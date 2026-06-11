«Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM: το νέο μοντέλο ολοκληρωμένης εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων»

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Η νέα Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή για την εξυπηρέτηση Πολιτών και Επιχειρήσεων (CRM) εισάγει ένα πιο συνεκτικό και οργανωμένο πλαίσιο λειτουργίας για τις δημόσιες υπηρεσίες, συνδέοντας υπηρεσίες, κανάλια και πληροφορία σε ένα ενιαίο σύστημα.

Η σύγχρονη ψηφιακή εμπειρία δεν καθορίζεται μόνο από την ταχύτητα, αλλά και από τη σαφήνεια. Ο πολίτης και η επιχείρηση χρειάζονται πλήρη εικόνα για την πορεία των υποθέσεών τους, τα διαθέσιμα βήματα και τα επόμενα στάδια εξυπηρέτησης. Η διασύνδεση των διοικητικών διαδικασιών οδηγεί σε μια πιο κατανοητή και σταθερή σχέση με το Δημόσιο, μειώνοντας την πολυπλοκότητα της καθημερινής συναλλαγής.

Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται η Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή CRM (Customer Relationship Management), η οποία ενοποιεί αιτήματα, επαφές, έγγραφα, ενημερώσεις και κανάλια εξυπηρέτησης σε ένα κοινό λειτουργικό περιβάλλον. Μέσα από αυτή τη δομή, η αρχή “anything, anywhere, anytime” αποκτά πραγματική εφαρμογή, προσφέροντας ευελιξία χωρίς απώλεια συνοχής.

Καθοριστική είναι η συμβολή της Κοινωνίας της Πληροφορίας, η οποία υποστηρίζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό του ψηφιακού κράτους.

Η Κοινωνία της Πληροφορίας αποτελεί οργανισμό σχεδιασμού και υλοποίησης έργων ΤΠΕ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ασφαλούς ψηφιακού περιβάλλοντος. Από το 2019 έως σήμερα έχουν προκηρυχθεί πάνω από 380 διαγωνισμοί και έχουν υπογραφεί περισσότερες από 600 συμβάσεις, στο πλαίσιο της συνολικής ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας πολιτών και επιχειρήσεων.

Η υποδομή ενσωματώνει πολυκαναλική προσέγγιση, καθώς ΚΕΠ, gov.gr, web chat, τηλεφωνικά κέντρα και υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργούν πλέον εντός ενός ενιαίου οικοσυστήματος. Η εμπειρία του χρήστη δεν εξαρτάται από το σημείο εξυπηρέτησης, αλλά από μια κοινή και συνεπή λογική λειτουργίας.

Σε επίπεδο χρήσης, το σύστημα επιτρέπει πιο προσωποποιημένη ενημέρωση, καλύτερη οργάνωση ενεργειών και μεγαλύτερη διαφάνεια στη διαχείριση των υποθέσεων. Σε διοικητικό επίπεδο, ενισχύει τον συντονισμό, τη διαλειτουργικότητα και τη λήψη πιο τεκμηριωμένων αποφάσεων. Σταδιακά διαμορφώνεται ένα Δημόσιο πιο κατανοητό, αποτελεσματικό και λειτουργικό.

Η υλοποίηση της υποδομής από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με χρηματοδότηση από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, ενισχύεται από τον στρατηγικό ρόλο της ΚτΠ Μ.Α.Ε.

Η ΚτΠ M.Α.Ε. αποτελεί τον κεντρικό κόμβο σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης των έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Δημόσιο Τομέα και πρωταγωνιστεί στην υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας. Συμμετέχει θεσμικά στην εξειδίκευση της ψηφιακής στρατηγικής, υλοποιεί έργα ΤΠΕ που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της ΕΕ, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, το Ταμείο Ανάκαμψης ή μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τον εντοπισμό των αναγκών των φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και παρέχει εξειδικευμένη στήριξη σε όλο τον κύκλο ζωής των έργων ΤΠΕ που καλούνται να υλοποιήσουν. Με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στον σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διαχείριση καινοτόμων έργων και δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συνδράμει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση της ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, στη διαφάνεια, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και του υγιούς ανταγωνισμού, στην επίτευξη της διαλειτουργικότητας σε όλα τα επίπεδα, καθώς και στην αύξηση της παραγωγικότητας και της αποδοτικότητας των δημόσιων οργανισμών και στη συνολική βελτίωση της Δημόσιας Διοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚτΠ Μ.Α.Ε. έχει ως όραμα να καταστεί πρότυπος οργανισμός σχεδιασμού, διαχείρισης και υλοποίησης έργων και δράσεων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της σε σύνθετα και απαιτητικά έργα και προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες, ώστε να συμβάλλει καταλυτικά στην ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας, της δημόσιας διοίκησης και της οικονομίας.