Η Lenovo καταγράφει εξαιρετικά αποτελέσματα στο τέταρτο τρίμηνο

Το Lenovo Group Limited, μαζί με τις θυγατρικές του, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και του συνόλου της χρήσης για το οικονομικό έτος 2025/26, καταγράφοντας ένα εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο και την ισχυρότερη χρονιά στην ιστορία του Ομίλου. Κατά τη διάρκεια του τριμήνου, τα συνολικά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό τέταρτου τριμήνου, φτάνοντας τα 21,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 27% σε ετήσια βάση, σημειώνοντας τον υψηλότερο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης των τελευταίων πέντε ετών, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη[1] διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση και έφτασαν τα 559 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Τα έσοδα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη[2] ξεχώρισαν ως βασικός μοχλός ανάπτυξης, αυξανόμενα κατά 84% σε ετήσια βάση και αντιπροσωπεύοντας το 38% των συνολικών εσόδων του Ομίλου στο τέταρτο τρίμηνο.

Για το σύνολο της χρονιάς, ο Όμιλος κατέγραψε έσοδα-ρεκόρ ύψους 83,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, με τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη να αυξάνονται κατά 42% σε ετήσια βάση και να φτάνουν τα 2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες σημείωσαν ισχυρή διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων, με ιδιαίτερα αξιοσημείωτη την ετήσια επίδοση-ρεκόρ της επιχειρησιακής μονάδας ISG (Infrastructure Solutions Group), η οποία κατέγραψε έσοδα 19,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αλλά και ετήσια κερδοφορία και βελτίωση λειτουργικών κερδών κατά 142 εκατ. δολάρια ΗΠΑ σε ετήσια βάση. Τα έσοδα που σχετίζονται με την Τεχνητή Νοημοσύνη διπλασιάστηκαν σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 33% των συνολικών εσόδων του Ομίλου για το σύνολο της χρήσης.

Τα αποτελέσματα του τέταρτου τριμήνου και συνολικά του Οικονομικού Έτους 25/26 αποδεικνύουν την ικανότητα του Ομίλου να διατηρεί την ανάπτυξη και να ενισχύει την ανταγωνιστική του θέση, ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζεται ένα σύνθετο εξωτερικό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ελλείψεις στην εφοδιαστική αλυσίδα και αυξανόμενο κόστος εξαρτημάτων. Η επιχειρησιακή του αριστεία – που στηρίζεται σε μια ισορροπημένη παγκόσμια επιχειρηματική και παραγωγική παρουσία, καθώς και σε ένα μοντέλο λειτουργίας «global-local» – έχει ως αποτέλεσμα την ισχυρή ανθεκτικότητα σε ένα ασταθές περιβάλλον. Ο Όμιλος συνέχισε επίσης να αυξάνει τις επενδύσεις στην καινοτομία, με τις δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) να αυξάνονται κατά 16% σε ετήσια βάση στο τέταρτο τρίμηνο, φτάνοντας το 3,5% των εσόδων του Ομίλου, και κατά 9% σε ετήσια βάση για το σύνολο της χρήσης, φτάνοντας το 3% των συνολικών εσόδων. Ταυτόχρονα, η συνεχής πρόοδος στην υλοποίηση του οράματος Hybrid AI τοποθετεί τη Lenovo Group Limited στην πρώτη γραμμή της νέας εποχής του AI inferencing και της εκδημοκρατικοποίησής της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lenovo Group Limited ανακοίνωσε τελικό μέρισμα ύψους 33,70 σεντς Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή για τη χρήση που έληξε στις 31 Μαρτίου 2026.

