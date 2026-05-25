CBS: προμήθεια υποδομών για τις πρώτες ψηφιακές εξετάσεις στα τμήματα του ΑΠΘ

Η Cosmos Business Systems υπέγραψε σύμβαση με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το έργο «Προμήθεια υποδομών για τις ψηφιακές εξετάσεις στα Τμήματα του ΑΠΘ», συμβάλλοντας στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού της ανώτατης εκπαίδευσης και στην αναβάθμιση των διαδικασιών εξέτασης.

Το έργο αφορά την προμήθεια σύγχρονων υποδομών διεξαγωγής και διαχείρισης, που θα αξιοποιηθούν για την υποστήριξη των ψηφιακών εξετάσεων στα Τμήματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μέσα από την υλοποίηση του έργου, το ΑΠΘ ενισχύει τις ψηφιακές του υποδομές, διαμορφώνοντας ένα πιο ευέλικτο, οργανωμένο και σύγχρονο περιβάλλον για τη διεξαγωγή εξεταστικών διαδικασιών.

Η υλοποίηση του έργου αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου, υποστηρίζοντας τη μετάβαση σε πιο αποδοτικές και τεχνολογικά προηγμένες διαδικασίες αξιολόγησης. Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο της τεχνολογίας στην καθημερινή ακαδημαϊκή πράξη, προσφέροντας στους φοιτητές και στο διδακτικό προσωπικό ένα πιο σύγχρονο και λειτουργικό ψηφιακό περιβάλλον.

Σχετικά με το έργο, ο κ. Σταύρος Ελευθερίου, Διευθυντής Βορείου Ελλάδος της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ανάληψη ενός έργου που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό ενός κορυφαίου ακαδημαϊκού ιδρύματος, όπως το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Cosmos Business Systems. Με την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας σε σύνθετα έργα πληροφορικής, συμβάλλουμε στην ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών της εκπαίδευσης και στη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων που υποστηρίζουν την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη νέα γενιά.»