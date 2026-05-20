Πώς η ΔΕΗ διευρύνει την παρουσία της στις σταθερές τηλεπικοινωνίες

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Την παρουσία της στην αγορά σταθερών τηλεπικοινωνιών διευρύνει η ΔΕΗ, προσθέτοντας υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας στο ΔΕΗ Fiber, ενώ παράλληλα συνεχίζει με ταχείς ρυθμούς την ανάπτυξη του δικτύου της FTTH.

Η νέα υπηρεσία διατίθεται ως πρόσθετη επιλογή (Add On) στα προγράμματα broadband της εταιρείας και βασίζεται στη λογική του «internet-first» μοντέλου που έχει επιλέξει να ακολουθήσει η ΔΕΗ στην είσοδό της στις τηλεπικοινωνίες. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά, ενώ υπάρχει και πρόσθετη επιλογή με 1.000 λεπτά διεθνών κλήσεων προς 35 προορισμούς.

Οι υπηρεσίες φωνής λειτουργούν μέσω τεχνολογίας Voice over Broadband (VoBB) πάνω στο ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών της FiberGrid, χωρίς χρήση υποδομών χαλκού. Η υπηρεσία υποστηρίζει λειτουργίες όπως αναγνώριση κλήσης, προώθηση και φορητότητα αριθμού, ενώ η ενεργοποίηση πραγματοποιείται μέσω του υπάρχοντος εξοπλισμού του συνδρομητή, χωρίς να απαιτείται πρόσθετη τεχνική εγκατάσταση.

Η κίνηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ΔΕΗ επιχειρεί να αυξήσει το αποτύπωμά της στην αγορά FTTH. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, το δίκτυο της FiberGrid έχει πλέον περάσει από 1,8 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ περίπου 1 εκατ. γραμμές είναι ήδη διαθέσιμες για άμεση σύνδεση. Η ανάπτυξη του δικτύου πραγματοποιείται με συνδυασμό υπόγειων και εναέριων υποδομών, αξιοποιώντας τις ενεργειακές υποδομές και το γεωγραφικό αποτύπωμα του ομίλου.

Η FiberGrid διαθέτει παρουσία σε 95 περιοχές, με συνδέσεις διαθέσιμες ή υπό ανάπτυξη. Ο στρατηγικός της σχεδιασμός προβλέπει κάλυψη 3,8 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων έως το 2028. Η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει συνολικό αριθμό συνδρομητών FTTH, ωστόσο, σύμφωνα με όσα είχε αναφέρει η διοίκηση κατά την ενημέρωση αναλυτών για τα αποτελέσματα του 2025, πραγματοποιούνται περίπου 200 νέες συνδέσεις ημερησίως.

Τα εμπορικά πακέτα της ΔΕΗ βασίζονται αποκλειστικά σε υποδομή FTTH, με την εταιρεία να επενδύει στην παροχή υψηλών ταχυτήτων και σταθερής σύνδεσης. Σήμερα το ΔΕΗ Fiber διατίθεται με προγράμματα 500 Mbps, 1 Gbps και 2,5 Gbps.

Οι κινήσεις της ΔΕΗ παρακολουθούνται στενά από τους μεγάλους παρόχους της αγοράς, ΟΤΕ, Vodafone και Nova, καθώς η ταχεία ανάπτυξη του FTTH δικτύου της δημιουργεί νέα δεδομένα στον ανταγωνισμό της σταθερής ευρυζωνικής πρόσβασης.

Παράλληλα, στην αγορά συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από τις ευρύτερες τηλεπικοινωνιακές επιδιώξεις της ΔΕΗ, μετά και τη συμμετοχή της στη δημόσια διαβούλευση της ΕΕΤΤ για την εκ νέου απονομή φάσματος στις ζώνες 900 MHz και 1.800 MHz. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός για είσοδο στη λιανική αγορά κινητής τηλεφωνίας, αφήνοντας πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής της επιχείρησης στη σχετική διαγωνιστική διαδικασία.

Η τηλεπικοινωνιακή δραστηριότητα αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΗ για ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών δεδομένων. Στο πλαίσιο αυτό ο όμιλος προωθεί, μεταξύ άλλων, το έργο East to Med Data Corridor για διεθνείς διασυνδέσεις δεδομένων, επενδύσεις σε data centers και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Στον σχεδιασμό αυτό εντάσσεται και το σχέδιο δημιουργίας μεγάλου data center στη Δυτική Μακεδονία, το οποίο η διοίκηση παρουσιάζει ως μέρος του συνολικού μετασχηματισμού της ΔΕΗ σε όμιλο ενεργειακών και ψηφιακών υποδομών (PowerTech).