politis.gov.gr: παρακολούθηση της πορείας των αιτήσεων στο Δημόσιο σε πραγματικό χρόνο

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Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρμα politis.gov.gr, μέσω της οποίας οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν ηλεκτρονικά την πορεία των αιτήσεών τους προς το Δημόσιο.

Η νέα υπηρεσία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης παρέχει για πρώτη φορά τη δυνατότητα ενημέρωσης σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη μιας υπόθεσης, από τη στιγμή της υποβολής της έως και την ολοκλήρωσή της. Οι χρήστες μπορούν να βλέπουν το στάδιο επεξεργασίας, την αρμόδια υπηρεσιακή μονάδα που τη χειρίζεται, τα στοιχεία επικοινωνίας της, καθώς και τον εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης της διαδικασίας.

Η πλατφόρμα καλύπτει το σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των δήμων, και αφορά αιτήματα που έχουν υποβληθεί από την 1η Ιουνίου 2026 και μετά. Η πρόσβαση πραγματοποιείται μέσω των κωδικών Taxisnet, ενώ η ενημέρωση είναι διαθέσιμη τόσο από το politis.gov.gr όσο και μέσω της προσωπικής θυρίδας του πολίτη στο gov.gr.

Μετά την πρωτοκόλληση μιας αίτησης, η αρμόδια υπηρεσία την καταχωρίζει στο σύστημα και δημιουργείται μοναδικός αριθμός υπόθεσης μαζί με κωδικό QR για την παρακολούθησή της. Ταυτόχρονα αποστέλλεται ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχει δηλωθεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας. Για τα νομικά πρόσωπα, η ενημέρωση αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που είναι καταχωρισμένη στην ΑΑΔΕ ή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο.

Κάθε αλλαγή στην πορεία μιας υπόθεσης καταγράφεται στο σύστημα, είτε αφορά μετάβαση σε νέο στάδιο επεξεργασίας είτε διαβίβαση σε άλλη υπηρεσία. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες μπορούν να γνωρίζουν ποιος φορέας διαχειρίζεται κάθε φορά την υπόθεσή τους και σε ποιο σημείο βρίσκεται η διαδικασία. Παράλληλα, έχουν πρόσβαση σε συγκεντρωτικό ιστορικό των υποθέσεών τους με τη δημόσια διοίκηση.

Σύμφωνα με την αρμόδια πολιτική ηγεσία, η καταχώρηση μιας υπόθεσης από τους υπαλλήλους διαρκεί λιγότερο από ένα λεπτό. Απαιτείται η εισαγωγή του αριθμού πρωτοκόλλου και ενός στοιχείου ταυτοποίησης του πολίτη, όπως ο Προσωπικός Αριθμός, ο ΑΦΜ ή ο ΑΜΚΑ, ενώ τα υπόλοιπα στοιχεία αντλούνται ή συμπληρώνονται αυτόματα από το σύστημα.

Η εφαρμογή της διαδικασίας είναι υποχρεωτική για τις δημόσιες υπηρεσίες και προβλέπονται πειθαρχικές κυρώσεις για τους αρμόδιους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους τους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η νέα υπηρεσία θα συμβάλλει στην καλύτερη παρακολούθηση των υποθέσεων και στη μείωση των καθυστερήσεων που συχνά παρατηρούνται κατά τη διεκπεραίωσή τους.

Κατά την παρουσίαση της πλατφόρμας χθες, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε την πρωτοβουλία μία από τις πιο εμβληματικές παρεμβάσεις του νόμου για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη. «Είμαστε αποφασισμένοι η πρωτοβουλία αυτή να εφαρμοστεί, δίχως να λογαριάσουμε τις όποιες αντιδράσεις στενόμυαλων γραφειοκρατών», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου στάθηκε ιδιαίτερα στη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας μιας υπόθεσης, σημειώνοντας ότι, όπως σήμερα μπορεί κανείς να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται μια αποστολή, έτσι θα μπορεί πλέον να ενημερώνεται και για το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η συναλλαγή του με το Δημόσιο.

Η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη έκανε λόγο για μια μεταρρύθμιση που ενισχύει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ενώ ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος χαρακτήρισε το politis.gov.gr «μια μικρή επανάσταση» για την οργάνωση των υπηρεσιών και την ενημέρωση των πολιτών.