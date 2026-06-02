SmartTalks #119: Δ. Δημητρίου, CPA Kudos Greece – Ελεγκτική και Συμβουλευτική με στρατηγικό βάθος!

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Σε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον όπου η συμμόρφωση, η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η διαφάνεια και η ανθεκτικότητα μετατρέπονται σε κριτήρια βιωσιμότητας, ο ρόλος του ελεγκτή και του συμβούλου διευρύνεται ουσιαστικά. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Δημήτρης Δημητρίου, Διευθύνων Σύμβουλος της CPA Kudos Greece, αναλύει την πορεία της εταιρείας, την ένταξή της στο διεθνές δίκτυο Kudos International, τη συγχώνευση με την HBP και τη μετάβαση προς ένα πιο ολοκληρωμένο μοντέλο επιχειρηματικής υποστήριξης. Το βασικό στρατηγικό συμπέρασμα είναι ότι η επιχειρησιακή ανθεκτικότητα χτίζεται μέσα από τεχνογνωσία, κουλτούρα, συνέργειες και ταχύτητα προσαρμογής.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η CPA Kudos Greece διαμορφώθηκε μέσα από μια πορεία γρήγορης ανάπτυξης, εξωστρέφειας και οργανωτικής ωρίμανσης. Ο κ. Δημητρίου επισημαίνει ότι η εταιρεία ξεκίνησε ως CPA Auditors και, σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ενταχθεί σε διεθνές δίκτυο, ενώ στη συνέχεια μετασχηματίστηκε μέσα από τη συγχώνευση με την HBP. Η στρατηγική πίσω από αυτή την εξέλιξη δεν περιορίστηκε στην αύξηση μεγέθους, αλλά στόχευσε στη δημιουργία ενός οργανισμού με ισχυρότερη βάση σε υπηρεσίες, υποδομές, ανθρώπους και τεχνογνωσία. Κατά τον ίδιο, οι στρατηγικές συνέργειες αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση σε μια αγορά όπου η συνεχής εξέλιξη δεν είναι επιλογή, αλλά όρος επιβίωσης.

Όπως τονίζει, η συγχώνευση δεν είναι απλώς οικονομική ή οργανωτική άσκηση. Είναι, πρωτίστως, υπόθεση ανθρώπων, κοινής φιλοσοφίας και ενοποίησης κουλτούρας. Ο κ. Δημητρίου περιγράφει τη δημιουργία του νέου οργανισμού ως προσωπικό και διοικητικό στοίχημα, με στόχο οι δύο ομάδες να λειτουργήσουν ως ενιαίο σύνολο. Η μεταφορά σε νέα γραφεία, η επένδυση σε σύγχρονες υποδομές και η δημιουργία χώρων εκπαίδευσης συνδέονται με την ανάγκη για πιο συνεργατικό μοντέλο εργασίας. Για τον ίδιο, η ενοποίηση κουλτούρας και η ανάπτυξη ανθρώπων είναι παράγοντες που καθορίζουν τη μελλοντική δυναμική περισσότερο από τα αριθμητικά μεγέθη.

Κατά την κρίση του, η συμμετοχή στη Kudos International λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής δυνατοτήτων, χωρίς να ακυρώνει την ανάγκη βαθιάς γνώσης της ελληνικής πραγματικότητας. Ο κ. Δημητρίου υπογραμμίζει ότι η συνεργασία με το δίκτυο δεν είναι θεωρητική, αλλά εκφράζεται μέσα από καθημερινή ανταλλαγή τεχνογνωσίας, πρόσβαση σε διεθνείς πρακτικές και συμμετοχή σε διασυνοριακά έργα. Η φιλοξενία διεθνούς συνάντησης του δικτύου στην Αθήνα αποτέλεσε, όπως αναφέρει, σημαντική στιγμή για την εταιρεία και επιβεβαίωσε τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η Ελλάδα ως σημείο συνάντησης επιχειρηματικών κοινοτήτων. Το ζητούμενο είναι η διεθνής τεχνογνωσία να συνδυάζεται με τοπική κατανόηση.

