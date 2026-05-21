Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής διοργανώνει σεμινάριο ανάπτυξης παιχνιδιού για Atari 2600 με τη bAtari Basic

Το Ελληνικό Μουσείο Πληροφορικής διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη παιχνιδιού για την ιστορική κονσόλα Atari 2600, αξιοποιώντας τη bAtari Basic, ένα εργαλείο που επιτρέπει την εισαγωγή στον προγραμματισμό παιχνιδιών με απλό και κατανοητό τρόπο.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα 14 ετών και άνω και δεν απαιτεί προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Στόχος του είναι να φέρει τους συμμετέχοντες σε επαφή με τις βασικές αρχές του game development, μέσα από ένα ιδιαίτερο παράδειγμα της ιστορίας των video games και της πληροφορικής.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν πώς μια απλή ιδέα μπορεί να μετατραπεί σταδιακά σε παιχνίδι: από τον βασικό κώδικα και την κίνηση στην οθόνη, μέχρι τους κανόνες, το σκορ, τις προκλήσεις και τη δημιουργία ενός μικρού playable demo.

Στο πλαίσιο του σεμιναρίου θα παρουσιαστούν:

η ιστορία και τα βασικά χαρακτηριστικά του Atari 2600,

οι βασικές αρχές προγραμματισμού με τη bAtari Basic,

η δημιουργία απλών γραφικών και κίνησης,

ο χειρισμός εισόδου μέσω joystick,

η λογική του gameplay, του σκορ και των συγκρούσεων,

η δοκιμή ενός απλού playable demo σε emulator.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαθέσιμες ημερομηνίες:

Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, 12:00–17:00

Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, 12:00–17:00

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 5 ώρες και το κόστος συμμετοχής είναι 30€ ανά συμμετέχοντα.

Για αρχάριους — δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία

Εξοπλισμός: δεν χρειάζεται να έχετε κάτι μαζί σας

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης με τη σφραγίδα του Ελληνικού Μουσείου Πληροφορικής.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την ιστορία της τεχνολογίας, τον προγραμματισμό και τη δημιουργικότητα, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη πώς γεννιέται ένα παιχνίδι και πώς οι περιορισμοί μιας παλιάς κονσόλας μπορούν να γίνουν αφορμή για δημιουργική σκέψη και επίλυση προβλημάτων.

Δηλώσεις συμμετοχής:

https://elmp.gr/anaptyxi-paichnidioy-gia-atari-2600-me-ti-batari-basic/ (περιορισμένος αριθμός θέσεων διότι τα τμήματα θα είναι εώς 10 άτομα).