Epsilon Net: συμμετοχή στο Strategic Regional Cooperation in Southeastern Europe Bilateral Cooperation

Όλες οι εξελίξεις σε τηλεπικοινωνίες και τεχνολογία στο Google News! Ακολουθήστε το Infocom.gr για τις σημαντικότερες ειδήσεις της ψηφιακής αγοράς.

O Όμιλος EPSILONNET συμμετέχει στο Forum «Strategic Regional Cooperation in Southeastern Europe», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Βουκουρεστίου, με την συμμετοχή σημαντικών επιχειρήσεων από την Ελλάδα και τη Ρουμανία και την παρουσία εκπροσώπων κυβερνητικών φορέων και επιχειρηματικών οργανισμών.

Το Forum έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση των διμερών επιχειρηματικών και επενδυτικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ρουμανίας, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπη. Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας θα είναι τον ο κ. Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Εσωτερικών για θέματα Μακεδονίας και Θράκης.

Στο πλαίσιο του Forum, θα πραγματοποιηθούν θεματικά workshops, στρογγυλές τράπεζες και στοχευμένες συναντήσεις επιχειρηματικής δικτύωσης (B2B), με τη συμμετοχή σημαντικών επιχειρηματικών φορέων και ελληνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής δυναμικής, όπως η τεχνολογία, οι υπηρεσίες, ιατρικά προϊόντα, η βιομηχανία, τα κατασκευαστικά έργα και η παραγωγή τροφίμων.

Τον Όμιλο EPSILONNET θα εκπροσωπήσουν ο κ. Φώτης Ρωμούδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης του Ομίλου και ο κ. Νίκος Ριζόπουλος, Διευθυντής της θυγατρικής εταιρίας του Ομίλου στη Ρουμανία. Στόχος της συμμετοχής των στελεχών του Ομίλου είναι η παρουσίαση των δυνατότητων του χαρτοφυλακίου τεχνολογικών λύσεων του Ομίλου και πιο συγκεκριμένα στους τομείς:

επιχειρηματικού λογισμικού (ERP, CRM, SCA & BI)

Λιανικού Εμπορίου (RetailStudio & εξειδικευμένου Λογισμικού)

διαχείρισης έργων ανταλλαγής και διαχείρισης δεδομένων (EDI, myDATA Hub, e-Archiving) και

τεχνητής Νοημοσύνης (EPSILON AI & AI Agents)

Ως ένας από τους κορυφαίους Ομίλους Τεχνολογίας και Επιχειρηματικού Λογισμικού η EPSILONNET επενδύει συστηματικά στην καινοτομία και ανάπτυξη ολοκληρωμένων ψηφιακών λύσεων με διεθνή προσανατολισμό υποστηρίζοντας περισσότερες από 230.000 επιχειρήσεις & οργανισμούς στην Ελλάδα, την Ρουμανία και την Κύπρο.

Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες και τα στελέχη τους στην Ελλάδα & στην Ρουμανία που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα Β2Β Networking Meetings στο Βουκουρέστι με τα στελέχη του Ομίλου EPSILONNET παρακαλούνται να αξιοποιήσουν τα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.