Ο κ. Δημητρίου υποστηρίζει ότι οι ανάγκες των επιχειρήσεων στην Ελλάδα έχουν αλλάξει ριζικά και δεν περιορίζονται πλέον στις παραδοσιακές ελεγκτικές, λογιστικές και φορολογικές υπηρεσίες. Όπως εξηγεί, η αγορά ζητά ολοένα περισσότερο υποστήριξη σε φορολογικό σχεδιασμό, risk management, ESG reporting, due diligence, αναδιαρθρώσεις, εξαγορές και συγχωνεύσεις. Ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στη χρηματοδότηση, καθώς οι επιχειρήσεις αναζητούν πρόσβαση σε τραπεζικά εργαλεία, προγράμματα και πόρους, όπως το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εταιρική διαφάνεια και η αξιόπιστη πληροφόρηση μετατρέπονται σε βασικές προϋποθέσεις ανάπτυξης και πρόσβασης σε κεφάλαια, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο ρόλος του ελεγκτή και του συμβούλου μετακινείται από την εκτελεστική συμμόρφωση προς τη στρατηγική υποστήριξη της επιχειρηματικής απόφασης. Ο κ. Δημητρίου σημειώνει ότι οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς έναν τεχνικό συνεργάτη που θα ελέγξει οικονομικές καταστάσεις ή θα δώσει μια φορολογική λύση. Ζητούν έναν οργανισμό που να κατανοεί τη συνολική επιχειρηματική εικόνα και να συμβάλλει στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Υπογραμμίζει πως οι επιχειρήσεις δεν βλέπουν πλέον μόνο το «δέντρο», αλλά το «δάσος». Η στρατηγική σκέψη και η ικανότητα κρίσης γίνονται, επομένως, κεντρικά χαρακτηριστικά του σύγχρονου συμβούλου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις οποίες περιγράφει ως τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Όπως επισημαίνει, οι επιχειρήσεις αυτές καλούνται να διαχειριστούν απαιτήσεις που μέχρι πρόσφατα αφορούσαν κυρίως μεγαλύτερους οργανισμούς, χωρίς πάντα να διαθέτουν ανάλογους πόρους, δομές ή εσωτερική οργάνωση. Σε αυτό το πλαίσιο, ένας σύγχρονος συμβουλευτικός οργανισμός οφείλει να τις βοηθήσει να περάσουν από την τυπική συμμόρφωση στην ουσιαστική οργάνωση. Η διαχείριση κινδύνων και η ορθολογική απόφαση αποτελούν, κατά τον ίδιο, θεμέλια για τη βιώσιμη επιχειρηματική συνέχεια.

Κλείνοντας, ο κ. Δημητρίου συνδέει το όραμα της CPA Kudos Greece με την ανάγκη προσαρμογής σε ένα διεθνές περιβάλλον αστάθειας, γεωπολιτικών πιέσεων, ενεργειακών προκλήσεων, τεχνολογικού μετασχηματισμού και δυσκολότερης πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Παρά την ανησυχία του για την επάρκεια θωράκισης της ελληνικής οικονομίας απέναντι σε μια νέα μεγάλη κρίση, δηλώνει αισιόδοξος για την ικανότητα των ελληνικών επιχειρήσεων να προσαρμόζονται. Για την επόμενη πενταετία, θέτει ως στόχο μια CPA Kudos Greece που θα επενδύει διαρκώς σε γνώση, τεχνολογία και εξέλιξη, με φιλοδοξία ισχυρότερης παρουσίας στον κλάδο. Η βιώσιμη ανάπτυξη και η διαρκής προσαρμογή αποτελούν τον πυρήνα αυτής της στρατηγικής.

Τα SmartTalks κατέκτησαν την 1η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Τεχνολογίας» και την 3η θέση στην κατηγορία «Καλύτερο Podcast Επιχειρηματικότητας». Μάθετε περισσότερα εδώ!