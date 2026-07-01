Υποτροφίες Huawei σε νέους επιστήμονες του τμήματος πληροφορικής του ΟΠΑ

Η Huawei, στο πλαίσιο του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στον τομέα της Εκπαίδευσης, συνεχίζει να επενδύει στη νέα γενιά επιστημόνων στην Ελλάδα, προσφέροντας υποτροφίες σε δύο μεταπτυχιακούς φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι υποτροφίες απονεμήθηκαν στον Θεοφάνη Τσακίρη και την Αικατερίνη Πετρούλια, φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής και συγκεκριμένα του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ασφάλεια & Ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων». Οι δύο φοιτητές ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους με άριστες επιδόσεις σε έναν τομέα που βρίσκεται στο επίκεντρο της ψηφιακής μετάβασης: την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των πληροφοριακών συστημάτων. Σε μια εποχή όπου επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί και κρίσιμες υποδομές βασίζονται όλο και περισσότερο σε ψηφιακές τεχνολογίες, και η προστασία δεδομένων, συστημάτων και δικτύων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανθεκτικότητα της σύγχρονης οικονομίας.

Με αφορμή την αποφοίτησή τους, η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei, παρευρέθηκε στην τελετή ορκωμοσίας και επέδωσε στους δύο αριστούχους αποφοίτους τιμητικές πλακέτες, αναγνωρίζοντας την προσπάθεια, τη συνέπεια και την ακαδημαϊκή τους πορεία. Στο πλαίσιο της τελετής, ο Διευθυντής του Προγράμματος, κ. Γκρίτζαλης, απένειμε τιμητική πλακέτα και ευχαρίστησε θερμά τη Huawei για την πολύτιμη χορηγική της υποστήριξη στο Πρόγραμμα. Όπως σημείωσε, «Η συμβολή της αποτελεί ένα ουσιαστικό παράδειγμα της σημασίας που έχει η στενή συνεργασία μεταξύ της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αγοράς εργασίας. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες δημιουργούνται πολύτιμες ευκαιρίες για τους φοιτητές μας να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες τεχνολογικές εξελίξεις, να αναπτύξουν δεξιότητες υψηλής ζήτησης και να προετοιμαστούν αποτελεσματικά για την επαγγελματική τους πορεία».

Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η Huawei Ελλάδος έχει χορηγήσει υποτροφίες, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης, σε περισσότερους από 75 προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές και φοιτήτριες από οκτώ ελληνικά Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή της δέσμευση στην ενίσχυση της εκπαίδευσης, της αριστείας και της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων στην Ελλάδα.

«Στη Huawei πιστεύουμε ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ουσιαστικά όταν επενδύουμε στους ανθρώπους που θα τη σχεδιάσουν, θα την προστατεύσουν και θα τη φέρουν πιο κοντά στην κοινωνία. Η ενδυνάμωση νέων επιστημόνων σε κρίσιμους τομείς, όπως η κυβερνοασφάλεια, αποτελεί για εμάς μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της Ελλάδας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων που απαιτεί η νέα ψηφιακή εποχή», δήλωσε η Τόνια Πέτροβιτς, Senior Public Relations Manager της Huawei.

Για τη Huawei, η στήριξη της νέας γενιάς αποτελεί σταθερή προτεραιότητα. Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη γνώση, την αριστεία και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας, η εταιρεία συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός οικοσυστήματος όπου οι νέοι επιστήμονες αποκτούν τα απαραίτητα εφόδια για να εξελιχθούν, να δημιουργήσουν και να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόοδο της χώρας.