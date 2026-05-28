Η Salesforce ανακοινώνει ρεκόρ αποτελεσμάτων για το Α’ τρίμηνο του οικονομικού έτους 2027

Η Salesforce, η κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία AI CRM, ανακοίνωσε τα αποτελέσματα του Α’ τριμήνου του οικονομικού έτους 2027, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 30 Απριλίου 2026.

Βασικά Οικονομικά Στοιχεία A’ Τριμήνου

Οι τρέχουσες υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης ανήλθαν σε 33,6 δισ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 14% σε ετήσια βάση και 13% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία (“CC”).

Οι συνολικές υπολειπόμενες υποχρεώσεις εκτέλεσης διαμορφώθηκαν σε 67,9 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 11% σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από συνδρομές και υπηρεσίες υποστήριξης για το A’ τρίμηνο ανήλθαν σε 10,6 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 14% σε ετήσια βάση και 12% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 428 εκατ. δολαρίων από την Informatica.

Τα συνολικά έσοδα του πρώτου τριμήνου ανήλθαν σε 11,1 δισ. δολάρια, παρουσιάζοντας αύξηση 13% σε ετήσια βάση και 12% σε σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, συμπεριλαμβανομένης συνεισφοράς 444 εκατ. δολαρίων από την Informatica.

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους βάσει GAAP για το πρώτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 21,1%, ενώ το non-GAAP λειτουργικό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 34,8%.

Τα απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή βάσει GAAP για το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,42 δολάρια, καταγράφοντας αύξηση 52% σε ετήσια βάση, ενώ τα non- GAAP απομειωμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,88 δολάρια, αυξημένα κατά 50% σε ετήσια βάση.