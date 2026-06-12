Δημήτρης Δάφνης (Cosmos): οι παθογένειες που ανέδειξαν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης

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Ασφυκτικές προθεσμίες, φωτογραφικές προδιαγραφές, καθυστερήσεις εγκρίσεων και υποεκτίμηση του κόστους λειτουργίας των έργων, μετά την έναρξη της παραγωγικής τους λειτουργίας, είναι ορισμένες από τις παθογένειες που, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Cosmos, Δημήτρη Δάφνη, ανέδειξε η περίοδος του Ταμείου Ανάκαμψης στην αγορά πληροφορικής.

Ο κ. Δάφνης αφιέρωσε σημαντικό μέρος της τοποθέτησής του, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, στην εμπειρία που άφησαν τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης.

Όπως ανέφερε, οι ασφυκτικές προθεσμίες, οι φωτογραφικές προδιαγραφές που εμφανίστηκαν σε ορισμένους διαγωνισμούς, οι καθυστερήσεις σε εγκρίσεις και παραδόσεις, αλλά και η δυσκολία προσαρμογής των τεχνικών προδιαγραφών στις γρήγορες τεχνολογικές εξελίξεις δημιούργησαν πιέσεις τόσο στις αναθέτουσες αρχές όσο και στις εταιρείες που ανέλαβαν την υλοποίηση των έργων.

Στάθηκε ακόμη στο κόστος λειτουργίας μετά το go-live, επισημαίνοντας ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν δόθηκε η απαιτούμενη βαρύτητα στη συντήρηση, στις αναβαθμίσεις, στην κυβερνοασφάλεια, στα Service Level Agreements (SLA) και στους δείκτες απόδοσης (KPIs). Κατά την άποψή του, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να αποτελούν μέρος του σχεδιασμού ενός έργου από την πρώτη ημέρα.

Αναφορά έκανε και στις ανατιμήσεις που καταγράφηκαν τα τελευταία χρόνια στον εξοπλισμό πληροφορικής, σημειώνοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυξήσεις στις τιμές υπολογιστών έφτασαν έως και το 200%.

Παράλληλα, υποστήριξε την ανάγκη δημιουργίας Μητρώων Μελετητών και Εργοληπτών Έργων ΤΠΕ, καθώς και κρατικής πιστοποίησης για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες κυβερνοασφάλειας και λειτουργίας Security Operations Centers (SOC). Όπως είπε, απαιτείται ένα πιο ξεκάθαρο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς, ενώ εκτίμησε ότι οι φορείς του κλάδου, όπως ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΤΠΕ), μπορούν να συμβάλλουν περισσότερο στη διαμόρφωση των κανόνων της επόμενης ημέρας.

Ο επικεφαλής του Ομίλου υποστήριξε ότι η αγορά περνά πλέον σε μια διαφορετική φάση. «Η εποχή της απορρόφησης τελειώνει και η εποχή της απόδοσης αρχίζει», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι το ζητούμενο δεν είναι μόνο η υλοποίηση νέων έργων αλλά η δυνατότητα ολοκλήρωσης, λειτουργίας, συντήρησης, αναβάθμισης και προστασίας τους σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Για την περίοδο έως το 2030 ο Όμιλος σχεδιάζει επενδύσεις που, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, μπορεί να κινηθούν από 10 εκατ. έως 50 εκατ. ευρώ. Στο πλάνο περιλαμβάνονται επενδύσεις σε εγκαταστάσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο, επέκταση των data centers, αναβάθμιση των υποδομών NOC και SOC, ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και περαιτέρω εκπαίδευση του προσωπικού.

Ήδη η εταιρεία απέκτησε επιπλέον γραφειακό χώρο 700 τ.μ. στη Μεταμόρφωση, αυξάνοντας τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της σε περίπου 4.000 τ.μ. Εκεί θα στεγαστούν δραστηριότητες ανάπτυξης λογισμικού, εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, συμβουλευτικών υπηρεσιών και επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η διοίκηση εκτιμά ότι το 2030 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μπορεί να φτάσει τα 128 εκατ. ευρώ από 91 εκατ. ευρώ το 2025, ενώ τα EBITDA προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 12 εκατ. ευρώ από 8 εκατ. ευρώ, εφόσον δεν υπάρξουν σημαντικές αναταράξεις στο οικονομικό περιβάλλον Ελλάδας και Κύπρου.

Ο κ. Δάφνης σημείωσε ότι η ανάπτυξη της εταιρείας θα προέλθει κυρίως από έργα cloud, κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης, δεδομένων, λογισμικού, managed services, υπηρεσιών SOC και NOC, καθώς και λύσεων επιχειρησιακής συνέχειας.

Στο πεδίο της τεχνητής νοημοσύνης η εταιρεία ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με την NVIDIA στον τομέα των υποδομών AI Data Centers, ενώ παράλληλα εντάχθηκε στο δίκτυο Business Partners της Apple, με στόχο την αξιοποίηση του οικοσυστήματος της αμερικανικής εταιρείας σε έργα μεγάλων οργανισμών, επιχειρήσεων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, δρομολογεί την εμπορική προώθηση των πλατφορμών Archium, Talent και CoreAI, καθώς και των υπηρεσιών NOC, επιδιώκοντας μεγαλύτερο ποσοστό επαναλαμβανόμενων εσόδων και μεγαλύτερη διαφοροποίηση από το παραδοσιακό μοντέλο του system integration.

Ξεχωριστή αναφορά έγινε και στους τομείς της Άμυνας, της Ασφάλειας, της Πολιτικής Προστασίας, της Ακτοφυλακής και της Ασφάλειας Συνόρων, όπου ο Όμιλος συμμετέχει ήδη σε έργα σε Ελλάδα και Κύπρο.

Ο κ. Δάφνης χαρακτήρισε την Ελλάδα και την Κύπρο ως έναν ενιαίο τεχνολογικό χώρο με κοινές ανάγκες και προκλήσεις. Όπως είπε, η παρουσία του Ομίλου σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κύπρο του επιτρέπει να υποστηρίζει έργα για δημόσιους φορείς, τράπεζες, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και μεγάλες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή.

Σε επίπεδο αποτελεσμάτων, ο Όμιλος Cosmos έκλεισε το 2025 με κύκλο εργασιών 91 εκατ. ευρώ, EBITDA 8 εκατ. ευρώ και κέρδη προ φόρων 4,2 εκατ. ευρώ. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων διαμορφώθηκε σε 120 εκατ. ευρώ, ενώ μέσα στη χρονιά προστέθηκαν 15 νέα μεγάλα έργα. Το ανθρώπινο δυναμικό του αριθμεί πλέον 330 εργαζομένους. Η εταιρεία αναμένεται να διατηρήσει το ίδιο προσωπικό εφόσον η πορεία της συνεχίσει να είναι ανοδική. Σε σύγκριση με το 2020, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 128%, ενώ τα προ φόρων κέρδη δεκαπλασιάστηκαν.

Για τη χρηματοδότηση της επόμενης φάσης ανάπτυξης, η διοίκηση εξετάζει συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων, τραπεζικού δανεισμού, συνεργασιών και, εφόσον χρειαστεί, άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές.

«Η πρόκληση της επόμενης περιόδου δεν είναι απλώς να υλοποιήσουμε περισσότερα έργα, αλλά να αποδείξουμε ότι οι επενδύσεις στην τεχνολογία παράγουν αξία, ασφάλεια και διάρκεια», ανέφερε ο κ. Δάφνης.