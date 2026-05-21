Νέες ανακοινώσεις προϊόντων στο Google Marketing Live

Στο Google Marketing Live, η Google ανακοίνωσε τις τελευταίες καινοτομίες προϊόντων διαφήμισης και ηλεκτρονικού εμπορίου που έρχονται στο Google και το YouTube. Παρακάτω θα βρείτε μία σύνοψη όλων των ανακοινώσεων. Τα βασικά νέα από το GML 2026:

Δημιουργήστε διαφημίσεις που δίνουν πραγματικές απαντήσεις:

Η Google ανακοίνωσε νέες μορφές διαφήμισης για την Αναζήτηση (Search) και τη Λειτουργία AI (AI Mode), με σκοπό να μετατρέψει τις διαφημίσεις σε απρόσκοπτες αλληλεπιδράσεις, γεφυρώνοντας το χάσμα ανάμεσα στην αρχική ανακάλυψη του χρήστη και την τελική του αγορά.

Επίσης, διευκολύνει τους συνεργάτες της να έχουν πρόσβαση σε αυτές τις νέες μορφές διαφήμισης, προσφέροντας νέες δυνατότητες που ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τους στόχους του brand τους.

Μετατρέψτε την αυτοματοποίηση σε ευφυΐα:

Η εταιρεία δημιούργησε έναν νέο Σύμβουλο (Advisor) που έχει αναπτυχθεί με τη δύναμη του Gemini, ο οποίος σύντομα θα είναι διαθέσιμος σε όλα τα προϊόντα Google Ads ως ένας μόνιμος στρατηγικός συνεργάτης. Ο Advisor θα βασίζεται στις νέες δυνατότητες της Google για να εντοπίζει προβλήματα και να παρακολουθεί την απόδοση των καμπανιών προληπτικά.

Κλιμακώστε την ανθρώπινη δημιουργικότητα:

Οι νέες δυνατότητες του Asset Studio, με τη δύναμη του Gemini, θα βοηθήσουν τους επαγγελματίες του μάρκετινγκ να εξαλείψουν τις εικασίες από τη δημιουργική διαδικασία, επεκτείνοντας το μοναδικό όραμα της ομάδας τους σε παγκόσμια κλίμακα και διασφαλίζοντας ότι τα δημιουργικά στοιχεία συνδέονται με το κατάλληλο κοινό.

Αξιοποιήστε την νέα εποχή του “agentic commerce” (εμπορίου με agents):

H Google φέρνει περισσότερες δυνατότητες του Universal Commerce Protocol – UCP, συμπεριλαμβανομένης της εμπειρίας ολοκλήρωσης αγοράς στη Λειτουργία AI της Αναζήτησης και στην εφαρμογή Gemini, ενώ παράλληλα εξελίσσει την εμπειρία για τους εμπόρους ενσωματώνοντας τις Άμεσες Προσφορές (Direct Offers).

Οδηγήστε την ανακάλυψη σε περισσότερες επιφάνειες, κλάδους και αγορές:

Η Google παρουσιάζει νέες δυνατότητες για τις καμπάνιες Demand Gen με τη δύναμη του AI, όπως νέο διαφημιστικό χώρο στους Χάρτες Google (Google Maps) που συνδέει τα brands με άτομα που εξερευνούν την τοπική περιοχή, καθώς και συνδέσμους ολοκλήρωσης αγοράς σε εννέα νέες αγορές. Τα product feeds επεκτείνονται σε περισσότερες επιφάνειες και κλάδους – συμπεριλαμβανομένου του κλάδου του αυτοκινήτου. Επιπλέον, ξεκινήστε πιο γρήγορα με τη δημιουργία καμπανιών Demand Gen με τη βοήθεια του AI.

Αξιοποιήστε τα δεδομένα μέσω ενοποιημένης μέτρησης:

Η Google ενσωματώνει το Meridian – το μοντέλο μίγματος μάρκετινγκ (MMM) ανοικτού κώδικα – στο Google Analytics 360.