Η ipexpert διακρίθηκε διεθνώς με το βραβείο Huawei 2025 SEE Valuable Commercial Business Partner

Η ipexpert, ένας από τους κορυφαίους παρόχους τεχνολογικών λύσεων και υπηρεσιών στην Ελλάδα, απέσπασε τη διάκριση «2025 SEE Valuable Commercial Business Partner» από τη Huawei, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική συνεργασία των δύο εταιρειών και τη διαρκή επένδυση της ipexpert στην τεχνολογική και επιχειρηματική ανάπτυξη.

Η συγκεκριμένη αναγνώριση αποτελεί επιστέγασμα της διαρκούς προσπάθειας της ipexpert να παρέχει καινοτόμες, αξιόπιστες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. Παράλληλα, αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι πελάτες κι οι συνεργάτες της εταιρείας, καθώς και την αφοσίωση της ομάδας της στην επίτευξη υψηλών προτύπων τεχνογνωσίας και εξυπηρέτησης.

Σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται συνεχώς, η ipexpert παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία πραγματικής αξίας μέσα από την καινοτομία, την εξειδίκευση και τις στρατηγικές συνεργασίες. Η νέα αυτή διάκριση δίνει ακόμη μεγαλύτερο κίνητρο στην εταιρεία να συνεχίσει δυναμικά, επενδύοντας σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων.

Ο Τρύφωνας Άμερ, Co-Founder & CEO της ipexpert, δήλωσε: «Η βράβευση αυτή αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την ipexpert και αναγνώριση της συλλογικής προσπάθειας της ομάδας μας. Ευχαριστούμε θερμά τη Huawei για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία, καθώς και όλους τους πελάτες και συνεργάτες μας που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πορείας και της επιτυχίας μας. Συνεχίζουμε με το ίδιο όραμα και την ίδια δέσμευση: να δημιουργούμε λύσεις με πραγματικό αντίκτυπο και να επενδύουμε στο μέλλον της τεχνολογίας.»

Η ipexpert συνεχίζει με συνέπεια και όραμα να αναπτύσσει λύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την εξέλιξη των επιχειρήσεων, χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και δημιουργώντας σταθερές βάσεις για το μέλλον.