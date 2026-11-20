Η Lenovo ανακοινώνει ότι απέκτησε την Πιστοποίηση του Great Place to Work (Certified by Great Place to Work), σε συνέχεια της αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό Great Place to Work Hellas. Παράλληλα, η εταιρεία εντάχθηκε στη λίστα Best Workplaces in Technology Hellas, ανάμεσα στις κορυφαίες τεχνολογικές εταιρείες της χώρας.

Η Πιστοποίηση βασίζεται κατά κύριο λόγο στην άμεση, ανώνυμη και εμπιστευτική αξιολόγηση που πραγματοποιούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι της εταιρείας μέσα από το διεθνώς αναγνωρισμένο εργαλείο Trust Index©, που μετρά την εμπειρία τους από το εργασιακό περιβάλλον — την εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη δικαιοσύνη, την υπερηφάνεια και το αίσθημα συντροφικότητας που βιώνουν καθημερινά.

Ένταξη στη λίστα Best Workplaces in Technology Hellas

Η λίστα Best Workplaces in Technology Hellas αναδεικνύει κάθε χρόνο τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου τεχνολογίας που έχουν λάβει Πιστοποίηση Great Place to Work και ξεχωρίζουν για την ποιότητα του εργασιακού τους περιβάλλοντος, όπως αυτή αποτυπώνεται στην αξιολόγηση των ίδιων των εργαζομένων τους.

Για τη Lenovo, η διάκριση αυτή αντανακλά μια πεποίθηση που η εταιρεία καλλιεργεί συνειδητά εδώ και χρόνια: η καινοτομία και η ηγετική θέση στην αγορά ξεκινούν από τους ανθρώπους. Η εταιρεία επενδύει συστηματικά στη δημιουργία ενός χώρου εργασίας που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και την ουσιαστική εξέλιξη. Φέτος η Πιστοποίηση δείχνει ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι της Lenovo αναγνωρίζουν αυτή την προσπάθεια.

Για την Πιστοποίηση και την ένταξη της Lenovo στη λίστα Best Workplaces in Technology, ο κ. Παναγιώτης Μακρυνιώτης, Managing Director της Lenovo για Ελλάδα και Κύπρο, δήλωσε: «Η Πιστοποίηση αυτή επιβεβαιώνει ότι οι άνθρωποί μας είναι περήφανοι για το εργασιακό τους περιβάλλον και θεωρούν τη Lenovo έναν χώρο εργασίας που εμπιστεύονται και που τους προσφέρει τη δυνατότητα να εξελιχθούν. Η ένταξή μας στη λίστα Best Workplaces in Technology Hellas μας γεμίζει ακόμη μεγαλύτερη υπερηφάνεια, γιατί δείχνει έμπρακτα ότι η ηγεσία μας στην αγορά της τεχνολογίας συμβαδίζει με τη φροντίδα των ανθρώπων μας».

Η διάκριση στην Ελλάδα συμπληρώνεται από μία ακόμα παγκόσμια αναγνώριση της Lenovo ως εργοδότη: το Forbes συμπεριέλαβε τη Lenovo στη λίστα World’s Best Employers 2025. Σε όλες τις δραστηριότητές της παγκοσμίως, η κουλτούρα εργασίας της Lenovo δίνει έμφαση στη συμπερίληψη, τις ευκαιρίες εξέλιξης και στη συνεργασία που στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και τον σεβασμό.

Συμπερίληψη και αίσθημα του ανήκειν: Η Lenovo καλλιεργεί έναν χώρο εργασίας όπου οι διαφορετικές απόψεις βρίσκουν χώρο να εκφραστούν και όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η εταιρεία τους εκτιμά και ότι η γνώμη τους μετράει. Τα Employee Resource Groups της Lenovo λειτουργούν ως υποστηρικτικές κοινότητες με στόχο να διευρύνουν την κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων σε όλο τον οργανισμό.

Η Lenovo καλλιεργεί έναν χώρο εργασίας όπου οι διαφορετικές απόψεις βρίσκουν χώρο να εκφραστούν και όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι η εταιρεία τους εκτιμά και ότι η γνώμη τους μετράει. Τα Employee Resource Groups της Lenovo λειτουργούν ως υποστηρικτικές κοινότητες με στόχο να διευρύνουν την κατανόηση των αναγκών των εργαζομένων σε όλο τον οργανισμό. Ευκαιρίες εξέλιξης : Τα Employee Resource Groups και τα Communities of Practice στηρίζουν την καθοδήγηση και τον ανοιχτό διάλογο ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες ηγεσίας και να εξελιχθούν στην εργασία τους.

: Τα Employee Resource Groups και τα Communities of Practice στηρίζουν την καθοδήγηση και τον ανοιχτό διάλογο ώστε οι εργαζόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν ικανότητες ηγεσίας και να εξελιχθούν στην εργασία τους. Εμπιστοσύνη και συνεργασία: Η κουλτούρα της Lenovo ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συνεργάζονται με εμπιστοσύνη και σεβασμό, να μοιράζονται ιδέες και να στηρίζουν ο ένας τον άλλον σε όλες τις ομάδες και τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται η εταιρεία.

Όταν η Lenovo συγκεντρώνει διαφορετικές οπτικές και προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης στους ανθρώπους της, ενισχύει την καινοτομία και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών. Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί έτσι μέρος του τρόπου με τον οποίο η εταιρεία χτίζει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα στην αγορά των PC. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC για το FY2025/26, η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση στη συνολική αγορά PC στην Ελλάδα και την Κύπρο. Παράλληλα, η Lenovo διατήρησε την πρώτη θέση και παγκοσμίως στις αποστολές PC, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της IDC για το δεύτερο τρίμηνο του 2026.