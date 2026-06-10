Οι διακοπές στα data centers υποχωρούν, αλλά το κόστος παραμένει υψηλό

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Μείωση στη συχνότητα των διακοπών λειτουργίας ανά εγκατάσταση για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά καταγράφει το Uptime Institute, την ώρα που οι κίνδυνοι για τα data centers και τις υπηρεσίες IT μετατοπίζονται όλο και περισσότερο προς εξωτερικές υποδομές, δίκτυα και ενέργεια. Η ετήσια έκθεση Annual Outage Analysis Report 2026 αναφέρει ότι η βελτίωση συνεχίζεται, αλλά με βραδύτερο ρυθμό σε σχέση με προηγούμενα έτη, ενώ περίπου ένας στους δέκα ερωτηθέντες δηλώνει ότι η τελευταία διακοπή λειτουργίας είχε σοβαρές ή πολύ σοβαρές επιπτώσεις.

Η εικόνα που παρουσιάζει το Uptime Intelligence αφορά έναν κλάδο με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, αλλά και αυξανόμενη πολυπλοκότητα. Η ζήτηση για data centers, τα workloads που συνδέονται με την AI και οι περιορισμοί στην ισχύ αναδιαμορφώνουν το προφίλ ρίσκου, ενώ οι διακοπές που συνδέονται με οπτικές ίνες και συνδεσιμότητα εμφανίζονται συχνότερα στις δημόσια αναφερόμενες περιπτώσεις και είναι πιθανότερο να οδηγήσουν σε παρατεταμένες διαταραχές.

Η ανθεκτικότητα βελτιώνεται με πιο αργό ρυθμό

Η έκθεση του Uptime βασίζεται σε στοιχεία από δημόσιες αναφορές, έρευνες του οργανισμού, δεδομένα από μέλη και συνεργάτες, καθώς και στη βάση δημόσια αναφερόμενων διακοπών που τηρεί. Το βασικό εύρημα είναι ότι τα ποσοστά διακοπών ανά εγκατάσταση υποχωρούν, όμως η περαιτέρω βελτίωση γίνεται πιο δύσκολη, καθώς οι ψηφιακές υποδομές εξαρτώνται από μεγαλύτερο αριθμό συστημάτων, δικτύων και εξωτερικών υπηρεσιών.

Ο Andy Lawrence, ιδρυτικό μέλος και executive director του Uptime Intelligence, ανέφερε ότι οι συνολικές διακοπές έχουν επιβραδυνθεί και ότι οι ψηφιακές υποδομές παραμένουν, συνολικά, ιδιαίτερα ανθεκτικές. Την ίδια στιγμή, σημείωσε πως τα επόμενα κέρδη ανθεκτικότητας γίνονται δυσκολότερα, καθώς οι αστοχίες είναι πιθανότερο να συνδέονται με σύνθετες αλληλεπιδράσεις μεταξύ συστημάτων, λογισμικού, δικτύων και εξωτερικών εξαρτήσεων, αντί να οφείλονται σε ένα μόνο σημείο αποτυχίας.

Οι εξωτερικές υποδομές αποκτούν μεγαλύτερο βάρος

Στις δημόσια αναφερόμενες διακοπές, οι αστοχίες εξωτερικών υποδομών εμφανίζονται πλέον με μεγαλύτερη ένταση. Το Uptime συνδέει αυτή την εξέλιξη με μια πιθανή μακροπρόθεσμη τάση, όπου οι διακοπές θα προέρχονται λιγότερο από την ίδια την εγκατάσταση του data center και περισσότερο από το περιβάλλον στο οποίο αυτή λειτουργεί, όπως η διαθεσιμότητα ισχύος, η συνδεσιμότητα δικτύου και η εξάρτηση από εξωτερικές cloud υπηρεσίες.

Παρά τη μετατόπιση αυτή, η ισχύς παραμένει η βασική αιτία των διακοπών με σημαντικό αντίκτυπο. Οι αστοχίες που σχετίζονται με UPS συστήματα, transfer switches και γεννήτριες εξακολουθούν να κυριαρχούν, ενώ οι περιορισμοί στα ηλεκτρικά δίκτυα και τα high-density workloads δημιουργούν νέα σημεία πίεσης. Η ανάπτυξη της AI, με τις αυξημένες απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ και ενέργεια, εντάσσεται στο ίδιο ευρύτερο πλαίσιο κινδύνου.

Το κόστος των διακοπών παραμένει υψηλό

Το οικονομικό αποτύπωμα των μεγάλων διακοπών εξακολουθεί να κινείται ανοδικά. Στην ετήσια έρευνα του Uptime για το 2025, το 57% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η πιο πρόσφατη μεγάλη διακοπή λειτουργίας κόστισε πάνω από 100.000 δολάρια, ενώ για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ένας στους πέντε ανέφερε κόστος άνω του 1 εκατ. δολαρίων. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι η μείωση της συχνότητας δεν συνεπάγεται ανάλογη υποχώρηση του οικονομικού ρίσκου για επιχειρήσεις και παρόχους.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών IT και data centers, μεταξύ των οποίων cloud και internet εταιρείες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι και εταιρείες colocation, αντιστοιχούν περίπου στα δύο τρίτα των δημόσια αναφερόμενων διακοπών την τελευταία εννεαετία. Για το Uptime, αυτό αντανακλά μια δομική μεταβολή στον κλάδο, η οποία ενδέχεται να απαιτεί περαιτέρω προσαρμογή σε συμβατικό και χρηματοοικονομικό επίπεδο.

Η αυτοματοποίηση φέρνει και νέες προκλήσεις

Οι πάροχοι προσαρμόζουν τις επενδυτικές τους στρατηγικές προς την αυτοματοποίηση και τα συστήματα ελέγχου, με στόχο τη διαχείριση της αυξανόμενης πολυπλοκότητας. Ωστόσο, το Uptime επισημαίνει ότι η μεγαλύτερη αυτοματοποίηση μπορεί να δημιουργήσει διαφορετικές κατηγορίες προβλημάτων, ειδικά όταν οι οργανισμοί εστιάζουν τις αξιολογήσεις ανθεκτικότητας κυρίως στα εσωτερικά συστήματα και λιγότερο σε εξωτερικούς ή συστημικούς κινδύνους.

Για το 2026, η μη τήρηση καθιερωμένων διαδικασιών παραμένει ο βασικός παράγοντας πίσω από τις διακοπές που σχετίζονται με ανθρώπινο λάθος. Συχνά εμφανίζονται επίσης ασυνέπειες ή ασάφειες στις διαδικασίες, όπως και σφάλματα κατά την εγκατάσταση ή κατά τη λειτουργία ενεργών υπηρεσιών. Η εικόνα που προκύπτει είναι ότι η ανθεκτικότητα των data centers εξαρτάται πλέον τόσο από την τεχνική υποδομή όσο και από τη διαχείριση διαδικασιών, εξωτερικών εξαρτήσεων και επιχειρησιακής πειθαρχίας.