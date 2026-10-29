Η LG Electronics ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 2026

Η LG Electronics ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματά της για το τρίτο τρίμηνο του 2026, καταγράφοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 23,82 τρισ. KRW (περίπου 16,75 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 781,9 δισ. KRW (περίπου 549,89 εκατ. USD). Κατά το πρώτο εννιάμηνο του έτους, τα αθροιστικά ενοποιημένα έσοδα ανήλθαν σε 71,38 τρισ. KRW (περίπου 50,20 δισ. USD), σημειώνοντας αύξηση 9,2% σε ετήσια βάση, ενώ τα αθροιστικά λειτουργικά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 4,03 τρισ. KRW (περίπου 2,83 δισ. USD), αυξημένα κατά 55,9%.

Παρά τις εξωτερικές προκλήσεις, μεταξύ των οποίων και οι γεωπολιτικές αβεβαιότητες, οι βασικοί επιχειρηματικοί τομείς της LG συνέχισαν να αναπτύσσονται, αξιοποιώντας την ισχυρή θέση τους στην αγορά και τα διαφοροποιημένα προϊόντα τους. Το τρίτο τρίμηνο, τα έσοδα από τη συνδρομητική δραστηριότητα της LG, η οποία περιλαμβάνει τόσο συνδρομητικά προγράμματα διάθεσης προϊόντων όσο και υπηρεσίες συντήρησης, αυξήθηκαν κατά 8,6% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 760 δισ. KRW (περίπου 534,49 εκατ. USD). Παράλληλα, τα έσοδα από τις δραστηριότητες B2B αυξήθηκαν κατά 3,4%, στα 6,1 τρισ. KRW (περίπου 4,29 δισ. USD). Τα λειτουργικά κέρδη κατέγραψαν διψήφιο ποσοστό αύξησης σε ετήσια βάση. Οι τομείς των οικιακών συσκευών και των λύσεων οχημάτων διατήρησαν τη σταθερή κερδοφορία τους, ενώ ο τομέας των μέσων και της ψυχαγωγίας παρουσίασε σημαντική βελτίωση των επιδόσεών του σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

Η LG αξιοποιεί την ισχύ των βασικών δραστηριοτήτων της, αναπτύσσοντας παράλληλα νέους μοχλούς ανάπτυξης και επιδιώκοντας τη μετατροπή τους σε απτά επιχειρηματικά αποτελέσματα. Οι αθροιστικές παραγγελίες για λύσεις ψύξης data centers τεχνητής νοημοσύνης (AIDC) ξεπέρασαν τα 3 τρισ. KRW (περίπου 2,11 δισ. USD) έως το τέλος του τρίτου τριμήνου, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από περίπου 600 δισ. KRW (περίπου 421,97 εκατ. USD) στο τέλος του πρώτου εξαμήνου. Η LG επενδύει επιπλέον 220 δισ. KRW (περίπου 154,72 εκατ. USD) για την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την επέκταση της δυναμικότητάς της, μεταξύ άλλων μέσω της εξασφάλισης στρατηγικής παραγωγικής βάσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, κοντά σε σημαντικά κέντρα ανάπτυξης υποδομών AIDC.

Στον τομέα της ρομποτικής, το Data Factory της LG, το οποίο περιγράφεται ως η μεγαλύτερη εγκατάσταση συλλογής και επεξεργασίας ρομποτικών δεδομένων στην Κορέα, έχει ξεκινήσει τη μερική λειτουργία του. Η προετοιμασία των υποδομών για τη μαζική παραγωγή ενεργοποιητών (actuators) προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ενώ η LG επιδιώκει παράλληλα την εξασφάλιση παραγγελιών από δυνητικούς διεθνείς πελάτες. Στον τομέα των λύσεων AI Home, η εταιρεία σχεδιάζει να συνεργαστεί με κορυφαίες διεθνείς εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος AI Home που θα βασίζεται στις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες του Internet of Things – IoT.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, η LG θα συνεχίσει να επιδιώκει την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στους τομείς B2B, των συνδρομητικών υπηρεσιών και των online πωλήσεων. Παράλληλα, θα ανταποκρίνεται στις μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος μέσω της διαφοροποίησης της εφοδιαστικής αλυσίδας και της βελτίωσης της λειτουργικής αποδοτικότητας. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η LG θα ακυρώσει το σύνολο των 730.000 ιδίων μετοχών που επαναγόρασε εντός του έτους, έως το τέλος του τέταρτου τριμήνου.

