Η EPSILONNET ολοκλήρωσε το έργο μετάβασης συστημάτων HR & Payroll του Hellenic Quality Foods

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

Ο Όμιλος EPSILONNET ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο μετάβασης των συστημάτων Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για τον HQF Hellenic Quality Foods, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την τεχνογνωσία και την αξιοπιστία του στην υλοποίηση σύνθετων έργων Human Capital Management για μεγάλους οργανισμούς.

Ο Όμιλος HQF, ένας από τους πλέον δυναμικούς και αναπτυσσόμενους ομίλους στον χώρο της παραγωγής και διανομής τροφίμων στην Ελλάδα, προχώρησε στον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, επιλέγοντας τις λύσεις ScanHRMS / Epsilon HR Suite του Ομίλου EPSILONNET για την κάλυψη των αναγκών Μισθοδοσίας, Ωρομέτρησης και Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.

Το έργο περιλάμβανε:

Επιτυχημένη μετάβαση στο νέο περιβάλλον Μισθοδοσίας

Ενοποίηση και αναβάθμιση των διαδικασιών Ωρομέτρησης

Πλήρη υλοποίηση και διασύνδεση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας

Αυτοματοποιημένη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ

Βελτιστοποίηση των καθημερινών HR διαδικασιών και reporting

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιχειρησιακή συνέχεια, διασφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση των λειτουργιών χωρίς διακοπή της καθημερινής δραστηριότητας του Ομίλου, ενώ παράλληλα ενίσχυσε σημαντικά την ταχύτητα, την ακρίβεια και τη διαφάνεια των διαδικασιών διαχείρισης προσωπικού.

Με την ολοκλήρωση του έργου, ο Όμιλος HQF διαθέτει πλέον ένα σύγχρονο και πλήρως ενοποιημένο περιβάλλον διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, το οποίο υποστηρίζει αποτελεσματικά τις αυξημένες επιχειρησιακές ανάγκες του οργανισμού και δημιουργεί ισχυρή βάση για τη μελλοντική του ανάπτυξη.

Ο κ. Ιωάννης Τριανταφύλλου, HR Manager του Ομίλου HQF Hellenic Quality Foods, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση του έργου σε συνεργασία με τον Όμιλο EPSILONNET αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του Ομίλου μας. Η μετάβαση σε ένα σύγχρονο και πλήρως ενοποιημένο περιβάλλον Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μάς δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ταχύτητα των καθημερινών ΗR διαδικασιών μας, διασφαλίζοντας παράλληλα πλήρη συμμόρφωση με το σύγχρονο κανονιστικό πλαίσιο.»

Ο κ. Βασίλης Πρασσάς, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων & Γενικός Διευθυντής της Epsilon HR, δήλωσε: «Η επιτυχής ολοκλήρωση ενός ακόμη σύνθετου έργου HR & Payroll για έναν κορυφαίο ελληνικό όμιλο, όπως η HQF, επιβεβαιώνει τη στρατηγική μας δέσμευση να παρέχουμε ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις που στηρίζουν ουσιαστικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων. Συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά σε τεχνολογίες και υπηρεσίες που ενισχύουν την παραγωγικότητα, τη συμμόρφωση και τη συνολική εμπειρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.»