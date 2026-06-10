Από το gov.gr στο CRM: το επόμενο βήμα του ψηφιακού κράτους

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Έξι χρόνια μετά την έναρξη λειτουργίας του gov.gr, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει τα επόμενα βήματα του ψηφιακού κράτους, με το νέο σύστημα CRM να αποτελεί μία από τις βασικές παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Όπως ειπώθηκε χθες σε ειδική εκδήλωση για τα «γενέθλια» του gov.gr σήμερα η πλατφόρμα αριθμεί 2.257 ψηφιακές υπηρεσίες και εφαρμογές, ενώ περισσότεροι από 9 εκατ. πολίτες έχουν κάνει χρήση των υπηρεσιών της. Από την έναρξη λειτουργίας της έχουν εκδοθεί περισσότερα από 431 εκατ. έγγραφα, βεβαιώσεις και εξουσιοδοτήσεις.

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που παρουσιάστηκαν η απλούστευση και ψηφιοποίηση 20 διαδικασιών του gov.gr αποφέρει εκτιμώμενο ετήσιο όφελος 312 εκατ. ευρώ για πολίτες, επιχειρήσεις και Δημόσια Διοίκηση. Παράλληλα, ο χρόνος ολοκλήρωσης των διαδικασιών έχει μειωθεί κατά 88% για πολίτες και επιχειρήσεις και έως 97% για τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ αποφεύγονται κάθε χρόνο περίπου 19,1 εκατ. μετακινήσεις.

Η μελέτη καταγράφει και σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Συγκεκριμένα, εξοικονομούνται περισσότερα από 62,5 εκατ. φύλλα χαρτιού ετησίως και οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώνονται κατά περίπου 33.000 τόνους τον χρόνο.

Ανάμεσα στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη περιλαμβάνεται και το νέο CRM (Customer Relationship Management), η Ενιαία Ψηφιακή Υποδομή Εξυπηρέτησης Πολιτών και Επιχειρήσεων, η οποία αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με χρηματοδότηση από το NextGenerationEU.

Το νέο σύστημα στοχεύει στη δημιουργία ενός ενιαίου περιβάλλοντος διαχείρισης αιτημάτων και υποθέσεων πολιτών και επιχειρήσεων, ανεξάρτητα από το αν η επικοινωνία ξεκινά μέσω του gov.gr, των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή τηλεφωνικών κέντρων. Η λογική του έργου είναι ότι κάθε υπόθεση θα παρακολουθείται με ενιαίο τρόπο, δίνοντας στους πολίτες καλύτερη εικόνα για την πορεία της και στις υπηρεσίες τη δυνατότητα αποτελεσματικότερου συντονισμού.

Ο γενικός γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος σημείωσε ότι στόχος είναι το Δημόσιο να μπορεί να διαχειρίζεται κάθε υπόθεση μέσα από ένα κοινό περιβάλλον, ανεξάρτητα από τον φορέα που την εξυπηρετεί. Όπως ανέφερε, το νέο σύστημα φιλοδοξεί να επιτρέψει στο κράτος να «θυμάται» τις υποθέσεις των πολιτών και να προσφέρει πιο συνεπή εξυπηρέτηση μέσα από πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου υποστήριξε ότι η επιτυχία του gov.gr μετριέται στον χρόνο που εξοικονομούν καθημερινά πολίτες, επιχειρήσεις και δημόσιες υπηρεσίες. Όπως είπε, το CRM αποτελεί το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του ψηφιακού κράτους, καθώς θα επιτρέπει στους πολίτες να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή τους και ποια υπηρεσία τη διαχειρίζεται.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στην πορεία του gov.gr, σημείωσε ότι η σημαντικότερη αλλαγή που συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια είναι η μεταβολή των προσδοκιών των πολιτών απέναντι στο κράτος. Όπως είπε, πλέον θεωρείται αυτονόητο ότι μια δημόσια υπηρεσία μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί από το κινητό τηλέφωνο, γρήγορα και χωρίς φυσική παρουσία.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ένα «μεγάλο ψηφιακό άλμα» που έχει πραγματοποιήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία έδωσε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να καλύψει σημαντικό μέρος της απόστασης που τη χώριζε από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό.