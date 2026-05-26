Η EPSILONNET και το skywalker.gr ανακοινώνουν στρατηγική συνεργασία

Η EPSILONNET, ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λύσεων λογισμικού για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού στην Ελλάδα, με εκτεταμένη παρουσία σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και κλάδου, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης και ενίσχυσης των λύσεων HR του Ομίλου, ανακοινώνει τη στρατηγική της συνεργασία με το skywalker.gr, μία από τις πλέον καταξιωμένες πλατφόρμες αγγελιών εργασίας.

Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η διασύνδεση της εφαρμογής EPSILON Talent με την πλατφόρμα του skywalker.gr, μέσω της ανάπτυξης ειδικού μηχανισμού (connector), που επιτρέπει την αυτόματη δημοσίευση αγγελιών εργασίας και στις δύο πλατφόρμες ταυτόχρονα, με μία μόνο ενέργεια.

Με τη νέα αυτή δυνατότητα, κάθε αγγελία που δημιουργείται στο EPSILON Talent μπορεί να μεταφέρεται άμεσα στο skywalker.gr, εξασφαλίζοντας:

Σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για τα στελέχη HR

Μείωση λαθών από διπλές καταχωρήσεις

Άμεση και ευρύτερη προβολή των θέσεων εργασίας σε υποψήφιους

Στο πλαίσιο της έναρξης της συνεργασίας, το skywalker.gr προσφέρει στους συνδρομητές του EPSILON Talent δύο δωρεάν δημοσιεύσεις αγγελιών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δοκιμάσουν άμεσα τη νέα λειτουργικότητα και να διαπιστώσουν τα οφέλη της στην πράξη.

Η συνεργασία αυτή ενισχύει περαιτέρω τη στρατηγική της EPSILONNET για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων που απλοποιούν κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες, όπως η προσέλκυση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, προσφέροντας ουσιαστική αξία στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Όπως δήλωσε o Χρήστος Γιατράς, Sales Director HRMS & HCM Solutions EPSILONNET: «Στόχος μας είναι να δίνουμε στους επαγγελματίες του HR εργαλεία που μειώνουν τη γραφειοκρατία και τους επιτρέπουν να επικεντρωθούν σε αυτό που έχει πραγματική αξία: τους ανθρώπους. Η συνεργασία με το skywalker.gr ενισχύει σημαντικά το οικοσύστημα του EPSILON Talent προς αυτή την κατεύθυνση.»

Από την πλευρά του skywalker.gr., o Σωτήρης Χατζηιωαννίδης, Διευθυντής Επιχειρησιακής Συνέχειας δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την EPSILONNET δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις, απλοποιώντας τη διαδικασία δημοσίευσης αγγελιών και ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του recruitment.»