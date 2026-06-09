Κάμερες τροχαίων: νέα προκήρυξη μετά το «ναυάγιο» του πρώτου διαγωνισμού

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Δεύτερη προσπάθεια για το έργο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων κάνει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, επαναπροκηρύσσοντας τον διαγωνισμό λίγες ημέρες μετά τη ματαίωση της αρχικής διαδικασίας που είχε προκαλέσει αντιδράσεις από υποψήφιους αναδόχους.

Η νέα διακήρυξη δημοσιεύθηκε μέσω του ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων), με το υπουργείο να διατηρεί τον βασικό τεχνολογικό σχεδιασμό του έργου, αλλά να αφαιρεί το δικαίωμα προαίρεσης που περιλαμβανόταν στην πρώτη προκήρυξη.

Έτσι, ο προϋπολογισμός διαμορφώνεται πλέον στα 44,05 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για την προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του συστήματος επί έξι έτη. Στην προηγούμενη διαδικασία προβλεπόταν επιπλέον προαίρεση ίσης αξίας, γεγονός που μπορούσε να οδηγήσει το συνολικό οικονομικό αντικείμενο στα 88,11 εκατ. ευρώ.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου έχει αποδώσει την απόφαση αυτή στη δυσκολία εκτίμησης των τεχνολογικών δεδομένων που θα επικρατούν τα επόμενα χρόνια, καθώς και των αναγκών που ενδέχεται να προκύψουν σε μεταγενέστερο στάδιο.

Η επαναπροκήρυξη ακολουθεί τη ματαίωση του αρχικού διαγωνισμού στις 25 Μαΐου. Είχαν προηγηθεί τρεις προδικαστικές προσφυγές από την κοινοπραξία Neurosoft – Ots, την Aktor και τη Maycon, οι οποίες αμφισβητούσαν επιμέρους όρους της διακήρυξης. Μεταξύ άλλων είχαν τεθεί ζητήματα που αφορούσαν τεχνικές απαιτήσεις του έργου, την επιλογή ενιαίας σύμβασης αντί κατάτμησης σε τμήματα και τον τρόπο χρηματοδότησης μέρους της λειτουργίας του συστήματος.

Παρά τις ενστάσεις που είχαν διατυπωθεί, το υπουργείο δεν αλλάζει τη βασική αρχιτεκτονική του έργου. Η σύμβαση εξακολουθεί να αφορά ένα ενιαίο αντικείμενο, με το σκεπτικό ότι ο εξοπλισμός, το λογισμικό, οι τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες και η λειτουργία του συστήματος αποτελούν αλληλοσυνδεόμενα τμήματα της ίδιας υποδομής.

Το έργο προβλέπει την εγκατάσταση 1.000 σταθερών συστημάτων καταγραφής παραβάσεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τα οποία θα διασυνδέονται με τα πληροφοριακά συστήματα της Ελληνικής Αστυνομίας για τη μεταφορά και επεξεργασία των δεδομένων. Οι κάμερες θα καλύπτουν παραβάσεις όπως η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, η υπέρβαση των ορίων ταχύτητας και η παράνομη χρήση λεωφορειολωρίδων, ενώ προβλέπεται επίσης έλεγχος για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, καθώς και για μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Πέρα από τον εξοπλισμό πεδίου, το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και παραμετροποίηση λογισμικού, τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις, εκπαίδευση προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. και υπηρεσίες λειτουργίας και συντήρησης για πέντε έτη μετά την εγκατάσταση του συστήματος.

Η χρηματοδότηση εξακολουθεί να στηρίζεται στο μοντέλο της αυτοχρηματοδότησης, καθώς προβλέπεται ότι η σχετική δαπάνη θα καλύπτεται από τα πρόστιμα που θα βεβαιώνονται και θα εισπράττονται μέσω του συστήματος.

Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 27 Ιουλίου, ενώ η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 28 Ιουλίου.