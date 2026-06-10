ΣΕΤΠΕ: δυναμικό παρών στη Beyond 2026 με οκτώ εταιρείες μέλη

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Δυναμικό «παρών» στην Beyond 2026, τη Διεθνή Έκθεση Ψηφιακής Τεχνολογίας & Καινοτομίας, δίνει ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Τεχνολογίας Πληροφορικής Ελλάδος (ΣΕΤΠΕ).

Ο κορυφαίος φορέας των μικρομεσαίων εταιριών πληροφορικής συμμετέχει ενεργά στο μεγαλύτερο τεχνολογικό γεγονός της χρονιάς, που διεξάγεται από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026 στο Metropolitan Expo, στην Αθήνα, και στο οποίο συναντώνται ηγετικές προσωπικότητες και επιχειρήσεις της βιομηχανίας λογισμικού, ερευνητές, start-ups, εκπρόσωποι πανεπιστημίων και οραματιστές της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο ΣΕΤΠΕ λαμβάνει μέρος με οργανωμένο ομαδικό περίπτερο, συνολικού εμβαδού 55 τ.μ., το οποίο θα φιλοξενήσει οκτώ (8) εταιρίες-μέλη του, τις ακόλουθες (κατά αλφαβητική σειρά): ALPHABIT, COMITECH, ELPRA, EPI SYSTEMS, IID, LANCOM, ROBOVISION και ViLabs. Κάθε εταιρία θα διαθέτει το δικό της αυτόνομο εκθεσιακό χώρο (booth), ενώ στην είσοδο του περιπτέρου θα λειτουργεί ειδικό σημείο παρουσίας (stand) του ΣΕΤΠΕ με την εταιρική ταυτότητα και το λογότυπό του.

Το ομαδικό περίπτερο του ΣΕΤΠΕ θα βρίσκεται στο Hall 3, Stand C38/D37, και θα λειτουργεί καθημερινά, από τις 10:00 έως τις 19:00, σύμφωνα με το ωράριο λειτουργίας της έκθεσης.

Μέσω της συμμετοχής του στην Beyond 2026 ο ΣΕΤΠΕ αναδεικνύει τη δυναμική, την εξωστρέφεια και την παραγωγική ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων τεχνολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των εταιριών-μελών του, οι οποίες αναπτύσσουν καινοτόμες λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για την ελληνική και τη διεθνή αγορά.

Στο περίπτερο του ΣΕΤΠΕ οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν ευρύ φάσμα σύγχρονων τεχνολογικών έργων και υπηρεσιών, που αντανακλούν τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ελληνικής τεχνολογικής επιχειρηματικότητας. Οι συμμετέχουσες εταιρίες θα παρουσιάσουν λύσεις και εφαρμογές που συνδέονται, μεταξύ άλλων, με την κυβερνοασφάλεια, τα κέντρα δεδομένων (data centers), το υπολογιστικό νέφος (cloud), τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, την ψηφιακή διαχείριση εγγράφων, την τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική όραση, τον βιομηχανικό αυτοματισμό, τις τεχνολογίες εμβύθισης (XR/AR/VR) και την ανάπτυξη καινοτόμου λογισμικού.

«Η δυναμική συμμετοχή του ΣΕΤΠΕ στην Beyond δεν έχει απλώς εκθεσιακό χαρακτήρα. Αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα της συλλογικής προσπάθειας για την προβολή της τεχνογνωσίας, της επιχειρησιακής ωριμότητας και της καινοτομίας. Παράλληλα, αναδεικνύει επιχειρήσεις που σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και διαθέτουν λύσεις για κρίσιμους τομείς της οικονομίας, του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, της βιομηχανίας, των υποδομών και της ψηφιακής διακυβέρνησης», δήλωσε ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΣΕΤΠΕ, Αναστάσιος Μάνος.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Για τον ΣΕΤΠΕ η Beyond 2026 συνιστά πεδίο ουσιαστικής εξωστρέφειας, δημιουργικής δικτύωσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης. Η διοργάνωση προσφέρει τη δυνατότητα άμεσης επαφής με επιχειρηματίες, επενδυτές, θεσμικούς φορείς, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα, νεοφυείς επιχειρήσεις, οργανισμούς και στελέχη της αγοράς, καλλιεργώντας τις προϋποθέσεις για νέες συνεργασίες και στρατηγικές συμπράξεις».