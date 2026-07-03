Στις εκπαιδεύσεις μου, κάνω μία άσκηση που αποκαλύπτει τα πάντα. Ζητάω από τους εκπαιδευόμενους να ρωτήσουν την AI για έναν εντελώς φανταστικό τίτλο βιβλίου. Η AI θα το περιγράψει αναλυτικά – συγγραφέα, εκδότη, έτος έκδοσης, περίληψη. Όλα ψεύτικα, όλα με απόλυτη αυτοπεποίθηση.

Τότε βλέπω στα πρόσωπα των εκπαιδευόμενων κάτι που δεν περίμεναν: έκπληξη που γίνεται ανησυχία. Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή πίστευαν ότι η AI απλώς ξέρει, και ότι και αν απαντάει με αυτοπεποίθηση, έχει δίκιο. Ότι αν γράφει σωστά ελληνικά -ή αγγλικά- τότε λέει και την αλήθεια.

Αλλά η AI δεν λέει ποτέ «δεν ξέρω» και αυτό είναι το μεγαλύτερό της ψέμα.

Το φαινόμενο λέγεται hallucination, δεν είναι bug, είναι εγγενές χαρακτηριστικό της τεχνολογίας. Η AI δεν σκέφτεται, αλλά προβλέπει ποιες λέξεις πρέπει να ακολουθήσουν τις προηγούμενες. Και όταν δεν ξέρει, συνεχίζει να προβλέπει – με την ίδια ακριβώς αυτοπεποίθηση.

Το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι τεχνικό

Αυτό που περιγράφω παραπάνω, οι περισσότεροι επαγγελματίες του κλάδου το ξέρουν. Το πρόβλημα δεν είναι ότι αγνοούμε το hallucination,είναι ότι το αντιμετωπίζουμε ως τεχνικό ζήτημα, κάτι που οι μηχανικοί θα λύσουν στην επόμενη έκδοση του μοντέλου.

Δεν θα το λύσουν, όχι σύντομα, και ίσως ποτέ πλήρως, γιατί δεν είναι σφάλμα στη γραμμή κώδικα, είναι θεμελιώδης ιδιότητα του τρόπου που τα μοντέλα έχουν εκπαιδευτεί. Η AI δεν διαχωρίζει ανάμεσα σε αυτό που γνωρίζει και σε αυτό που συμπεραίνει. Για εκείνη, και τα δύο μοιάζουν ίδια.

Αυτό μετατοπίζει το βάρος από τη μηχανή στον χρήστη, από την τεχνολογία στη διοίκηση.

Πού πληγώνει στις επιχειρήσεις

Στο digital marketing, στην επικοινωνία και στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων, βλέπω καθημερινά ανθρώπους που χρησιμοποιούν AI outputs σα να είναι γεγονότα. Χωρίς επαλήθευση, χωρίς κριτική σκέψη, χωρίς να ρωτήσουν: «πώς το ξέρεις αυτό;»

Reports που παρουσιάζονται σε boardrooms με στατιστικά που η AI επινόησε. Νομικές αναφορές σε κανονισμούς που έχουν τροποποιηθεί, competitive analyses που περιγράφουν εταιρείες με χαρακτηριστικά που ποτέ δεν είχαν. Πελάτες που παίρνουν απαντήσεις από chatbots για πολιτικές που δεν υπάρχουν. Όλα αυτά συμβαίνουν ήδη, σε ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, καθημερινά.

Το επικίνδυνο δεν είναι το λάθος, είναι ότι το λάθος ταξιδεύει με την ταχύτητα της AI εκατοντάδες φορές πιο γρήγορα από όσο μπορεί ένας άνθρωπος να το εντοπίσει.

Η AI ως καθρέφτης

Η αλήθεια είναι απλή: η AI είναι καθρέφτης – ότι ζητήσεις σε αντανακλά. Αν ζητάς ασαφή πράγματα, παίρνεις ασαφή πράγματα. Αν δεν ξέρεις τι θέλεις να πεις, η AI θα σου γράψει πολύ γρήγορα… τίποτα που να αξίζει.

Αλλά αν ξέρεις ακριβώς τι ζητάς, αν έχεις καθαρή σκέψη και κριτική ματιά, τότε η AI γίνεται ο πιο αποτελεσματικός βοηθός που έχεις δει ποτέ. Η διαφορά δεν είναι το εργαλείο, είναι ο χρήστης.

Στις εταιρείες που εκπαιδεύω, βλέπω την ίδια διχοτόμηση, ξανά και ξανά. Δύο ομάδες με το ίδιο AI tool, με τα ίδια budgets, με το ίδιο context – και αποτελέσματα που διαφέρουν κατά τάξεις μεγέθους. Η μία ομάδα παράγει υλικό που χρησιμοποιείται στρατηγικά. Η άλλη παράγει υλικό που πρέπει να επανελεγχθεί πριν χρησιμοποιηθεί καν.

Η διαφορά δεν είναι τα εργαλεία, είναι το πώς οι άνθρωποι σκέφτονται πριν φτάσουν στο εργαλείο.

Τι σημαίνει αυτό για τους leaders του κλάδου

25 χρόνια στο digital marketing, μου έχουν διδάξει ένα πράγμα: κάθε νέα τεχνολογία αναδεικνύει τη διαφορά ανάμεσα σε αυτούς που σκέφτονται στρατηγικά και σε αυτούς που απλώς ακολουθούν. Το SEO το έδειξε, τα social media το επιβεβαίωσαν, η AI το αποδεικνύει κάθε μέρα.

Για τις διοικήσεις που σχεδιάζουν AI adoption το 2026, η σωστή ερώτηση δεν είναι «ποιο μοντέλο να διαλέξουμε», είναι «πώς θα εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους μας να ρωτάνε τη μηχανή με κριτική σκέψη και να ελέγχουν την απάντησή της πριν τη χρησιμοποιήσουν».

Όποιος μάθει να χρησιμοποιεί την AI κριτικά -όχι τυφλά- θα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για χρόνια. Όποιος την εμπιστευτεί χωρίς φίλτρο, θα ανακαλύψει αργά ή γρήγορα ότι η πιο επικίνδυνη φράση στην εποχή μας δεν είναι δεν ξέρω. Είναι: «η AI μου είπε».

Γράφει ο Δημήτρης Κονταράκης, Digital Strategist & AI Educator

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom