Η Rocket Lab και η Amazon εντείνουν τον ανταγωνισμό απέναντι στη SpaceX

Σε νέα φάση περνά ο ανταγωνισμός στις δορυφορικές επικοινωνίες, καθώς η Rocket Lab συμφώνησε να εξαγοράσει την Iridium Communications έναντι 8 δισ. δολαρίων, ενώ η Amazon συγκέντρωσε σε τροχιά αρκετούς δορυφόρους ώστε να αρχίσει την παροχή των πρώτων υπηρεσιών του δικτύου Leo αργότερα μέσα στο 2026. Οι δύο εξελίξεις ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές, αλλά ενισχύουν την παρουσία νέων ομίλων σε μια αγορά όπου η SpaceX και το Starlink διατηρούν σημαντικό προβάδισμα.

Η Rocket Lab επιλέγει την εξαγορά ενός ήδη λειτουργικού δικτύου, με φάσμα και εκατομμύρια συνδρομητές, προκειμένου να επεκταθεί πέρα από τις εκτοξεύσεις και την κατασκευή δορυφόρων. Η Amazon, από την άλλη πλευρά, συνεχίζει τη σταδιακή ανάπτυξη της δικής της συστοιχίας χαμηλής γήινης τροχιάς. Με την τελευταία αποστολή 29 δορυφόρων, το Leo διαθέτει πλέον περισσότερους από 390 δορυφόρους, αριθμό που επιτρέπει συνεχή παροχή υπηρεσιών στις αρχικές γεωγραφικές ζώνες.

Η Rocket Lab συμφωνεί να αποκτήσει δίκτυο και φάσμα

Η συμφωνία για την Iridium δίνει στη Rocket Lab πρόσβαση σε ένα παγκόσμιο δορυφορικό δίκτυο L-band, συντονισμένο φάσμα και περισσότερους από 2,5 εκατ. συνδρομητές. Το πελατολόγιο καλύπτει κυβερνητικές και αμυντικές υπηρεσίες, την αεροπορία, τη ναυτιλία, τη βιομηχανία και άλλες εμπορικές αγορές. Η Iridium διαθέτει επίσης καθιερωμένο δίκτυο διανομής και δραστηριότητα στις δορυφορικές επικοινωνίες.

Οι μέτοχοι της Iridium θα λάβουν 27 δολάρια σε μετρητά και μετοχές της Rocket Lab, με τη συνολική αξία να διαμορφώνεται στα 54 δολάρια ανά μετοχή. Το τίμημα αντιπροσωπεύει premium 24,1% σε σχέση με το τελευταίο κλείσιμο της μετοχής πριν από την ανακοίνωση. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται στα μέσα του 2027.

Με την εξαγορά, η Rocket Lab επιδιώκει να συνδυάσει τις υποδομές εκτόξευσης και κατασκευής διαστημικών συστημάτων με ενεργές υπηρεσίες δορυφορικών επικοινωνιών. Η προσέγγιση παραπέμπει στο καθετοποιημένο μοντέλο της SpaceX, η οποία συνδυάζει δυνατότητες εκτόξευσης με τις δορυφορικές υπηρεσίες του Starlink. Κεντρικό ρόλο στα σχέδια της Rocket Lab έχει ο επαναχρησιμοποιούμενος πύραυλος Neutron, του οποίου η πρώτη πτήση τοποθετείται στο τέταρτο τρίμηνο του 2026.

Η εταιρεία σκοπεύει ακόμη να επεκτείνει τη δραστηριότητα Direct-to-Device της Iridium και να αναπτύξει νέες διαστημικές υπηρεσίες. Για τη χρηματοδότηση του τμήματος της συμφωνίας που αφορά μετρητά, έχει εξασφαλίσει δεσμεύσεις για ενδιάμεσο δάνειο 3,6 δισ. δολαρίων από τη Deutsche Bank και τη Wells Fargo. Προβλέπεται επίσης η χρήση διαθέσιμων κεφαλαίων και πρόσθετης χρηματοδότησης μέσω χρέους και μετοχών.

Η Amazon προετοιμάζει την εκκίνηση του Leo

Σε ξεχωριστή εξέλιξη, η Amazon ανακοίνωσε ότι η συστοιχία Leo έχει φθάσει σε επίπεδο που επιτρέπει την έναρξη των πρώτων υπηρεσιών αργότερα μέσα στο έτος. Η τελευταία αποστολή πραγματοποιήθηκε με πύραυλο Atlas V της United Launch Alliance και πρόσθεσε 29 δορυφόρους στο δίκτυο. Ο Chris Weber, αντιπρόεδρος επιχειρηματικής ανάπτυξης και προϊόντων του Amazon Leo, ανέφερε ότι οι επόμενες αποστολές θα προσθέσουν κάλυψη και χωρητικότητα.

Η Amazon είχε αρχίσει τον Νοέμβριο να προσφέρει μια δοκιμαστική υπηρεσία για επιχειρήσεις, χωρίς να έχει ακόμη διαθέσει το Leo σε καταναλωτές και κυβερνητικούς πελάτες. Το αρχικό εμπορικό λανσάρισμα αναμένεται να έχει γεωγραφικούς περιορισμούς, καθώς η πλήρης ανάπτυξη της συστοιχίας θα απαιτήσει σειρά πρόσθετων αποστολών.

Το πρόγραμμα έχει βρεθεί αντιμέτωπο με περιορισμένη διαθεσιμότητα πυραύλων και καθυστερήσεις από ορισμένους παρόχους εκτοξεύσεων. Η Amazon έχει συνάψει συμφωνίες με τις ULA, Arianespace, Blue Origin και SpaceX, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει διαφορετικές επιλογές για τη μεταφορά των δορυφόρων της σε τροχιά. Η επόμενη αποστολή Leo προγραμματίζεται να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο Vulcan της ULA, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει μεγαλύτερο αριθμό δορυφόρων.

Παρά την πρόοδο, η απόσταση από το Starlink παραμένει μεγάλη. Η SpaceX διαθέτει περίπου 10.000 δορυφόρους σε τροχιά και περισσότερους από 10 εκατ. συνδρομητές, ενώ η Amazon βρίσκεται ακόμη στο πρώτο στάδιο εμπορικής ανάπτυξης. Η εξαγορά της Iridium από τη Rocket Lab και η έναρξη του Leo προσθέτουν δύο διακριτά ανταγωνιστικά μοντέλα: το πρώτο βασίζεται στην απόκτηση ενός ώριμου δικτύου και το δεύτερο στην κατασκευή μιας νέας μεγάλης συστοιχίας από την αρχή.