Οικονομικά αποτελέσματα και προοπτικές ανά επιχειρηματική μονάδα για το τρίτο τρίμηνο του 2026

LG Home Appliance Solution (HS) Company

Η HS Company κατέγραψε έσοδα ύψους 7,04 τρισ. KRW (περίπου 4,95 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 259,2 δισ. KRW (περίπου 182,29 εκατ. USD). Τα έσοδα ξεπέρασαν τα 7 τρισ. KRW (περίπου 4,92 δισ. USD) για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο, αντανακλώντας τις επιδόσεις μιας στρατηγικής δύο κατευθύνσεων, η οποία καλύπτει τόσο την premium κατηγορία όσο και την ευρύτερη αγορά. Παρά τη βραχυπρόθεσμη αύξηση του κόστους εφοδιαστικής και marketing, η εταιρεία διατήρησε σταθερή κερδοφορία χάρη στη λειτουργική αποδοτικότητα.

Η ανάκαμψη της ζήτησης στην αγορά οικιακών συσκευών αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η HS Company σχεδιάζει να ενισχύσει τις πωλήσεις της, εστιάζοντας στις αγορές του Παγκόσμιου Νότου (Global South), όπου η ζήτηση παραμένει σχετικά ανθεκτική.

LG Media Entertainment Solution (MS) Company

Η MS Company κατέγραψε έσοδα ύψους 5,02 τρισ. KRW (3,53 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 146,7 δισ. KRW (103,17 εκατ. USD), με σημαντική βελτίωση και στους δύο δείκτες σε ετήσια βάση. Η αύξηση των πωλήσεων προϊόντων υψηλής κατηγορίας, όπως οι τηλεοράσεις OLED, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των πωλήσεων στις αναδυόμενες αγορές, συνέβαλε στη βελτίωση των αποτελεσμάτων.

Οι πιέσεις στο κόστος από τις μνήμες και τα display panels αναμένεται να συνεχιστούν κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η ζήτηση για τηλεοράσεις εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σε ετήσια βάση, καθώς οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και τα επιτόκια επιβαρύνουν την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενισχύει τις πωλήσεις προϊόντων υψηλής κατηγορίας και να διαμορφώνει ένα πιο ανθεκτικό επιχειρηματικό μοντέλο.

LG Vehicle Solution (VS) Company

Η VS Company κατέγραψε έσοδα ύψους 2,83 τρισ. KRW (1,99 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 190,3 δισ. KRW (περίπου 133,83 εκατ. USD), σημειώνοντας ιστορικά υψηλές επιδόσεις για τρίτο τρίμηνο και στους δύο δείκτες. Τα αποτελέσματα υποστηρίχθηκαν από τη συνεχιζόμενη υλοποίηση του ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών και την ανάπτυξη του τομέα συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας εντός οχημάτων (in-vehicle infotainment). Η αύξηση των εσόδων και η λειτουργική αποδοτικότητα συνέβαλαν επίσης στη διατήρηση της κερδοφορίας.

Η ανάκαμψη της ζήτησης στην αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη κατά το τέταρτο τρίμηνο. Η εταιρεία θα συνεχίσει να αυξάνει τα έσοδά της μέσω της υλοποίησης του εξασφαλισμένου ανεκτέλεστου υπολοίπου παραγγελιών, ενισχύοντας παράλληλα τη λειτουργική αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα του κόστους.

LG Eco Solution (ES) Company

Η ES Company κατέγραψε έσοδα ύψους 2,17 τρισ. KRW (περίπου 1,53 δισ. USD) και λειτουργικά κέρδη 87,2 δισ. KRW (περίπου 61,33 εκατ. USD). Οι πωλήσεις αυξήθηκαν, με κύριο μοχλό ανάπτυξης τις αγορές επαγγελματικών συστημάτων θέρμανσης, εξαερισμού και κλιματισμού (HVAC) στο εξωτερικό. Η κερδοφορία επηρεάστηκε εν μέρει από το κόστος που συνδέεται με την επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας, προκειμένου να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση στους αναπτυσσόμενους τομείς δραστηριότητας.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, κορυφαία προτεραιότητα της εταιρείας θα είναι η έγκαιρη παράδοση έργων μεγάλης κλίμακας για λύσεις ψύξης data center τεχνητής νοημοσύνης (AIDC), με στόχο την επιτάχυνση της ανάπτυξης.