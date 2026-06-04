Το εθνικό δίκτυο τηλεϊατρικής αλλάζει τον χάρτη της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα

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Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, στο ξενοδοχείο Electra Palace Athens, η 1η Ενημερωτική Ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της τηλεϊατρικής στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας υγείας στη χώρα μας και συγκεντρώνοντας σημαντική συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, των φορέων υγείας, της επιστημονικής κοινότητας και των τεχνολογικών αναδόχων.

Την Ημερίδα τίμησαν με την παρουσία τους η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας, κα. Χριστίνα – Μαρία Κράββαρη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., κ. Σταύρος Ασθενίδης και ο Διευθυντής Πωλήσεων για τον Δημόσιο Τομέα, την ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς του ΟΤΕ & Γενικός Διευθυντής της Cosmote Global Solutions, κ. Στάθης Κεχριώτης.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκε η σημασία του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ) ως ενός ολοκληρωμένου εργαλείου ενίσχυσης της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Έμφαση δόθηκε στη συμβολή του έργου στη μείωση των άσκοπων μετακινήσεων, στην αποσυμφόρηση του ΕΣΥ και στην ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, καθώς και στην υποστήριξη των επαγγελματιών υγείας μέσω υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής και τηλεκπαίδευσης. Παρουσιάστηκαν, επίσης, οι τεχνολογικές καινοτομίες, τα έως σήμερα αποτελέσματα και η επέκταση του ΕΔΙΤ σε όλη τη χώρα, με νέους Σταθμούς Τηλεϊατρικής, συστήματα τηλεπαρακολούθησης, τηλεψυχιατρικής και κατ’ οίκον φροντίδας, εκπαιδευτικά κέντρα και υποδομές επιχειρησιακής υποστήριξης, που ενισχύουν την παροχή άμεσων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Η ημερίδα αποτέλεσε μια ουσιαστική ευκαιρία ενημέρωσης και ανταλλαγής απόψεων γύρω από την ανάπτυξη και επέκταση του Εθνικού Δικτύου Τηλεϊατρικής, ενός εμβληματικού έργου του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το οποίο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε. με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΟΤΕ ως ανάδοχο του έργου.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, κα. Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Υγείας, το οποίο ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας. Σήμερα διαθέτουμε 305 σταθμούς γιατρού–ασθενούς και 35 σταθμούς γιατρού–συμβούλου, που επιτρέπουν την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναπτύσσονται Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και περίπου 3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας, τα οποία φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον πολίτη από ποτέ. Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία που αναπτύσσουμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο θα ενοποιεί την τηλεϊατρική, τις Κινητές Ομάδες Υγείας και τις δράσεις πεδίου, ενισχύοντας καθοριστικά τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα. Το νέο αυτό οικοσύστημα, στο οποίο εντάσσεται και το ΕΔΙΤ, ενισχύει ουσιαστικά την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, αποσυμφορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλάζει συνολικά το μοντέλο παροχής φροντίδας. Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη αποδίδει αποτελέσματα και θέτει τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο σύστημα υγείας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., κ. Σταύρος Ασθενίδης, τόνισε: «Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την υλοποίηση του ΕΔΙΤ γιατί δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ψηφιακή υποδομή, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο δίκαιο, πιο προσβάσιμο και πιο σύγχρονο σύστημα υγείας για όλους. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με υψηλές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Ενσωματώνει σύγχρονες υποδομές, διαλειτουργικότητα και ασφάλεια δεδομένων και παραδίδεται πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να εξυπηρετήσει πολίτες και επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ελλάδα».

Ο Διευθυντής Πωλήσεων για τον Δημόσιο Τομέα, την ΕΕ και Διεθνείς Οργανισμούς του ΟΤΕ & Γενικός Διευθυντής της Cosmote Global Solutions, κ. Στάθης Κεχριώτης, πρόσθεσε: «Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής είναι ένα έργο που αποδεικνύει έμπρακτα πώς η τεχνολογία μπορεί να μειώσει ουσιαστικά τις ανισότητες στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Μέσα από το ΕΔΙΤ, πολίτες που βρίσκονται σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές αποκτούν πρόσβαση σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου, ενώ παράλληλα ενισχύεται η συνεργασία των επαγγελματιών υγείας σε όλη τη χώρα. Ως COSMOTE TELEKOM, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι που συμβάλλουμε διαχρονικά, με την τεχνογνωσία και τις τεχνολογικές μας υποδομές, στην υλοποίηση ενός έργου με ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα, που φέρνει την υγεία πιο κοντά σε κάθε πολίτη και συμβάλλει στη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και ανθρώπινου συστήματος υγείας».

Η μεγάλη ανταπόκριση των συμμετεχόντων και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε επιβεβαίωσαν τη δυναμική και την αναγκαιότητα του έργου, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της σύγχρονης ψηφιακής υγειονομικής φροντίδας στην Ελλάδα. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής συνεχίζει δυναμικά την ανάπτυξή του, με επίκεντρο τον πολίτη, την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία και την αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος της κοινωνίας και του δημόσιου συστήματος υγείας.