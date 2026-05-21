Η eSafe Cyber Security Hellas και η Cato Networks ανέδειξαν το μέλλον του AI-native SASE

Η eSafe Cyber Security Hellas, μέλος του eSafe Cyber Security Group, διοργάνωσε σε συνεργασία με τη Cato Networks ένα exclusive roundtable event με θέμα “The Evolution of SASE – Rewriting the Rules of IT with Platform Economy”.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 7 Μαΐου στην Αθήνα, συγκεντρώνοντας στελέχη της αγοράς και επαγγελματίες του cybersecurity σε μια βραδιά αφιερωμένη στις νέες αρχιτεκτονικές ασφάλειας και τη μετάβαση σε AI-native υποδομές.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η μετάβαση από αποσπασματικές αρχιτεκτονικές ασφάλειας σε ενοποιημένες AI-native πλατφόρμες ασφαλείας, στο πλαίσιο του Platform Economy μοντέλου, το οποίο ενοποιεί networking και security μέσα από μία κοινή cloud-native αρχιτεκτονική.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η Alessandra Brancaccio, Channel Account Manager Italy, Greece & Malta της Cato Networks, παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις στον χώρο του SASE και ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί μπορούν να επιτύχουν ασφαλή ψηφιακό μετασχηματισμό μέσα από AI-native και cloud-native προσεγγίσεις.

Από την πλευρά της eSafe Cyber Security Hellas, ο Παναγιώτης Μυλωνάς, Chief Commercial Officer, αναφέρθηκε στον ρόλο που διαδραματίζει η στρατηγική συνεργασία με τη Cato Networks στην υποστήριξη οργανισμών που επιδιώκουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, scalability και operational efficiency.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με dinner & networking, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες γύρω από το εξελισσόμενο τοπίο της κυβερνοασφάλειας και τις τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον της ψηφιακής ασφάλειας.

Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το συγκεκριμένο roundtable, η eSafe Cyber Security Hellas επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να φέρνει στην ελληνική αγορά σύγχρονες AI-native αρχιτεκτονικές κυβερνοασφάλειας που συνδυάζουν καινοτομία, απλότητα και επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα.