Η Lenovo Group, μαζί με τις θυγατρικές της («ο Όμιλος»), ανακοίνωσε σήμερα τα οικονομικά αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2026/27, καταδεικνύοντας ισχυρή ανάπτυξη, άλμα στην κερδοφορία και διαρθρωτικές βελτιώσεις στα θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη του Ομίλου.

Τα συνολικά έσοδα του Ομίλου για το δεύτερο τρίμηνο ανήλθαν στο ιστορικό υψηλό των 30,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, σημειώνοντας αύξηση 48% σε ετήσια βάση. Όλες οι επιχειρησιακές μονάδες κατέγραψαν ρεκόρ εσόδων και ισχυρή κερδοφορία για το δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, με το Infrastructure Solutions Group (ISG) να εξελίσσεται σε μηχανή ραγδαίας ανάπτυξης, με λειτουργικό κέρδος που ξεπέρασε για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη[1] αυξήθηκαν κατά 166% σε ετήσια βάση, και ανήλθαν σε 1,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το προσαρμοσμένο καθαρό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση. Τα έσοδα που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη[2] αυξήθηκαν κατά 79% σε ετήσια βάση και ξεπέρασαν για πρώτη φορά τα 10 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 36% των συνολικών εσόδων του Ομίλου στο Β’ τρίμηνο.

Η επίδοση αυτή στηρίχθηκε στην ευρεία δυναμική που σημείωσε το σύνολο του διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου του Ομίλου, αλλά και στην ισορροπημένη ανάπτυξη σε όλες τις γεωγραφικές αγορές πωλήσεων. Τα θεμελιώδη επιχειρηματικά μεγέθη συνέχισαν να ενισχύονται, καθώς η ταχύτερη ανάπτυξη σε τομείς υψηλότερης αξίας αναδιαμόρφωσε το μείγμα κερδοφορίας του Ομίλου.

Η διαφοροποίηση αυτή περιορίζει τις πιέσεις κόστους που αφορούν ολόκληρο τον κλάδο, καθώς και την εξάρτηση από τις περιοδικές διακυμάνσεις της ζήτησης στην αγορά συσκευών, στηρίζοντας ένα πιο ανθεκτικό και βιώσιμο προφίλ κερδοφορίας.

Ο Όμιλος συνεχίζει την πειθαρχημένη διαχείριση μετρητών και κεφαλαίου, ισορροπώντας την ισχυρή αύξηση εσόδων και το υψηλότερο κόστος εξαρτημάτων, που αφορά ολόκληρο τον κλάδο, με ελεγχόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες και ελέγχους πιστωτικού κινδύνου στα μεγάλα έργα υποδομών τεχνητής νοημοσύνης. Κατά το τρίμηνο αυτό, δημιούργησε λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 1,6 δισ. δολαρίων ΗΠΑ και ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους 1,2 δισ. δολαρίων ΗΠΑ.

Προοπτικές της αγοράς

Η Lenovo παραμένει ιδιαίτερα αισιόδοξη για τις μακροπρόθεσμες ευκαιρίες ανάπτυξης τόσο στις υποδομές όσο και στις συσκευές. Καθώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταβαίνει από το training στο inferencing, τα ταχέως επεκτεινόμενα σενάρια χρήσης στον πραγματικό κόσμο οδηγούν σε διαρκή ζήτηση υπολογιστικής ισχύος σε περιβάλλοντα cloud, edge και επιχειρήσεων. Τα έσοδα του Ομίλου από Cloud Service Providers αυξήθηκαν κατά σχεδόν 170% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα από υποδομές για μεγάλες επιχειρήσεις (Enterprise) και ΜμΕ (SMB) αυξήθηκαν κατά 200% σε ετήσια βάση. Ταυτόχρονα, ο εκδημοκρατισμός της AI δημιουργεί νέα ζήτηση για έξυπνες συσκευές με δυνατότητες AI agent και για νέους τύπους συσκευών (form factors), καθώς όλο και περισσότερα δεδομένα και φόρτοι εργασίας AI παράγονται στο edge. Με ένα ολοκληρωμένο (full-stack) χαρτοφυλάκιο Hybrid AI που καλύπτει συσκευές, edge, υποδομές, λύσεις και υπηρεσίες, η Lenovo βρίσκεται σε μοναδική θέση ως πάροχος ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου για να αξιοποιήσει ευκαιρίες και αξία σε ολόκληρη την αγορά, καθώς και να επεκτείνει την ηγετική της θέση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Lenovo ανακοίνωσε ενδιάμεσο μέρισμα 9,0 σεντ Χονγκ Κονγκ ανά μετοχή.