Δήλωση Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου – Yuanqing Yang:

«Η Lenovo ολοκλήρωσε την καλύτερη χρονιά στην ιστορία της με ένα εξαιρετικό τέταρτο τρίμηνο, κατά το οποίο υλοποιήσαμε όλα όσα είχαμε δεσμευτεί. Επαναφέραμε την επιχειρησιακή μονάδα του ISG (Infrastructure Solutions Group) σε μια βιώσιμη και κερδοφόρα τροχιά ανάπτυξης και πετύχαμε υπερ-ανάπτυξη αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της ραγδαία αναπτυσσόμενης αγοράς υποδομών Τεχνητής Νοημοσύνης. Μέσω της σταθερής υλοποίησης της στρατηγικής Hybrid AI, βρισκόμαστε σε θέση να ηγηθούμε στο νέο κύμα του AI inferencing και της εκδημοκρατικοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης. Με ισχυρή δυναμική σε όλες τις δραστηριότητές μας, είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνουμε πραγματικότητα τον στόχο μας να εξελιχθούμε σε μια εταιρεία αξίας 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ μέσα στα επόμενα δύο χρόνια, συνεχίζοντας παράλληλα να προσφέρουμε ισχυρές αποδόσεις στους μετόχους μας.»

Αποτελέσματα 4ου Τριμήνου:

Intelligent Devices Group (IDG):

Τα έσοδα του IDG αυξήθηκαν κατά 24% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 14,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, με τα έσοδα από PCs και Smart Devices να ενισχύονται κατά 26% σε ετήσια βάση — τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης των τελευταίων πέντε ετών. Το λειτουργικό περιθώριο διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο, στο 6,9%.

Στα PC, η Lenovo διατήρησε το σημαντικό προβάδισμα κερδοφορίας της έναντι του ανταγωνισμού, με την αύξηση των αποστολών να υπερβαίνει την αγορά κατά σχεδόν έξι ποσοστιαίες μονάδες. Επιπλέον, ήταν η μοναδική εταιρεία ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους προμηθευτές παγκοσμίως που κατέγραψε συνεχόμενη θετική ετήσια αύξηση αποστολών κατά τα τελευταία 10 τρίμηνα.

Το παγκόσμιο μερίδιο αγοράς PCs έφτασε ποσοστό ρεκόρ το τέταρτο τρίμηνο, που ανήλθε σε 24,4%, διατηρώντας την πρώτη θέση (#1), με τη διαφορά ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη εταιρεία να διευρύνεται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 15 ετών.

Το μείγμα αποστολών premium PCs έφτασε το 50% στο τέταρτο τρίμηνο, με τις αποστολές να αυξάνονται κατά 29% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας την δυναμική σε τμήματα υψηλότερης αξίας.

Στον τομέα κινητής τηλεφωνίας, τα smartphones της Motorola κατέγραψαν ρεκόρ αποστολών στο τέταρτο τρίμηνο, επιτυγχάνοντας διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Η αναστροφή της πορείας του ISG οδήγησε στα υψηλότερα έως σήμερα λειτουργικά κέρδη και περιθώρια στην ιστορία της επιχειρησιακής μονάδας, με έσοδα-ρεκόρ για το τρίμηνο που ανήλθαν σε 5,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 37% σε ετήσια βάση, και λειτουργικά κέρδη που ανήλθαν σε 202 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

Η επιχειρησιακή μονάδα παρουσιάζει ισχυρή δυναμική σε όλους τους τομείς, με pipeline έργων για servers Τεχνητής Νοημοσύνης ύψους 21 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και περισσότερες από 5.800 υλοποιήσεις AI για πελάτες.

Η υλοποίηση σε επίπεδο rack-scale προχώρησε σημαντικά, με τα πρώτα racks GB300 NVL72 να αποστέλλονται το προηγούμενο τρίμηνο και τις πλατφόρμες που βασίζονται στη Rubin να βρίσκονται εντός χρονοδιαγράμματος για την προγραμματισμένη διάθεσή τους στο δεύτερο εξάμηνο, υποστηρίζοντας ταχύτερο “time to first token” και παράδοση προς τους πελάτες.

