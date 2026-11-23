Με τη διάκριση 2026 Microsoft Partner of the Year τιμήθηκε η EY Ελλάδος, για την αξιοποίηση τεχνολογιών της Microsoft στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων λύσεων για τους πελάτες της στην ελληνική αγορά. Με τη βράβευση αυτή, η EY Ελλάδος συγκαταλέγεται στους κορυφαίους συνεργάτες της Microsoft παγκοσμίως.

Τα Microsoft Partner of the Year Awards αναγνωρίζουν τους συνεργάτες που μετατρέπουν την τεχνολογία σε μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πελάτες τους: από την επιτάχυνση της καινοτομίας με Cloud και AI, έως την ενίσχυση της ασφάλειας και τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μέσω λύσεων Dynamics 365 για τη διαχείριση πελατειακών σχέσεων. Οι φετινοί νικητές και φιναλίστ επιλέχθηκαν μεταξύ περισσότερων από 4.500 υποψηφιοτήτων, από ένα ευρύ φάσμα κατηγοριών και γεωγραφικών περιοχών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY Ελλάδος, Γιώργος Παπαδημητρίου, δήλωσε: «Η διάκριση αυτή, επιβεβαιώνει ότι οι στρατηγικές συνεργασίες και τα οικοσυστήματα μπορούν να επιταχύνουν την καινοτομία και να δημιουργήσουν ουσιαστική αξία. Συνδυάζοντας τις τεχνολογίες της Microsoft με τη βαθιά εξειδίκευση και την εμπειρία των ανθρώπων της EY, υποστηρίζουμε οργανισμούς σε όλο το φάσμα της οικονομίας, ώστε να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους, να υιοθετούν νέες τεχνολογίες και να μετατρέπουν σύνθετες προκλήσεις σε μετρήσιμα αποτελέσματα».

Η διάκριση αναγνωρίζει τη συνολική δραστηριότητα της EY Ελλάδος στους τομείς του AI και των δεδομένων, της κυβερνοασφάλειας, και του στρατηγικού μετασχηματισμού. Με περισσότερους από 1.200 επαγγελματίες στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Τεχνολογίας, η EY Ελλάδος υποστηρίζει οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υιοθέτηση τεχνολογιών Microsoft και στον επιχειρηματικό τους μετασχηματισμό, συμβάλλοντας στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας που αξιοποιούν λύσεις AI, δεδομένων, cloud και κυβερνοασφάλειας.

Η Nicole Dezen, Chief Partner Officer και Corporate Vice President της Microsoft, συνεχάρη τους νικητές και τους φιναλίστ των Microsoft Partner of the Year Awards, σημειώνοντας: «Οι οργανισμοί που διακρίθηκαν φέτος, αξιοποιούν το Microsoft Cloud και την τεχνητή νοημοσύνη για να αναπτύσσουν λύσεις μετασχηματισμού, να επιταχύνουν την ανάπτυξη των πελατών τους και να διευρύνουν τα όρια του εφικτού. Η ευρηματικότητα και η επιρροή τους αποτελούν πηγές έμπνευσης και αναδεικνύουν τα οφέλη που μπορεί να έχουν οι οργανισμοί παγκοσμίως, όταν το τολμηρό όραμα συνδυάζεται με την τεχνολογία».

Τα 2026 Microsoft Partner of the Year Awards ανακοινώθηκαν πριν από το Microsoft Ignite, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο από τις 17 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Περισσότερες πληροφορίες για τις κατηγορίες, τους νικητές και τους φιναλίστ, είναι διαθέσιμες μέσω των επίσημων καναλιών της Microsoft: https://aka.ms/2026POTYA_Announcement. Μπορείτε να δείτε ολόκληρη τη λίστα των κατηγοριών και των νικητών και των φιναλίστ στο: https://aka.ms/2026POTYAWinnersFinalists.