Δήλωση του Chairman and CEO, Yuanqing Yang:

«Η Lenovo κατέγραψε ένα ακόμη εξαιρετικό τρίμηνο, κατά το οποίο διατηρήσαμε την ισχυρή μας ανάπτυξη, κάναμε ένα άλμα στην κερδοφορία και ενισχύσαμε διαρθρωτικά τα θεμελιώδη επιχειρηματικά μας μεγέθη, αποδεικνύοντας συνολικά την επιτυχία του μετασχηματισμού μας από ηγέτη στους προσωπικούς υπολογιστές (PC) σε παγκόσμιο ολοκληρωμένο ηγέτη υπολογιστικής ισχύος (full-stack compute leader). Πλέον, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης στον πραγματικό κόσμο γνωρίζει τεράστια άνθηση, γεγονός που όχι μόνο θα οδηγήσει σε διαρκή αύξηση της ζήτησης για υποδομές, αλλά θα ξεκλειδώσει και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης στην αγορά των συσκευών. Με τη στρατηγική μας Hybrid AI, το ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιό μας σε όλο το φάσμα Client-Edge-Cloud, καθώς και την ισχυρή οικονομική πειθαρχία και επιχειρησιακή μας ανθεκτικότητα, είμαστε βέβαιοι ότι θα διατηρήσουμε αυτή την ισχυρή δυναμική και θα αγγίξουμε τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ σε ετήσια έσοδα ήδη από το τρέχον οικονομικό έτος.»

Δήλωση του CFO, Winston Cheng:

«Τα αποτελέσματα του τριμήνου δείχνουν τη δύναμη της γεωγραφικά διαφοροποιημένης επιχειρηματικής βάσης και του ισορροπημένου μείγματος πελατών της Lenovo, σημειώνοντας παράλληλα περαιτέρω πρόοδο προς τον μακροπρόθεσμο στόχο μας για καθαρό περιθώριο κέρδους άνω του 5%. Αυτό, σε συνδυασμό με την πειθαρχημένη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης και τις ελεγχόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες, μας δίνει την ευελιξία να επενδύουμε στην οργανική ανάπτυξη, διατηρώντας ισχυρή ρευστότητα, ανθεκτικό ισολογισμό και ισχυρό πιστοληπτικό προφίλ. Η επιχειρησιακή μας αριστεία και η οικονομική μας πειθαρχία τοποθετούν τη Lenovo σε θέση να αξιοποιήσει τη μακροπρόθεσμη ζήτηση για υπολογιστική ισχύ AI και να πετύχει βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη.»

Αποτελέσματα Β’ τριμήνου

Intelligent Devices Group (IDG):

Τα έσοδα της επιχειρησιακής μονάδας του IDG αυξήθηκαν κατά 15% σε ετήσια βάση και έφτασαν σε ρεκόρ για δεύτερο οικονομικό τρίμηνο, στα 17,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Τα PC και τα smart devices σημείωσαν διψήφια αύξηση εσόδων σε ετήσια βάση.

Το κορυφαίο στον κλάδο λειτουργικό περιθώριο του IDG διατηρήθηκε στο 7,1%, παρά το απαιτητικό περιβάλλον της αγοράς. Το νούμερο αντανακλά την επιχειρησιακή αριστεία, την ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας και τη συνεχή καινοτομία του Ομίλου.

