Η Cosmote Telekom στο διεθνές φεστιβάλ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας Panathenea 2026

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Δυναμικό «παρών» έδωσε η COSMOTE TELEKOM στο διεθνές φεστιβάλ τεχνολογίας και επιχειρηματικότητας Panathēnea 2026, που έφερε σε επαφή κορυφαίους επενδυτές, πρωτοπόρους δημιουργούς και φιλόδοξα startup οικοσυστήματα από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σημείο ενδιαφέροντος αποτέλεσε το COSMOTE TELEKOM booth, στο οποίο οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε άμεση επικοινωνία με την ομάδα COSMOTE TELEKOM IT Innovation Center, αλλά και να γνωρίσουν τις υπηρεσίες Business Cloud με GPU-as-a-Service της ομάδας B2B της εταιρείας.

Από την ίδρυσή του το 2016, με στόχο την υποστήριξη και προώθηση πρωτοβουλιών καινοτομίας σε ολόκληρο τον Όμιλο ΟΤΕ, το COSMOTE TELEKOM IT Innovation Center υλοποιεί καινοτόμα έργα και εξερευνά συστηματικά νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες και τομείς αιχμής σε συνεργασία με το ελληνικό startup οικοσύστημα, όπως τα Data & AI, η Κυβερνοασφάλεια, η Ρομποτική και οι τεχνολογίες εικονικής (VR) και επαυξημένης (AR) πραγματικότητας, αποτελώντας ένα ιδανικό περιβάλλον για τη δοκιμή πρωτοποριακών ιδεών.

Στα Panathēnea 2026, το COSMOTE TELEKOM IT Innovation Center παρουσίασε τις δράσεις του, όπως υλοποίηση πιλοτικών έργων και Proof of Concepts (PoCs) για την ταχύτερη υιοθέτηση καινοτόμων λύσεων, καθώς και τη στενή συνεργασία με startups, κορυφαία πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Παράλληλα, αναδείχθηκε η ενεργή συμμετοχή σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα για τη δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών, καθώς και ο ρόλος του στη διοργάνωση δράσεων και προγραμμάτων που προάγουν τη συνεργασία και καλλιεργούν μια ισχυρή επιχειρηματική νοοτροπία εντός των οργανισμών. Το κοινό ήρθε σε επαφή με πρωτοποριακές λύσεις και προηγμένες εφαρμογές ρομποτικής και επιχειρηματικής καινοτομίας, ενώ αλληλεπίδρασε και με τον ρομποτικό σκύλο “Spot”. Επιπλέον, μέλη της ομάδας του COSMOTE TELEKOM IT Innovation Center συμμετείχαν ενεργά σε side events της διοργάνωσης.

Ο κ. Γιάννης Βιτζηλαίος, Chief Information Technology Officer του Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε σχετικά: «Τα Panathēnea 2026 απέδειξαν στην πράξη ότι το κλειδί για την καινοτομία είναι η συνεργασία. Αυτή ακριβώς η φιλοσοφία βρίσκεται στον πυρήνα του COSMOTE TELEKOM IT Innovation Center, το οποίο εδώ και 10 χρόνια, μέσα από την συνεργασία των ομάδων μας, αναπτύσσει καινοτόμα έργα, αξιοποιώντας λύσεις και τεχνολογίες αιχμής. Οι ιδέες των ανθρώπων μας δεν περιορίζονται μόνο στα ελληνικά σύνορα, αλλά μέσα από την πρόσβαση στο τεράστιο τεχνολογικό οικοσύστημα της TELEKOM, μπορούν να δοκιμαστούν και να αναπτυχθούν σε ολόκληρο το δίκτυο του Ομίλου, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Αμερική. Το ίδιο ισχύει και για τις ελληνικές startups και τους νέους επαγγελματίες, στους οποίους ανοίγουμε το δρόμο για να πρωταγωνιστήσουν στη διεθνή ψηφιακή σκηνή.»

Στο booth παρουσιάστηκαν από την ομάδα Β2Β της COSMOTE TELEKOM υπηρεσίες Business Cloud με GPU–as–a–Service, οι οποίες παρέχονται στις νέες υποδομές Data Center της εταιρείας. Οι υπηρεσίες αυτές επιτρέπουν σε επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και δημόσιους φορείς να αναπτύσσουν και να εκπαιδεύουν μοντέλα AI, να επεξεργάζονται μεγάλους όγκους δεδομένων και να δημιουργούν νέες ψηφιακές υπηρεσίες, χωρίς την ανάγκη επένδυσης σε δικές τους υποδομές υψηλής υπολογιστικής ισχύος. Και όλα αυτά, σε ένα περιβάλλον που πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας και κανονιστικής συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν οι λύσεις DigitalMarketing4U και Business Messaging Packs.

Τέλος, ως Telecom Partner της διοργάνωσης, η COSMOTE TELEKOM εξασφάλισε την απρόσκοπτη ψηφιακή συνδεσιμότητα και τις υψηλές ταχύτητες που απαιτούνταν για το φεστιβάλ, με τα κορυφαία δίκτυα νέας γενιάς της εταιρείας.

Τα Panathēnea είναι μια διεθνής, μη κερδοσκοπική πλατφόρμα καινοτομίας με έδρα την Αθήνα, που γεννήθηκε για να αποτελέσει το σημείο τομής ανάμεσα στην τεχνολογία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Λειτουργούν ως ένας ζωντανός πυρήνας όπου το παγκόσμιο επενδυτικό κεφάλαιο συναντά τη δημιουργική ευφυΐα, με στόχο τη γέννηση ιδεών και συνεργασιών που διαμορφώνουν το μέλλον. Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από μια ομάδα πέντε Ελλήνων φοιτητών και νέων αποφοίτων, με τη σύμπραξη του Lars Rasmussen και της Ελομίδας Βισβίκη, αντλώντας έμπνευση από επιδραστικά κινήματα καινοτομίας της Ευρώπης.