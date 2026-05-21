Η ICEYE εξασφαλίζει τραπεζική χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Η ICEYE, παγκόσμιος ηγέτης στην κυρίαρχη πληροφόρηση από το διάστημα, ανακοινώνει τη σύναψη δανειακής σύμβασης μέσω ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής (RCF) ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας τριών ετών. Η RCF θα διευκολύνει την έκδοση εγγυήσεων έναντι συμβάσεων πελατών, θα ενισχύσει την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας και θα λειτουργήσει ως μηχανισμός στήριξης ρευστότητας.

Η κοινοπραξία των επτά τραπεζών αποτελείται από σκανδιναβικούς, περιφερειακούς και διεθνείς τραπεζικούς εταίρους. Οι συμπληρωματικές δυνατότητες και το συνολικό επιχειρησιακό αποτύπωμα της τραπεζικής ομάδας είναι στρατηγικά ευθυγραμμισμένα με το πλάνο παγκόσμιας επέκτασης της ICEYE σε νέες βασικές αγορές.

«Το 2025 ήταν μια χρονιά ορόσημο για την ICEYE: αυξήσαμε ταυτόχρονα τα έσοδα, την κερδοφορία και τις ταμειακές ροές», δήλωσε ο John Lauria, Global Head of Treasury, ICEYE. «Η σύναψη της RCF αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη της αγοράς στις δυνατότητες μας και αποδεικνύει έμπρακτα την ικανότητά μας να αντλούμε κεφάλαια από διαφορετικές πηγές, ώστε να υποστηρίζουμε την ραγδαία ανάπτυξή μας σε παγκόσμιο επίπεδο. Παράλληλα, ενισχύει την οικονομική μας ευελιξία, σε μια συγκυρία που η ζήτηση για κυρίαρχες διαστημικές δυνατότητες αυξάνεται εκθετικά».

Η RCF έρχεται να ενισχύσει τη θέση της ICEYE μετά από μια εξαιρετική χρονιά το 2025, κατά την οποία η εταιρεία διπλασίασε το μέγεθός της σε οικονομικό και επιχειρησιακό επίπεδο. Παρόμοια πορεία ανάπτυξης αναμένεται και για το 2026.

Η Citi και η Danske Bank ανέλαβαν τους ρόλους των Joint Global Coordinators και Mandated Lead Arrangers. Διαβάστε ολόκληρη την οικονομική ενημέρωση για το 2025 εδώ.