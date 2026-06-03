Η Anthropic άντλησε $65 δισ. και ξεπέρασε την αποτίμηση της OpenAI

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Στα $965 δισ. ανέρχεται πλέον η αποτίμηση της Anthropic, μετά την άντληση $65 δισ. σε ιδιωτική χρηματοδότηση, εξέλιξη που φέρνει την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης πάνω από την τελευταία αναφερόμενη αποτίμηση της OpenAI. Η εταιρεία, δημιουργός του chatbot Claude, ανακοίνωσε ότι η νέα χρηματοδότηση ενισχύει τη θέση της μεταξύ των ακριβότερων start-ups διεθνώς, σε μια περίοδο κατά την οποία κινείται προς πιθανή μελλοντική εισαγωγή στη Wall Street.

Η ανακοίνωση τοποθετεί την Anthropic μπροστά από την OpenAI τόσο σε αποτίμηση όσο και σε αναφερόμενα έσοδα. Η εταιρεία ανέφερε ότι καταγράφει πλέον ετησιοποιημένα έσοδα $47 δισ., από την πώληση της τεχνολογίας της σε χρήστες και οργανισμούς που αξιοποιούν το Claude για συγγραφή κώδικα, επαγγελματικές εργασίες και προσωπικές χρήσεις. Η OpenAI είχε αναφέρει τον Μάρτιο ότι κινούνταν προς αποτίμηση $852 δισ., μετά από γύρο χρηματοδότησης $122 δισ.

Η νέα αποτίμηση και οι επενδυτές

Η Anthropic ιδρύθηκε το 2021 από πρώην στελέχη της OpenAI και εδρεύει στο Σαν Φρανσίσκο. Ο νέος γύρος χρηματοδότησης, όπως ανακοίνωσε, είχε επικεφαλής τις Altimeter Capital, Dragoneer Investment Group, Greenoaks Capital και Sequoia Capital. Η αποτίμηση των $965 δισ., που αντιστοιχεί σε περίπου €829 δισ., ενισχύει το προφίλ της εταιρείας σε μια περίοδο κατά την οποία οι μεγάλες εταιρείες AI διεκδικούν κεφάλαια, χρήστες και εταιρικούς πελάτες.

Ο οικονομικός διευθυντής της Anthropic, Krishna Rao, ανέφερε σε δήλωσή του ότι η χρηματοδότηση θα βοηθήσει την εταιρεία να ανταποκριθεί στην «ιστορική ζήτηση» που καταγράφει, να παραμείνει στην αιχμή της έρευνας και να φέρει το Claude σε περισσότερα σημεία όπου πραγματοποιείται εργασία. Η εταιρεία συνέδεσε τη νέα χρηματοδότηση με την επέκταση των υπηρεσιών της, χωρίς να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για πιθανό χρονοδιάγραμμα εισαγωγής στο χρηματιστήριο.

Το Claude και ο ανταγωνισμός στην AI

Την ίδια ημέρα, η Anthropic παρουσίασε το νέο μοντέλο Claude Opus 4.8, το οποίο, κατά την εταιρεία, είναι καλύτερο στην παραγωγή κώδικα και σε άλλες επαγγελματικές εργασίες σε σχέση με προηγούμενα μοντέλα. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Claude εμφανίζει αυξανόμενη χρήση, ενώ η Anthropic επιχειρεί να μετατρέψει την εμπορική ζήτηση για εργαλεία AI σε επαναλαμβανόμενα έσοδα από επιχειρήσεις και ιδιώτες.

Η ταχεία ανάπτυξη της Anthropic και η άνοδος της χρήσης του Claude έχουν μεταβάλει τη σύγκριση με την OpenAI, η οποία είχε αποκτήσει αρχικό προβάδισμα μετά την ευρεία διάδοση του ChatGPT. Και οι δύο εταιρείες, μαζί με τη SpaceX και την xAI του Elon Musk, αναμένεται να κινηθούν προς δημόσια διαπραγμάτευση. Ωστόσο, όλες εξακολουθούν να καταγράφουν ζημίες μεγαλύτερες από τα έσοδά τους, στοιχείο που τροφοδοτεί προβληματισμούς για πιθανή φούσκα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι νομικές και πολιτικές πιέσεις

Η εικόνα της Anthropic συνοδεύεται και από πιέσεις σε θεσμικό επίπεδο. Η εταιρεία έχει βρεθεί φέτος σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση του προέδρου Trump για τον τρόπο με τον οποίο εργαλεία AI όπως το Claude μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε πολεμικά περιβάλλοντα. Τον Φεβρουάριο, ο Trump διέταξε όλες τις αμερικανικές υπηρεσίες να σταματήσουν τη χρήση του Claude, ενώ ο υπουργός Άμυνας Pete Hegseth χαρακτήρισε την εταιρεία κίνδυνο για την αλυσίδα εφοδιασμού, μετά από δημόσια σύγκρουση του Πενταγώνου με τον CEO της Anthropic, Dario Amodei.

Η Anthropic έχει προσφύγει στη Δικαιοσύνη για τη διαμάχη, η οποία παραμένει σε εξέλιξη σε δύο ομοσπονδιακά δικαστήρια. Την ίδια ώρα, η εταιρεία βρίσκεται σε συνομιλίες με τον Λευκό Οίκο για τις δυνατότητες και τους κινδύνους κυβερνοασφάλειας του ισχυρότερου μοντέλου της, Mythos, το οποίο δεν είναι ακόμη ευρέως διαθέσιμο στο κοινό. Η χρήση προηγμένων μοντέλων AI συνδέεται όλο και περισσότερο με κρατικές, επιχειρησιακές και αμυντικές εφαρμογές.

Η OpenAI, η SpaceX και το ευρύτερο πλαίσιο

Στο ίδιο πεδίο κινείται και η OpenAI, η οποία ξεπέρασε πρόσφατα ένα σημαντικό εμπόδιο για τις φιλοδοξίες εισαγωγής της στο χρηματιστήριο, μετά την απόρριψη αγωγής του Elon Musk από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Ο Musk, συνιδρυτής και πρώιμος δωρητής της OpenAI, είχε υποστηρίξει ότι η εταιρεία πρόδωσε την αρχική μη κερδοσκοπική αποστολή της. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι σκοπεύει να ασκήσει έφεση.

Η SpaceX, από την πλευρά της, είχε αποτιμηθεί πέρυσι στα $800 δισ., ενώ η αξία της αυξήθηκε στα $1,25 τρισ. μετά τη συγχώνευση της εταιρείας διαστημικής εξερεύνησης με την xAI τον Φεβρουάριο. Ο Musk ανακοίνωσε πρόσφατα σχέδια για μία από τις μεγαλύτερες πωλήσεις μετοχών που έχουν καταγραφεί, με δυνατότητα παρουσίασης της προσφοράς σε επενδυτές ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η νέα χρηματοδότηση της Anthropic ενισχύει τον ανταγωνισμό ανάμεσα στις εταιρείες που διεκδικούν την επόμενη φάση της αγοράς AI.

Η Anthropic είχε επίσης ρόλο στις συζητήσεις στο Βατικανό πριν από την έκκληση του Πάπα Leo XIV για ισχυρή ρύθμιση της AI και για ανάπτυξη της τεχνολογίας προς το κοινό καλό, αντί για αποκλειστική επιδίωξη κέρδους. Η πρώτη εγκύκλιός του, με τίτλο «Magnifica Humanitas», άσκησε κριτική στη συγκέντρωση ισχύος και δεδομένων σε λίγα χέρια του ιδιωτικού τομέα, χαρακτηρίζοντάς τη κίνδυνο.