Η Salesforce ανακοινώνει ρεκόρ αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027

Η Salesforce, η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία AI CRM, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του οικονομικού έτους 2027, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2026.
Βασικά Οικονομικά Στοιχεία A’ Τριμήνου
- Οι τρέχουσες υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης ανήλθαν σε 33,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση και 13% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία (“CC”).
- Οι συνολικές υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης διαμορφώθηκαν σε 67,9 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση.
- Τα έσοδα από συνδρομές και υπηρεσίες υποστήριξης για το A’ τρίμηνο ανήλθαν σε 10,6 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση και 12% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 428 εκατ. δολαρίων από την Informatica.
- Τα συνολικά έσοδα του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 11,1 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση και 12% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 444 εκατ. δολαρίων από την Informatica.
- Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βάσει GAAP για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 21,1%, ενώ το non-GAAP λειτουργικό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 34,8%.
Τα απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή βάσει GAAP για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,42 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 52% σε ετήσια βάση, ενώ τα non- GAAP απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,88 δολάρια, αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση.