CPI: επιστροφή στην κερδοφορία και θετικές προοπτικές

Βασικά μεγέθη Ομίλου χρήσης 2025/26

Κύκλος εργασιών: 19,37 εκ. ευρώ (+3%)

Μικτό κέρδος: 3,79 εκ. ευρώ (+12,5%), με μικτό περιθώριο 19,6% από 17,9%

EBITDA: 869 χιλ. ευρώ έναντι 118 χιλ. ευρώ

Κέρδη προ φόρων: 224 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 610 χιλ. ευρώ

Κέρδη μετά από φόρους: 192 χιλ. ευρώ έναντι ζημιών 459 χιλ. ευρώ

Ο Όμιλος CPI επέστρεψε στην κερδοφορία στη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2026. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα οφέλη του εταιρικού μετασχηματισμού που υλοποιήθηκε την προηγούμενη χρήση.

Ο όμιλος παρουσίασε αύξηση 3% στα έσοδα της Οικονομικής Χρονιάς που έκλεισε στις 30 Ιουνίου 2026, τα οποία διαμορφώθηκαν στα 19,37 εκ. ευρώ έναντι 18,8 εκ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με τετραπλάσιο ρυθμό 12,5% στα 3,79 εκ. ευρώ. Το μικτό περιθώριο βελτιώθηκε κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 19,6%, χάρη στη βελτίωση του μείγματος πωλήσεων και στον εξορθολογισμό του κόστους.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) πολλαπλασιάστηκαν και διαμορφώθηκαν στα 869 χιλ. ευρώ, έναντι 118 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η βελτίωση οφείλεται στην αύξηση του μικτού κέρδους και στο ότι φέτος δεν υπήρξε το κόστος αναδιοργάνωσης προσωπικού που επιβάρυνε την προηγούμενη χρήση.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 224 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 610 χιλ. ευρώ, και τα κέρδη μετά από φόρους σε 192 χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών 459 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα ίδια κεφάλαια του Ομίλου αυξήθηκαν κατά 6,9% και ανήλθαν σε 2,77 εκ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της CPI Άρης Παπαθάνος, ανέφερε: «Πέρσι είχαμε δεσμευτεί ότι ο μετασχηματισμός της εταιρείας θα μας επαναφέρει σε κερδοφορία μέσα στη χρήση, τα φετινά αποτελέσματα το επιβεβαιώνουν. Με μικρή αύξηση των πωλήσεων, πολλαπλασιάσαμε το EBITDA και περάσαμε από ζημιές σε κέρδη. Αυτό δείχνει ότι η βελτίωση είναι δομική και προέρχεται από τον τρόπο που λειτουργούμε πλέον. Δεν σταματάμε εδώ, συνεχίζουμε να βελτιώνουμε την οργάνωσή μας, να αναπτύσσουμε νέες συνεργασίες, όπως η πρόσφατη επέκταση της συνεργασίας μας με την AXIS Communications στην Κύπρο, και να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες. Οι λύσεις IP Surveillance & Video Analytics και υπηρεσίες όπως το Device as a Service (DaaS) αναπτύσσονται ραγδαία και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσουν βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής μας τα επόμενα χρόνια».

Η CPI δραστηριοποιείται στον χώρο της πληροφορικής για πάνω από 30 χρόνια, κατέχοντας ηγετική θέση ως διανομέας τεχνολογικών προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Διαθέτει ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο με λύσεις Εκτύπωσης, Σάρωσης, POS, Προβολής, IP Surveillance, Data Storage, Auto-ID και Smart Lighting. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων, ψηφιοποίησης και τεχνικής υποστήριξης, εξυπηρετώντας μεγάλους ελληνικούς και διεθνείς οργανισμούς στο πλαίσιο SLA ή έργων κατά παραγγελία.