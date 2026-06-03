Το Vodafone Business στα Ποσειδώνια 2026 με σύγχρονες λύσεις για τη ναυτιλία

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Το Vodafone Business δίνει δυναμικό παρών στα Ποσειδώνια 2026, την κορυφαία ναυτιλιακή έκθεση, παρουσιάζοντας ολοκληρωμένες λύσεις συνδεσιμότητας, κυβερνοασφάλειας και AI για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κλάδου. Μέσα από έναν διαδραστικό βιωματικό εκθεσιακό χώρο, στο Hall 1 – Stand 232, η Vodafone αναδεικνύει τον ρόλο της ως αξιόπιστου συνεργάτη για το σύνολο του ναυτιλιακού οικοσυστήματος: από τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους στόλους, μέχρι τα λιμάνια και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται γύρω από τη ναυτιλία.

Στο επίκεντρο της παρουσίας του Vodafone Business στα Ποσειδώνια 2026 βρίσκονται τρεις πυλώνες τεχνολογίας: Ασφαλής Συνδεσιμότητα, Τεχνητή Νοημοσύνη και Mobile Private Networks (MPN).

Στον τομέα του Secure Connectivity, το Vodafone Business παρουσιάζει end-to-end λύσεις που εξασφαλίζουν ασφαλή, αξιόπιστη και αποδοτική συνδεσιμότητα για στόλους, γραφεία και απομακρυσμένες εγκαταστάσεις, υποστηρίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία των επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν το Vodafone Business Secure SD WAN και το Vodafone Business SASE, που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ισχυρού και ολοκληρωμένου πλαισίου κυβερνοασφάλειας και διαχείρισης των δικτύων.

Επιπλέον, το Vodafone Business αναδεικνύει εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που ενισχύουν την παραγωγικότητα, απλοποιούν τις διαδικασίες και διευκολύνουν τη συνεργασία ανεξαρτήτως τοποθεσίας, ειδικά σχεδιασμένα για να ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις της ναυτιλιακής δραστηριότητας. Μέσα από ψηφιακές λύσεις όπως το Microsoft 365, το Microsoft 365 Copilot, το Operator Connect για Teams Telephony και το Microsoft Azure, οι ομάδες μπορούν να εργάζονται πιο γρήγορα, πιο ευέλικτα και πιο αποτελεσματικά, σε ένα σύγχρονο και συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον.

Τέλος, το Mobile Private Network (MPN) αποτελεί τη βάση για τον εκσυγχρονισμό των λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία «έξυπνων λιμανιών». Παρέχοντας ιδιωτικά δίκτυα υψηλής ανθεκτικότητας και πλήρους κάλυψης, το Vodafone Business υποστηρίζει κρίσιμες λειτουργίες, αυτοματισμούς και επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο, επιτρέποντας την αξιόπιστη διασύνδεση ανθρώπων, εξοπλισμού και συστημάτων, καθώς και την ασφαλή διαχείριση ευαίσθητων δεδομένων.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της ναυτιλίας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Vodafone Business, το οποίο επενδύει διαρκώς σε τεχνολογίες και λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Μέσα από καινοτόμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας και προηγμένες ψηφιακές εφαρμογές, η Vodafone συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου, ασφαλούς και αποδοτικού ναυτιλιακού οικοσυστήματος, ανταποκρινόμενη στις σύνθετες ανάγκες της σύγχρονης ναυτιλίας.