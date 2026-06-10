Athens Bus Parking: ψηφιακή ανάσα στο κέντρο της Αθήνας

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Σε θετικό κλίμα δημιουργικής συνεργασίας πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της ΔΑΕΜ Α.Ε. συνάντηση εργασίας μεταξύ του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας κ. Λάζαρου Καραούλη, της Αντιδημάρχου Δημοτικής Αστυνομίας και Κοινοχρήστων Χώρων, κ. Ελένης Ζωντήρου, και του Διοικητικού Συμβουλίου της Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού (ΓΕΠΟΕΤ), υπό τον Πρόεδρό της, κ. Άρη Μαρίνη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν εκτενώς τα ζητήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, με έμφαση στις ανάγκες στάθμευσης και κυκλοφορίας των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης επισκεψιμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, παρουσιάστηκε η εφαρμογή Athens Bus Parking, η οποία αναπτύχθηκε από τη ΔΑΕΜ Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων. Η εφαρμογή αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που συμβάλλει στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της κίνησης των τουριστικών λεωφορείων, προσφέροντας τη δυνατότητα προγραμματισμού και αξιοποίησης διαθέσιμων χώρων στάθμευσης με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

O Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΑΕΜ Α.Ε. κ. Λάζαρος Καραούλης, δήλωσε: «Η ψηφιακή μετάβαση της Αθήνας περνά μέσα από έργα με ουσιαστικό αντίκτυπο. Το Athens Bus Parking αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα καινοτομίας που γεφυρώνει τις ανάγκες του τουριστικού κλάδου με την καθημερινότητα της πόλης. Στόχος μας στη ΔΑΕΜ είναι να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε εργαλεία που προάγουν τη βιώσιμη κινητικότητα και αναβαθμίζουν την εμπειρία της Αθήνας για κατοίκους και επισκέπτες».

H Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Δημοσίων Κοινοχρήστων Χώρων, κα. Ελένη Ζωντήρου, σημείωσε: «Η προσπάθειά μας για την οργάνωση της στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων αποτελεί μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών της Αθήνας. Μέσα από τη συνεργασία του Δήμου μας με τους επαγγελματίες του κλάδου, αποσκοπούμε να συμβάλλουμε στη βελτίωση της κυκλοφορίας των οχημάτων και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την τουριστική ταυτότητα της πόλης με σύγχρονες και λειτουργικές λύσεις, με διαφάνεια και τάξη, με σχέδιο και σεβασμό στον δημόσιο χώρο, εξυπηρετώντας τόσο την τοπική κοινωνία όσο και την τουριστική ανάπτυξη».

Ο Πρόεδρος ΓΕΠΟΕΤ, κ. Άρης Μαρίνης, τόνισε: «Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με την Αντιδήμαρχο Αθηναίων κυρία Ζωντήρου και την ομάδα του κυρίου Καραούλη, αναφορικά με την εφαρμογή προηγμένων τεχνολογικά λύσεων για την αντιμετώπιση του χρόνιου προβλήματος στάθμευσης των τουριστικών λεωφορείων στο κέντρο της Αθήνας. Διαφαίνεται σημαντική αλλαγή του τρόπου προσέγγισης καθώς πλέον ο Δήμος έχει τη διάθεση να συνεργαστεί με την ΓΕΠΟΕΤ ώστε με τη χρήση της τεχνολογίας αλλά και την μακροχρόνια εμπειρία της στα θέματα οργανωμένης μετακίνησης στη πόλη μας, να δοθούν ουσιαστικές λύσεις σε χρόνια προβλήματα. Η σημερινή συνάντηση συνιστά μία καλή αρχή που ελπίζουμε να συνεχιστεί και να οδηγήσει σε μία μακρά, εποικοδομητική συνεργασία που θα αλλάξει σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο τα τουριστικά λεωφορεία κινούνται στην πόλη των Αθηνών, ώστε να διευκολύνουμε όχι μόνο τους επισκέπτες της αλλά και τους μόνιμους κατοίκους και τους εργαζομένους της».

Κοινό σχέδιο δράσης για μια πιο λειτουργική και προσβάσιμη Αθήνα

Στους άμεσους στόχους της συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Αθηναίωνκαι της ΓΕΠΟΕΤ (Γενικής Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού), περιλαμβάνονται:

Η περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση της εφαρμογής Athens Bus Parking.

Η χαρτογράφηση και βελτιστοποίηση των διαθέσιμων θέσεων στάθμευσης τουριστικών λεωφορείων.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αθηναίων, ΔΑΕΜ Α.Ε. και επαγγελματιών του τουρισμού.

Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης που θα συμβάλει στη βιώσιμη κινητικότητα και στην εύρυθμη λειτουργία της Πρωτεύουσας.