Η ετήσια παραγωγική δυνατότητα σε servers ξεπέρασε τα 70.000 racks σε συστήματα AI, υπολογιστικής ισχύος και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 11.000 racks με άμεση υδρόψυξη (Direct Liquid Cooling), ειδικά σχεδιασμένων για φορτία εργασίας Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η εξαγορά της Infinidat ολοκληρώθηκε στις αρχές Απριλίου, ενισχύοντας τις δυνατότητες του ISG στον τομέα της αποθήκευσης υψηλών επιδόσεων για επιχειρήσεις και δημιουργώντας προοπτικές για μακροπρόθεσμη αύξηση των περιθωρίων κέρδους και διεύρυνση των ευκαιριών στην αγορά.Top of FormBottom of Form

Solutions and Services Group (SSG):

Το SSG διατήρησε τη διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων και την υψηλή κερδοφορία που ξεπέρασε το 20%, με τα έσοδα να ανέρχονται σε 2,6 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, επεκτείνοντας σε πέντε συνεχόμενα έτη τη διψήφια ετήσια ανάπτυξη.

Ποσοστό-ρεκόρ 62% των εσόδων προήλθε από τα Managed Services και Projects & Solutions, επιταχύνοντας τη μετάβαση σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας και επαναλαμβανόμενων εσόδων, που παρέχονται μέσω ενός κλιμακούμενου, τεχνολογικά καθοδηγούμενου μοντέλου με περιορισμένη εξάρτηση από ανθρώπινη εργασία, βασισμένου σε βαθιά τεχνογνωσία και εξειδίκευση.

Το Lenovo Hybrid AI Advantage™ συνέχισε να κερδίζει έδαφος, βοηθώντας τους πελάτες να μειώσουν τον χρόνο μέχρι το πρώτο αποτέλεσμα (“time to first token”) μέσω του AI Factory και να αυξήσουν την αξία ανά token μέσω περισσότερων από 60 περιπτώσεων χρήσης AI στη βιβλιοθήκη AI Library, με εφαρμογές που επεκτείνονται στον κατασκευαστικό τομέα, το λιανεμπόριο και τον αθλητισμό.

Το TruScale αναδείχθηκε σε βασικό μοχλό ανάπτυξης, βοηθώντας επιχειρήσεις και παρόχους cloud να κλιμακώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη σε παραγωγικό περιβάλλον μέσω ενός ευέλικτου μοντέλου «pay-as-you-go», που επιταχύνει την υλοποίηση, βελτιώνει τη χρήση πόρων και επιτρέπει την κλιμάκωση του AI με καλύτερη προβλεψιμότητα κόστους.

Σύνοψη πλήρους οικονομικής χρήσης

Τα έσοδα του Ομίλου ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ, φτάνοντας τα 83,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 20% σε ετήσια βάση. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 42% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο από αυτόν των εσόδων. Όλες οι επιχειρηματικές μονάδες πέτυχαν διψήφια ετήσια αύξηση εσόδων, ενώ ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, η Τεχνητή Νοημοσύνη, κατέγραψε αύξηση εσόδων κατά 105% σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 33% των συνολικών εσόδων του Ομίλου. Οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη αυξήθηκαν κατά 9% σε ετήσια βάση, φτάνοντας το 3% των συνολικών εσόδων.

Βασικά σημεία ανά επιχειρηματική μονάδα:

IDG – Ετήσια έσοδα που ανήλθαν σε 58,9 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 17% σε ετήσια βάση, με ενισχυμένη ηγετική θέση στην αγορά σε όλες τις κατηγορίες PCs.

ISG – Ετήσια έσοδα-ρεκόρ που ανήλθαν 19,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 32% σε ετήσια βάση, επιτυγχάνοντας ετήσια κερδοφορία, με τα λειτουργικά κέρδη να βελτιώνονται στα 73 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

SSG – Τα έσοδα ξεπέρασαν για πρώτη φορά το όριο των 10 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αυξημένα κατά 19% σε ετήσια βάση, με τα λειτουργικά κέρδη να έχουν υπερδιπλασιαστεί κατά την τελευταία πενταετία.

Εταιρικά και ESG νέα

Σημαντικά επιτεύγματα, ανακοινώσεις και δεσμεύσεις κατά το προηγούμενο τρίμηνο περιλαμβάνουν: