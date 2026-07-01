Η LG Electronics ιδρύει Robotics Business Center για την επιτάχυνση της μελλοντικής ανάπτυξης

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Η LG ιδρύει ένα Robotics Business Center για να ενοποιήσει τις βασικές δυνατότητες που απαιτούνται για την υποστήριξη της εμπορευματοποίησης της ρομποτικής, από την ανάπτυξη επιχειρήσεων έως τις λειτουργίες εφοδιαστικής αλυσίδας και παραγωγής. Αναφερόμενο απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο Lyu Jae-cheol, ο νέος οργανισμός υπογραμμίζει τη δέσμευση της εταιρείας να επιταχύνει την ανάπτυξη στη ρομποτική ως έναν από τους βασικούς τομείς μελλοντικής δραστηριότητάς της.

Επιτάχυνση της Ανάπτυξης Ρομποτικής μέσω Οργανωτικής Αναδιάρθρωσης

Από την 1η Ιουλίου 2026, το Robotics Business Center θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο της έκτακτης οργανωτικής αναδιάρθρωσης της LG. Ο χρόνος υλοποίησης, τέσσερις μήνες νωρίτερα από την ετήσια οργανωτική αναδιάρθρωση της εταιρείας, αντικατοπτρίζει τη στρατηγική εστίαση της LG στη ρομποτική βασισμένη στο Physical AI.

Το Robotics Business Center θα λειτουργεί ως ολοκληρωμένος επιχειρηματικός οργανισμός που καλύπτει την ανάπτυξη επιχειρήσεων, τις πωλήσεις και τις λειτουργίες, με επικεφαλής τον Song Si-yong, ο οποίος προηγουμένως κατείχε βασικούς ηγετικούς ρόλους στο Ινστιτούτο Έρευνας Μηχανικής Παραγωγής της LG.

Το νέο Robotics Business Center θα δρομολογήσει επίσης έναν αφιερωμένο οργανισμό data factory. Η πρωτοβουλία αυτή έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει δυνατότητες data factory νωρίτερα και να υποστηρίξει την εκπαίδευση ρομπότ, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της LG στη ρομποτική επόμενης γενιάς. Δεδομένα λειτουργίας υψηλής ποιότητας που συλλέγονται μέσω του κέντρου θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του Θεμελιώδους Μοντέλου Ρομπότ (RFM) της LG. Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, η LG κατασκευάζει ένα data factory μεγάλης κλίμακας στο Campus R&D Yangjae στη Σεούλ, με έναρξη λειτουργιών εντός του τρέχοντος έτους.

Ενίσχυση της Διακυβέρνησης για Αποτελεσματική Εκτέλεση

Αυτή η νέα δομή διακυβέρνησης αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχείρησης ρομποτικής της LG μέσω ενός πιο αποδοτικού και ευέλικτου πλαισίου λήψης αποφάσεων. Είναι σχεδιασμένη για να δημιουργήσει δυναμική για την ανάπτυξη στρατηγικής, την εσωτερική ανάπτυξη βασικών τεχνολογιών και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας κόστους.

Ως αυτόνομη επιχείρηση, το κέντρο αναμένεται να συμβάλει στη συγκέντρωση των ευρύτερων δυνατοτήτων της LG υπό τη στρατηγική «One LG Solution», συμπεριλαμβανομένης της τεχνογνωσίας θυγατρικών όπως η LG CNS και η LG AI Research. Η δομή είναι επίσης τοποθετημένη ώστε να διευκολύνει την επέκταση των στρατηγικών συνεργασιών με παγκόσμιους τεχνολογικούς ηγέτες.

Μια Τριπλή Στρατηγική για την Επίτευξη Ηγετικής Θέσης στην Αγορά Ρομποτικής

Η LG θα ακολουθήσει μια ολοκληρωμένη, τριπλή στρατηγική για να αξιοποιήσει ευκαιρίες ρομποτικής σε βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιστικούς χώρους. Το Robotics Business Center θα συμπληρώσει το διερευνώμενο χαρτοφυλάκιο ρομποτικής της LG, που περιλαμβάνει τα οικιακά ρομπότ, μαζί με τις βιομηχανικές δυνατότητες ρομποτικής της Robostar και την εμπορική τεχνογνωσία ρομποτικής της Bear Robotics. Αυτή η προσέγγιση θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο που ανταποκρίνεται στη μελλοντική ζήτηση σε όλους τους τομείς.

Η εταιρεία έχει ορίσει το τρέχον έτος ως το εναρκτήριο έτος της επέκτασης της επιχείρησης ρομποτικής της, με στόχο να καταστεί κορυφαίος πάροχος λύσεων Physical AI με εστίαση στη ρομποτική. Η LG θα συνδυάσει ολοκληρωμένα προϊόντα ρομπότ, βασικά εξαρτήματα όπως ενεργοποιητές, δυνατότητες παραγωγής δεδομένων και το full-stack οικοσύστημα του LG Group για να υποστηρίξει την εμπορευματοποίηση σε πραγματικά περιβάλλοντα. Η εταιρεία προετοιμάζεται επίσης για την εγχώρια παραγωγή ενεργοποιητών, αξιοποιώντας περισσότερα από 60 χρόνια συσσωρευμένης τεχνογνωσίας στην τεχνολογία κινητήρων για την υποστήριξη της μελλοντικής βιομηχανικής προσφοράς.