Η ηγετική θέση της Lenovo στην παγκόσμια αγορά PC ενισχύθηκε περαιτέρω, με το μερίδιο να φτάνει το 23,8% και τη διαφορά από τον δεύτερο παίκτη να διευρύνεται σε ιστορικό υψηλό που ξεπέρασε τις επτά ποσοστιαίες μονάδες.

Ο τομέας των smartphones πέτυχε ρεκόρ εσόδων για δεύτερο τρίμηνο, με διψήφια αύξηση σε ετήσια βάση.

Infrastructure Solutions Group (ISG):

Η επιχειρησιακή μονάδα του ISG πέτυχε το ισχυρότερο τρίμηνο στην ιστορία της, τόσο σε έσοδα όσο και σε κέρδη, με τα έσοδα να φτάνουν τα 11,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 178% σε ετήσια βάση, και το λειτουργικό κέρδος να ξεπερνά για πρώτη φορά το 1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το λειτουργικό περιθώριο σημείωσε ποσοστό ρεκόρ που ανήλθε σε 9,6%.

Το ISG ενίσχυσε την παγκόσμια ηγετική του θέση στους παραδοσιακούς servers, καταλαμβάνοντας για πρώτη φορά την πρώτη θέση παγκοσμίως στις αποστολές x86 servers, με μερίδιο 16%[3], αυξημένο κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες σε ετήσια βάση.

Τα έσοδα από μεγάλες επιχειρήσεις (Enterprise) & ΜμΕ (SMB) αυξήθηκαν κατά 200% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από GPU servers αυξήθηκαν πάνω από 300%, με την υποστήριξη ενός ανεκτέλεστου όγκου εργασιών που αυξήθηκε κατά 48% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, και ανήλθε στα 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Κατά το πρώτο πλήρες τρίμηνο ως μέλος του Ομίλου Lenovo, η Infinidat πέτυχε το καλύτερο τρίμηνο στην ιστορία της – με το χαρτοφυλάκιο high-end storage να επεκτείνει τις δυνατότητες enterprise storage του τομέα ISG.

Solutions and Services Group (SSG):

Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG κατέγραψε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων που ανήλθε σε 3,1 δισ. δολαρίων ΗΠΑ, αυξημένων κατά 20% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τα 3 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το περιθώριο λειτουργικού κέρδους διευρύνθηκε κατά 3,7 ποσοστιαίες μονάδες, φτάνοντας στο επίπεδο-ρεκόρ του 26%.

Η επιχειρησιακή μονάδα του SSG αναπτύσσεται σχεδόν δύο φορές ταχύτερα από την ευρύτερη αγορά υπηρεσιών, με την υπεραπόδοση να προέρχεται ολοένα και περισσότερο από τμήματα υψηλότερης αξίας, καθώς οι προσφορές AI για επιχειρήσεις αυξάνονται. Οι υπηρεσίες Managed Services και Projects & Solutions έφτασαν σε ποσοστό ρεκόρ 63% των συνολικών εσόδων του SSG, δείχνοντας τη δύναμη του τεχνολογικά καθοδηγούμενου μοντέλου του.

Οι υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης (AI Services) συνέχισαν να καταγράφουν τριψήφιο ετήσιο ρυθμό αύξησης εσόδων, καθώς ο τομέας SSG διεύρυνε την εφαρμογή τυποποιημένων λύσεων που βασίζονται στο AI καθώς και της ιδιόκτητης τεχνολογίας (IP) της Lenovo σε διάφορους κλάδους, με ισχυρή δυναμική σε τομείς όπως το λιανεμπόριο, τη βιομηχανία και τον αθλητισμό.

Η πλατφόρμα AI Library διευρύνει επίσης την εφαρμογή δοκιμασμένων και πιστοποιημένων σεναρίων χρήσης (use cases) σε διάφορους κλάδους και επιχειρησιακές λειτουργίες, βοηθώντας τους πελάτες να μεταβούν από τον πειραματισμό με το AI σε μετρήσιμα επιχειρηματικά αποτελέσματα έως και 24 φορές πιο γρήγορα.