. Η εταιρεία θα βρίσκεται στο περίπτερο 3A06-B05, όπου θα παρουσιάσει τις πλέον σύγχρονες λύσεις κυβερνοασφάλειας σε ένα περιβάλλον που αναδεικνύει την καινοτομία και τη διεθνή επιχειρηματική συνεργασία.

Την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης, Τετάρτη 17 Ιουνίου, εναρκτήριους χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο Υφυπουργός Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Σλοβακικής Δημοκρατίας R. Chovanec και ο Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας Χ. Θεοχάρης, καθώς και ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητήριου Αθηνών, κ. Γιάννης Μπρατάκος. Θα ακολουθήσουν παρουσιάσεις από τη SARIO και την Enterprise Greece για το επιχειρηματικό περιβάλλον στις δύο χώρες, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς ICT και AI, pitching sessions από σλοβακικές εταιρείες, καθώς και συναντήσεις B2B για άμεση επαγγελματική δικτύωση.

“Η συμμετοχή μας στη Beyond 2026 επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για συνεχή ανάπτυξη και ενεργή συμμετοχή στο τεχνολογικό οικοσύστημα της χώρας. Παράλληλα, η υποστήριξη της Πρεσβείας της Σλοβακίας δίνει ιδιαίτερο βάρος στη συμμετοχή μας και υπογραμμίζει τη βαθιά σύνδεση της ESET με τη σλοβακική επιχειρηματική κοινότητα, μια σύνδεση που μεταφράζουμε σε απτές λύσεις για την ελληνική αγορά” αναφέρει ο Χρήστος Μυλωνάς, Country Manager της ESET Greece.