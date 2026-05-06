Η Cosmos Business Systems αναλαμβάνει έργο ασφάλειας δεδομένων για την ΑΑΔΕ

Η Cosmos Business Systems αναδείχθηκε οριστικός ανάδοχος του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για το έργο «Προμήθεια συνόλου λύσεων υλικού και λογισμικού ασφάλειας», στο πλαίσιο του έργου «SUB14. Συστήματα Ασφάλειας Δεδομένων στην ΑΑΔΕ».

Το έργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και παράδοση εξειδικευμένων λύσεων ασφάλειας πληροφοριών, που έρχονται να ενισχύσουν περαιτέρω την επιχειρησιακή ανθεκτικότητα και την προστασία κρίσιμων ψηφιακών υποδομών της Α.Α.Δ.Ε.

Η χρηματοδότηση του έργου εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, επιβεβαιώνοντας τη σημασία του για την ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας του δημόσιου τομέα.

Με ισχυρή τεχνογνωσία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, η Cosmos Business Systems αναπτύσσει και υλοποιεί ολοκληρωμένες λύσεις cyber security για την προστασία κρίσιμων υποδομών, δεδομένων και πληροφοριακών συστημάτων. Η εμπειρία της εκτείνεται σε έργα ασφάλειας δικτύων, προστασίας δεδομένων, διαχείρισης κυβερνοαπειλών, επιχειρησιακής συνέχειας και προηγμένων υπηρεσιών ασφάλειας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως στρατηγικού συνεργάτη οργανισμών που επενδύουν σε ένα ασφαλές και ανθεκτικό ψηφιακό περιβάλλον.

Με την ανάληψη του συγκεκριμένου έργου, η Cosmos Business Systems ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της σε έργα υψηλής κρισιμότητας για τον δημόσιο τομέα, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύνθετων τεχνολογικών υποδομών, καθώς και σε έργα κυβερνοασφάλειας και προστασίας πληροφοριακών συστημάτων.

Ο κ. Δημήτρης Δάφνης, Πρόεδρος και CEO της Cosmos Business Systems, δήλωσε: «Η ανάδειξη της Cosmos Business Systems ως οριστικού αναδόχου για ένα τόσο σημαντικό έργο της Α.Α.Δ.Ε. αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και ευθύνη για την εταιρεία μας. Η ασφάλεια δεδομένων και η ανθεκτικότητα των κρίσιμων δημόσιων ψηφιακών υποδομών αποτελούν σήμερα στρατηγική προτεραιότητα για τη χώρα. Με τεχνογνωσία, εμπειρία και αίσθημα ευθύνης, συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ενίσχυση της ψηφιακής θωράκισης του Δημοσίου και στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και σύγχρονου περιβάλλοντος για τη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών».