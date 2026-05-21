Startup Village Beyond Tomorrow: δύο διαγωνισμοί, διεθνή έπαθλα και μια σκηνή αφιερωμένη στις startups

Η BEYOND 2026 επιστρέφει στην Αθήνα, από τις 17 έως τις 19 Ιουνίου 2026, στο Metropolitan Expo, με το Startup Village Beyond Tomorrow στο επίκεντρο: έναν δυναμικό κόμβο για startups, επενδυτές, επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και φορείς καινοτομίας. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν θα έχουν τη δυνατότητα να:

εκθέσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους μέσα από δικό τους περίπτερο ,

, έρθουν σε άμεση επαφή με πιθανούς συνεργάτες, επενδυτές και φορείς της αγοράς,

ενισχύσουν την αναγνωρισιμότητα και την παρουσία τους στο οικοσύστημα τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

ακούσουν από κοντά τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το οικοσύστημα , μέσα από ομιλίες, panels και συζητήσεις στο Startup Village Stage, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες των startups.

συμμετάσχουν και να διαγωνιστούν σε δύο σημαντικούς διαγωνισμούς καινοτομίας,

World Startup Cup: Από το Startup Village της BEYOND στη διεκδίκηση του 1 εκατ. Δολαρίων

Η BEYOND 2026 φιλοξενεί το World Startup Cup – Greece Regional, δίνοντας στις startups την ευκαιρία να ανέβουν στο Startup Village Stage και να διεκδικήσουν θέση στην παγκόσμια σκηνή.

Η νικήτρια startup θα αναδειχθεί Regional Champion στην Beyond και θα ταξιδέψει με όλα τα έξοδα πληρωμένα στο San Francisco για το Startup World Cup Grand Finale 2026, όπου θα διαγωνιστεί για το μεγάλο επενδυτικό έπαθλο του 1.000.000 δολαρίων. Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό εδώ.

Sustainability–Energy & Defence Hackathon σε συνεργασία με το ACE in

Στο πλαίσιο της BEYOND 2026 θα πραγματοποιηθεί επίσης το Sustainability–Energy & Defence Hackathon, μια τριήμερη δράση καινοτομίας σε συνεργασία με το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation – ACEin του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ομάδες με λύσεις στη βιώσιμη ενέργεια, την αμυντική τεχνολογία, την ασφάλεια και τις dual-use εφαρμογές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους σε πραγματικό περιβάλλον.

Η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει συμμετοχή στο Creative Business Cup Final 2026 στην Κοπεγχάγη, με κάλυψη αεροπορικών εισιτηρίων και διαμονής για ένα μέλος της ομάδας. Περισσότερες πληροφορίες για το Hackathon εδώ.

Το μέλλον της καινοτομίας ξεκινά εδώ

Η BEYOND 2026 φέρνει κοντά startups, τεχνολογία, έρευνα, επενδυτές και αγορά, δημιουργώντας το απόλυτο σημείο συνάντησης για το οικοσύστημα καινοτομίας. Τα εισιτήρια είναι ήδη διαθέσιμα.

Εξασφαλίστε τη θέση σας και ζήστε από κοντά το πιο δυναμικό τεχνολογικό και επιχειρηματικό γεγονός της χρονιάς.