Η ITU εγκαινιάζει παγκόσμια επιτροπή για την υπεύθυνη ανάπτυξη της AI

Τη σύσταση της AI for Good Global Commission, μιας νέας διεθνούς πρωτοβουλίας για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης, της πρόσβασης και του κοινωνικού αντίκτυπου της τεχνητής νοημοσύνης, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος της Ρουάντα Paul Kagame, ο πρόεδρος και CEO της Salesforce Marc Benioff και η γενική γραμματέας της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών Doreen Bogdan-Martin. Στην επιτροπή συμμετέχουν περισσότερα από 40 ιδρυτικά μέλη, μεταξύ των οποίων αρχηγοί κρατών, υπουργοί, επικεφαλής οργανισμών του ΟΗΕ και ανώτατα στελέχη διεθνών επιχειρήσεων.

Κεντρικός στόχος της πρωτοβουλίας είναι η διαμόρφωση πρακτικών κατευθύνσεων για υπεύθυνη ανάπτυξη και αξιοποίηση της AI, με έμφαση στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης, στη διεύρυνση της πρόσβασης και στην αντιμετώπιση πραγματικών κοινωνικών και οικονομικών προκλήσεων. Η επιτροπή δίνει ιδιαίτερο βάρος στο παγκόσμιο ψηφιακό χάσμα, καθώς 2,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν εκτός Διαδικτύου, γεγονός που περιορίζει και την πρόσβασή τους στις εξελίξεις της τεχνητής νοημοσύνης. Στις προτεραιότητές της περιλαμβάνεται η ουσιαστική συμμετοχή των αναπτυσσόμενων χωρών.

Οι τρεις άξονες της παγκόσμιας επιτροπής

Η πρώτη θεματική ενότητα αφορά την εμπιστοσύνη στην AI και την αναζήτηση του κατάλληλου επιπέδου παρεμβάσεων για την υπεύθυνη ανάπτυξή της, χωρίς να περιορίζεται η καινοτομία ή η οικονομική ανθεκτικότητα. Η επιτροπή θα εξετάσει ζητήματα λογοδοσίας και ανθρώπινης αυτονομίας, καθώς τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης μετακινούνται από την παραγωγή πληροφοριών προς τη συλλογιστική, τη λήψη αποφάσεων και την εκτέλεση ενεργειών. Η συγκεκριμένη κατεύθυνση εντάσσεται στον άξονα AI Trust.

Ο δεύτερος άξονας, με τίτλο AI Access, εστιάζει στις υποδομές, στις δεξιότητες και στην ετοιμότητα που απαιτούνται για την ταχεία και υπεύθυνη αξιοποίηση της τεχνολογίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ο τρίτος, AI Impact, αφορά τον εντοπισμό προκλήσεων που μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα με εργαλεία AI και τη διαμόρφωση δημόσιων και ιδιωτικών δεσμεύσεων για εφαρμογές μεγάλης κλίμακας. Οι προτεραιότητες θα επανεξετάζονται καθώς εξελίσσονται οι δυνατότητες της τεχνολογίας και εμφανίζονται νέοι κίνδυνοι.

Η συμμετοχή κυβερνήσεων και μεγάλων επιχειρήσεων

Στη σύνθεση της επιτροπής περιλαμβάνονται οι πρόεδροι της Εσθονίας και της Ισλανδίας, υπουργοί από το Καζακστάν, τη Ναμίμπια, τη Νιγηρία, τη Σιγκαπούρη και το Τόγκο, καθώς και εκπρόσωποι της Αφρικανικής Ένωσης, του UNDP, της UNESCO, του WIPO και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Από τον επιχειρηματικό τομέα συμμετέχουν στελέχη εταιρειών όπως οι Accenture, Amazon, Anthropic, Google, Microsoft, NVIDIA, Orange, Pfizer, Qualcomm, Vodafone και ZTE, μαζί με επικεφαλής άλλων διεθνών ομίλων και οργανισμών.

Η πολυσυμμετοχική σύνθεση της επιτροπής αποσκοπεί στη σύνδεση όσων αναπτύσσουν την τεχνολογία, τη χρησιμοποιούν σε μεγάλη κλίμακα, διαμορφώνουν πολιτικές ή εκπροσωπούν κοινωνίες και θεσμούς. Τα μέλη θα συναντώνται κάθε χρόνο στο AI for Good Global Summit, θα εξετάζουν τη σχέση ανθρώπων, δεδομένων, ψηφιακών εφαρμογών και AI agents σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας και θα διατυπώνουν κοινές προτεραιότητες μαζί με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Η προσέγγιση βασίζεται στη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και στη χρήση διεθνών δεδομένων, επιστημονικής έρευνας και εμπειρίας από προηγούμενα τεχνολογικά κύματα.

Πρώτη συνάντηση στη Γενεύη τον Ιούλιο

Η εναρκτήρια συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στο AI for Good Global Summit 2026, από τις 7 έως τις 10 Ιουλίου στη Γενεύη. Η διοργάνωση εντάσσεται στο Digital Week, το οποίο διεξάγεται από τις 6 έως τις 10 Ιουλίου και περιλαμβάνει επίσης τον πρώτο Global Dialogue on AI Governance με εντολή του ΟΗΕ, στις 6 και 7 Ιουλίου, καθώς και το WSIS Forum 2026.

Η νέα επιτροπή αξιοποιεί την εμπειρία της ITU/UNESCO Broadband Commission for Sustainable Development, η οποία για περισσότερα από 15 χρόνια παρακολουθεί την πρόοδο της παγκόσμιας συνδεσιμότητας και συμβάλλει στη διαμόρφωση πολιτικών και επενδυτικών προτεραιοτήτων. Ο Paul Kagame έθεσε ως βασική επιδίωξη τη μείωση των ανισοτήτων, ενώ ο Marc Benioff συνέδεσε τις οικονομικές ευκαιρίες της AI με την ανάγκη εμπιστοσύνης. Η Doreen Bogdan-Martin υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση της τεχνολογίας προς όφελος όλων προϋποθέτει συλλογική ηγεσία και συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τομέων.