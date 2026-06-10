Η Cloudflare βλέπει τα bots να περνούν μπροστά από τους ανθρώπους online

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Τα bots και οι AI agents έχουν ξεπεράσει την ανθρώπινη κίνηση σε μέρος των ιστοσελίδων που φιλοξενεί η Cloudflare, με τα αυτοματοποιημένα αιτήματα να αντιστοιχούν πλέον στο 57,4% των συνολικών αιτημάτων, έναντι 42,6% που προέρχεται από ανθρώπους. Η εξέλιξη, όπως την περιγράφει η εταιρεία και ο συνιδρυτής και CEO της, Matthew Prince, ήρθε νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις του και αποτυπώνει την ταχεία άνοδο της μη ανθρώπινης δραστηριότητας στο web.

Ο Prince ανέφερε στο X ότι ανέμενε το σημείο καμπής στα τέλη του 2027 ή στις αρχές του ίδιου έτους, αλλά η αύξηση του agentic traffic επιτάχυνε την αλλαγή. Η Cloudflare, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες υπηρεσιών φιλοξενίας και υποδομών internet, διαθέτει λειτουργία που εμφανίζει αιτήματα αναζήτησης από bots και ανθρώπους, αν και ο ίδιος σημείωσε ότι τα σχετικά δεδομένα παραμένουν «λίγο messy» και πως τα charts επηρεάζονται από αυτή την πολυπλοκότητα.

Τα bots περνούν μπροστά στο web

Η αύξηση αποδίδεται στη διάδοση των AI agents, δηλαδή σε προγράμματα με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία, να συνεργάζονται με υψηλότερου επιπέδου συστήματα και να αξιοποιούν δεδομένα με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Η Cloudflare αναφέρει ότι τα bots βρίσκονται πλέον καθαρά «στην άλλη πλευρά» της ισορροπίας, έχοντας περάσει πάνω από το επίπεδο της ανθρώπινης δραστηριότητας στα αιτήματα που παρακολουθεί.

Η διαφορά στον τρόπο χρήσης του web έχει ιδιαίτερη σημασία. Ένας άνθρωπος μπορεί να επισκεφθεί πέντε ιστοσελίδες πριν από μια αγορά, ενώ μια υπηρεσία AI μπορεί να εξετάσει 5.000 ιστοσελίδες για αντίστοιχη διαδικασία. Αυτή η κλίμακα εξηγεί γιατί η αυτοματοποιημένη κίνηση μπορεί να αυξάνεται με πολύ μεγαλύτερη ένταση από την ανθρώπινη περιήγηση, ακόμη και όταν οι χρήστες παραμένουν ο τελικός αποδέκτης πολλών ψηφιακών υπηρεσιών.

Η αλλαγή ήρθε νωρίτερα από τις εκτιμήσεις

Σε συνέντευξή του στο NBC News, ο Prince δήλωσε ότι παραμένει «stunned» από τον ρυθμό ανάπτυξης της μη ανθρώπινης κίνησης online και συνέδεσε την εξέλιξη με ευρύτερες επιπτώσεις για τη λειτουργία του διαδικτύου. Όπως είπε, η ανατροπή ξεκίνησε τους τελευταίους έξι μήνες, μετά από μια περίοδο κατά την οποία, κατά την εκτίμησή του, «το web συρρικνώθηκε» από το 2015 έως το 2025.

Η αναφορά αυτή συνδέεται με στοιχεία του Pew Research Center, τα οποία επικαλείται το δημοσίευμα και σύμφωνα με τα οποία το 38% των ιστοσελίδων του 2013 δεν ήταν πλέον προσβάσιμο μία δεκαετία αργότερα, λόγω διαγραμμένων websites και ανενεργών links. Ο Prince υποστήριξε ότι η εικόνα έχει αλλάξει ξανά, με εκθετική ανάπτυξη του web και με νέες μορφές δημιουργίας περιεχομένου που τροφοδοτούνται από το AI.

Ερωτήματα για διαφήμιση και περιεχόμενο

Η άνοδος των bots επαναφέρει και το ζήτημα του επιχειρηματικού μοντέλου του διαδικτύου. Ο Prince σημείωσε ότι τα bots δεν κάνουν κλικ σε διαφημίσεις, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για τη βιωσιμότητα ενός μοντέλου που στηρίζεται σε ανθρώπινη προσοχή, επισκεψιμότητα και διαφημιστική αλληλεπίδραση. Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ως πιθανή κατεύθυνση τη χρέωση των bots για πρόσβαση στο περιεχόμενο των ψηφιακών χρηστών.

Η πρόταση αυτή παρουσιάζεται από τον ίδιο ως πιθανός τρόπος ανασύνταξης του μοντέλου λειτουργίας του web, υπό την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστεί αποτελεσματικά και σωστά. Κατά τον Prince, ένα τέτοιο σχήμα θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα περιβάλλον όπου το web θα παραμένει δωρεάν για τους ανθρώπους, ενώ οι αυτοματοποιημένες υπηρεσίες θα συμβάλλουν οικονομικά στην πρόσβαση και χρήση του περιεχομένου.

Η συζήτηση για το «dead internet theory»

Η είδηση προκάλεσε και αναφορές στο «dead internet theory», την άποψη ότι η άνοδος του AI θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα διαδίκτυο όπου bots αλληλεπιδρούν κυρίως μεταξύ τους, με τους ανθρώπους και το περιεχόμενό τους να περνούν σε δεύτερο πλάνο. Ο Prince απέρριψε αυτή την ανάγνωση, υποστηρίζοντας ότι οι νέες δυνατότητες του AI δείχνουν μάλλον την αντίθετη κατεύθυνση.

Κατά την εκτίμησή του, η τεχνητή νοημοσύνη διευρύνει την πρόσβαση στη δημιουργία περιεχομένου, επειδή ένας χρήστης δεν χρειάζεται πλέον να είναι web designer ή να γνωρίζει προγραμματισμό για να δημιουργήσει ψηφιακά πράγματα. Με αυτή την έννοια, η αύξηση της αυτοματοποιημένης κίνησης δεν παρουσιάζεται από την πλευρά του μόνο ως απειλή, αλλά και ως ένδειξη μιας νέας φάσης για το web, με ανοιχτά όμως ερωτήματα για τα έσοδα, την πρόσβαση και τη σχέση ανθρώπων και μηχανών online.